ETV Bharat / bharat

DigiFest Rajasthan : स्मृति ईरानी ने AI में महिलाओं की खामियों पर जताई चिंता, कहा- सिस्टम ज्यादा पुरुषों के डेटा पर आधारित

राजस्थान डिजिफेस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के दूसरे दिन सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ फायरसाइड चैट का आयोजन किया गया. 'लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स' विषय पर हुई इस बातचीत में उन्होंने सार्वजनिक जीवन, नेतृत्व, स्टार्टअप मेंटरशिप और सोशल इम्पैक्ट से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने खुल कर विचार रखे. स्मृति ईरानी एआई सिस्टम में महिलाओं की खामियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एआई सिस्टम ज्यादा पुरुषों के डेटा पर आधारित है, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है. ईरानी ने कहा कि अब तक वह दो स्टार्टअप्स को गाइड कर चुकी हैं. इनमें से एक स्टार्टअप की वैल्यूएशन करीब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. जबकि दूसरा स्टार्टअप हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है, जिसमें बिल गेट्स ने निजी पूंजी से निवेश किया है. एआई सिस्टम में महिलाओं की खामियों पर चिंता : स्मृति ने कहा कि उनका फोकस केवल महिला उद्यमियों तक सीमित नहीं है, बल्कि माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकता है. MSME सेक्टर की वेंचर कैपिटल तक पहुंच बढ़ाने के लिए वह सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गाइड किए गए एक स्टार्टअप ने महज एक साल में 9 शहरों में विस्तार किया और 150 करोड़ रुपये से अधिक का GMV हासिल किया. अलग-अलग सेक्टर्स और ट्रेड एसोसिएशन को एक मंच पर लाना इस पहल की बड़ी ताकत रही है. स्मृति ईरानी ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ अब 'सबका प्रयास' भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एआई डेटा के आधार पर काम करता है, लेकिन डेटा से जुड़ी कई मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर महिलाओं के संदर्भ में. उन्होंने एक अध्ययन का उदाहरण देते हुए बताया कि मोटर व्हीकल सेक्टर में किए गए शोध में सामने आया कि एक्सीडेंट के दौरान महिलाओं को 44 प्रतिशत अधिक शारीरिक नुकसान होने की संभावना रहती है. इसका कारण यह है कि सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल की जांच के लिए जिन एआई सिस्टम का उपयोग किया जाता है, वे मुख्य रूप से पुरुषों के डेटा पर आधारित होते हैं. पढ़ें : तकनीक और नवाचार का महाकुंभ: 10 हजार सीईओ पहुंचे जयपुर, 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिलेगी स्पॉट फंडिंग