राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत, पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक
हाईकोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए उपभोक्ता आयोग की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है.
Published : November 28, 2026 at 7:21 PM IST
जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट से राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय में चल रहे मामले की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने बताया कि सलमान खान ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उपभोक्ता आयोग के पास भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े आरोपों पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. याचिका में यह भी कहा गया कि वे केवल ब्रांड एंबेसडर हैं और उनके खिलाफ व्यक्तिगत जानकारी, स्वतंत्र कारण या किसी तरह की लापरवाही का आरोप नहीं है. इसके बावजूद आयोग ने उनका नाम पक्षकारों की सूची से हटाने की अर्जी खारिज कर दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र और मामले की सुनवाई की वैधता से जुड़े प्रारंभिक कानूनी सवालों पर पहले निर्णय होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इन आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई के समय विचार करने की बात कही.
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही, स्टे आवेदन पर भी नोटिस जारी किया गया. प्रतिवादी संख्या दो राजश्री पान मसाला की ओर से अधिवक्ता के पहले से उपस्थित होने के कारण प्रतिवादी संख्या एक गजेंद्र कुमार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उपभोक्ता आयोग में लंबित परिवाद संख्या 416/2025 गजेंद्र कुमार बनाम राजश्री पान मसाला की आगे की समस्त कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इस रोक की वजह से राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर चल रहे मामले में फिलहाल सुनवाई रुक जाएगी. हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.
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