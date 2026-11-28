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राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत, पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट से राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय में चल रहे मामले की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं.