राजस्थान न्याय पालिका विवाद में पूर्व CJI गवई की एंट्री, बोले- कुछ गलत हो रहा है तो बाहर आना चाहिए
पूर्व CJI जस्टिस बी.आर. गवई बोले कि संदीप मेहता ने कहा था, हाईकोर्ट मेरी मां के समान है और उसका अपमान सहन नहीं कर सकता.
Published : September 5, 2026 at 9:58 PM IST
जयपुर: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने कई पत्रों के जरिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से तुरंत राजस्थान से बाहर के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का आग्रह किया था. संदीप मेहता ने आरोप लगाया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं. वहीं, इस मामले पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि इस तरह की चिट्ठी लिखी है तो मैं हैरान रह गया था. जस्टिस संदीप मेहता ने 2, 10 17 और 30 अगस्त को चार पत्र लिखे थे CJI को लिखे है.
गवई बोले-संदीप मेहता मेरे जूनियर जज रहे हैं: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि "न्यायिक मामले को देखते हुए मैं इस पर बयान नहीं दूंगा, लेकिन जस्टिस संदीप मेहता मेरे जूनियर जज रहे हैं और न्यायिक कार्यों में भी हमारा साथ रहा है. ओरण से जुड़े कई मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मुझे जब पता चला कि उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखी है तो मैं हैरान रह गया. मैंने उनसे पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा सब्र टूट गया है."
पढ़ें:हाईकोर्ट से दो बड़ी खबरें: जिला प्रमुख ओबीसी आरक्षण और रेंट कंट्रोल एक्ट पर सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान उच्च न्यायालय मेरी मां के समान: गवई ने आगे कहा कि संदीप मेहता ने कहा था कि "राजस्थान उच्च न्यायालय मेरी मां के समान है और उसका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता. इस बारे में मैंने जब राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरे कुछ जज जानकारों से बात की और उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गया. पहले लगा ऐसा नहीं होना चाहिए."
पढ़ें: हाईकोर्ट के फैसले: अतिक्रमण नहीं हटाने पर यूडीएच, आवासन, जेडीए सचिव एवं निगम आयुक्त तलब, BCR को अधिवक्ताओं के लंबित रजिस्ट्रेशन के आदेश
गवई बोले- मामला बाहर आना चाहिए: जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि "जब मैंने समाचारों में यह मामला पढ़ा तो मुझे लगा कि इस तरह के मामले बाहर नहीं आने चाहिए, लेकिन किसी कोर्ट में इस तरह का मामला है और वह गलत हो रहा है तो इसे बाहर आना ही चाहिए. मेरे समय में भी इस तरह का एक मामला आया था और कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई गई थी और आरोप सिद्ध होने पर CJI संजीव खन्ना ने जिस जज पर आरोप लगे थे, उसका तबादला कर दिया था."
कुप्रशासन का आरोप: जस्टिस मेहता ने 2, 10 17 और 30 अगस्त को चार पत्र लिखे थे और जस्टिस शर्मा पर कुप्रशासन का आरोप लगाया था. मेहता ने कहा कि जस्टिस शर्मा मामलों को चुनिंदा तरीके से अपनी पीठ में भेजने के लिए 'रोस्टर के मास्टर' (मामलों का आवंटन करने वाले प्राधिकारी) के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं. जस्टिस मेहता ने अपने पत्र में कहा, "मैंने पहले भी CJI को ऐसे ही मामलों के बारे में बताया था, जिसमें उन मामलों का जिक्र किया गया था जिन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के अन्य पीठों से अचानक वापस लेकर जस्टिस शर्मा की अदालत में भेज दिया गया था."
पढ़ें: एडीजे अपील निपटाने की प्रक्रिया से परिचित नहीं, न्यायिक अकादमी में कराएं ट्रेनिंग-हाईकोर्ट
जस्टिस शर्मा ने कहा- सभी आरोप बेबुनियाद हैं: जज संदीप मेहता के आरोपों पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा था कि "उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और रंजिशवश लगाए गए हैं. मैंने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भेज दिया है. जस्टिस संदीप मेहता के कृत्य और उनकी ओर से लिखे पत्रों में लगाए गए निराधार, झूठे और तथ्यहीन आरोपों का खंडन प्रमाण सहित भेजा है. भारतीय न्याय प्रणाली पर मुझे पूर्ण विश्वास है. जल्द ही सही समय आने पर CJI की ओर से स्वीकृति मिलने पर स्वयं मीडिया के समक्ष आकर अपना पक्ष रखेंगे."