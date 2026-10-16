JJM Scam : पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
जल जीवन मिशन घोटाला के मामले में मई 2026 से जेल में बंद थे महेश जोशी.
Published : October 16, 2026 at 12:50 PM IST
जयपुर : राजस्थान के पूर्व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है. अदालत ने इस प्रकरण के एक अन्य आरोपी मुकेश पाठक को भी जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को राहत प्रदान की है.
महेश जोशी राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री थे. जल जीवन मिशन के तहत टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में ACB ने उन्हें 7 मई 2026 को जयपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह इस मामले में जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ मामले में आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है. मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.
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12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला : महेश जोशी ने ACB के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की थीं. इसके बाद 12 अक्टूबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी है.
इससे पहले अगस्त 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने महेश जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और सरकारी खजाने को कथित तौर पर हुए बड़े आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया था. पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी उस समय खारिज की गई थीं. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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ED के मामले में भी जेल में रह चुके हैं महेश जोशी : जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में महेश जोशी की गिरफ्तारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. अप्रैल 2025 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह करीब सात महीने तक जेल में रहे थे. इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी. ED के मामले में जमानत मिलने के कुछ महीने बाद ही ACB ने उन्हें एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया. यह मामला जल जीवन मिशन के तहत टेंडर आवंटन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा है.
जांच एजेंसी ने इस प्रकरण में 900 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच की है. 7 मई 2026 को हुई गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने इसी मामले में जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इस तरह ED के मामले में जमानत मिलने के बावजूद ACB के केस में गिरफ्तारी के कारण उनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकी थी. अब सुप्रीम कोर्ट से ACB मामले में भी जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत मिली है. दोनों मामलों की कानूनी स्थिति अलग-अलग है और प्रत्येक मामले में अदालत के आदेशों व जमानत की शर्तों का पालन करना होगा.
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क्या है जल जीवन मिशन घोटाला ? : जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है, जिसका मकसद ग्रामीण परिवारों तक नल के जरिए पेयजल पहुंचाना है. राजस्थान में इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए के कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए थे. इन कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसकी जांच ACB और ED कर रही है. जांच एजेंसियों के आरोपों के अनुसार, योजना के तहत कुछ ठेकों के आवंटन में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और कंपनियों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया.
टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी और कमीशन के लेन-देन जैसे आरोप भी जांच के दायरे में हैं. मामले में अधिकारियों, बिचौलियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की गई है. इस प्रकरण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और टेंडर आवंटन में अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई. ACB भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है, जबकि ED मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की पड़ताल कर रही है. दोनों एजेंसियों की जांच और संबंधित न्यायिक कार्यवाही अपने-अपने कानूनी दायरे में चलती हैं.
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जमानत के बाद भी जारी रहेगी कानूनी लड़ाई : सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से महेश जोशी को ACB के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. मुकेश पाठक को भी जमानत मिलने से इस प्रकरण के दोनों आरोपियों को राहत मिली है. हालांकि, जमानत आदेश के बाद मामले की सुनवाई और जांच से जुड़ी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती. आरोपों पर अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक कार्यवाही के दौरान ही होगा. राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले की जांच लंबे समय से चर्चा में है. इस मामले में टेंडर आवंटन, सरकारी धन के इस्तेमाल और कथित रिश्वतखोरी जैसे पहलू महत्वपूर्ण हैं. सुप्रीम कोर्ट के जमानत संबंधी फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और जमानत की शर्तें मामले में अहम रहेंगी.