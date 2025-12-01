ETV Bharat / bharat

श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था गोपनीय जानकारी

पंजाब का रहने वाला है आरोपी. ऑपेरशन सिंदूर के दौरान भी भेजी संवेदनशील जानकारी.

Pakistani Spy Arrested
सीआईडी इंटेलिजेंस की गिरफ्त में पाकिस्तानी जासूस (Source :PRO, Police Headquarters)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read
जयपुर/श्रीगंगानगर: सीआईडी इंटेलिजेंस (राजस्थान) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (आईएसआई) के एजेंट को गिरफ्तार किया है. फिरोजपुर (पंजाब) निवासी प्रकाश उर्फ बादल पिछले कई दिनों से आईएसएस के एजेंट्स को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था. सीआईडी इंटेलिजेंस, राजस्थान की जयपुर इकाई द्वारा पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों की जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी.

इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि प्रकाश सिंह उर्फ बादल सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में था. यह एजेंट राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहा था. आईजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को संदिग्ध प्रकाश सिंह उर्फ बादल को श्रीगंगानगर में सैन्य प्रतिष्ठान साधूवाली के आसपास देखे जाने की सूचना मिली. बॉर्डर इंटेलिजेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को हिरासत में लिया. प्रारंभिक जांच में उसके मोबाइल फोन पर विदेशी और पाकिस्तानी वाट्सअप नंबरों से लगातार संपर्क में रहने की पुष्टि हुई.

ऑपरेशन सिंदूर के समय से ISI के संपर्क में था : श्रीगंगानगर के ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में सभी आसूचना एजेंसियों द्वारा गहन पूछताछ की गई. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही आईएसआई के निरंतर संपर्क में था. वह भारतीय सेना के वाहनों, सैन्य संस्थानों, सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पुलों, सड़कों, रेलवे लाइनों और नए निर्माण कार्यों जैसी सामरिक जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर्स को उपलब्ध करवा रहा था.

ओटीपी सप्लाई और फंडिंग : जासूसी के अलावा बादल एक और गंभीर राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल था. दुश्मन देश की मांग पर वह भारतीय व्यक्तियों के नाम पर जारी मोबाइल नंबरों के ओटीपी उपलब्ध करवाता था. इन ओटीपी का उपयोग पाकिस्तानी एजेंट भारतीय नंबरों से WhatsApp डाउनलोड कर जासूसी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए करते थे. इस मदद के बदले में संदिग्ध ने धनराशि भी प्राप्त की थी.

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत गिरफ्तारी : मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध को आगे की कार्रवाई के लिए जयपुर के केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया. यहां सभी आसूचना एजेंसियों द्वारा पूछताछ और मोबाइल के तकनीकी परीक्षण से प्राप्त डेटा से उपरोक्त सभी तथ्यों की पुष्टि हुई. आरोपी प्रकाश सिंह उर्फ बादल (34 वर्ष) के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत स्पेशल पुलिस स्टेशन जयपुर में मुकदमा दर्ज कर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

ISI SPY
RAJASTHAN INTELLIGENCE
OPERATION SINDOOR
तीन राज्यों से गोपनीय जानकारी
PAKISTANI SPY ARRESTED

