Nasir Junaid Murder Case : दोहरे हत्याकांड में मोनू मानेसर को मिली जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने नासिर-जुनैद हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर को जमानत दे दी. वह ढाई साल से जेल में था.

राजस्थान हाईकोर्ट
Published : March 5, 2026 at 9:17 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के पहाड़ी इलाके में रहने वाले नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी कथित गोरक्षक मोनू मानेसर को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने बताया कि इस प्रकरण में याचिकाकर्ता पिछले करीब ढाई साल से जेल में बंद है. वहीं, सह-आरोपी अनिल कुमार को 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा प्रकरण में पेश आरोपपत्र के 74 गवाहों में से एक गवाह से भी जिरह नहीं हुई है. ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है. ऐसे में याचिकाकर्ता पर लगे आरोपों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.

क्या है पूरा मामला ? : 16 फरवरी, 2023 को हरियाणा में एक बोलेरो गाड़ी में दो जली हुई लाशें मिली थीं. बाद में पता चला कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाले नासिर और जुनैद की हैं. घटना को लेकर मृतकों के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 सितंबर, 2023 को मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि मोनू मानेसर को हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने से दो दिन पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में भी गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. इस मामले में वह अजमेर जेल में बंद भी रहा है.

