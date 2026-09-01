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जस्टिस संजय के. अग्रवाल होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश

जयपुर : ​सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल को पदोन्नत कर राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) बनाने की सिफारिश की है. इसके साथ ही, राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.

​न्यायिक जानकारों के मुताबिक, यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट में हालिया प्रशासनिक घटनाक्रमों और संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. सीजेआई ने मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष समीक्षा के बाद उचित कदम उठाने की बात कही थी. माना जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के प्रशासनिक संतुलन और न्यायिक व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना चाहती है.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. 15 जुलाई 1965 को रतनपुर में जन्मे जस्टिस अग्रवाल ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से BSC, LLB और रायपुर से LLM की उपाधि प्राप्त की. उन्होंने 1989 से बिलासपुर से वकालत शुरू की. सिविल और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ रहे जस्टिस अग्रवाल ने BCCI, बार काउंसिल और SBI जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया. वे छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल भी रहे हैं. 2013 में वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश और 2016 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे.