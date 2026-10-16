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JJM Scam : पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

पूर्व मंत्री महेश जोशी ( Source : Mahesh Joshi Social Media Account )

जयपुर : राजस्थान के पूर्व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है. अदालत ने इस प्रकरण के एक अन्य आरोपी मुकेश पाठक को भी जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को राहत प्रदान की है.