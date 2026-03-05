ETV Bharat / bharat

Nasir Junaid Murder Case : दोहरे हत्याकांड में मोनू मानेसर को मिली जमानत

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के पहाड़ी इलाके में रहने वाले नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी कथित गोरक्षक मोनू मानेसर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने बताया कि इस प्रकरण में याचिकाकर्ता पिछले करीब ढाई साल से जेल में बंद है. वहीं, सह-आरोपी अनिल कुमार को 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा प्रकरण में पेश आरोपपत्र के 74 गवाहों में से एक गवाह से भी जिरह नहीं हुई है. ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है. ऐसे में याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

