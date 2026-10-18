बड़ी खबर : मां ने कैंची से वार कर बेटा-बेटी को उतारा मौत के घाट और फिर दे दी जान...यह देख बहन बेहोश
अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के दातिया गांव से हृदय विदारक घटना. घटना के कारण तलाश रही पुलिस. जानिए पूरा मामला...
Published : October 18, 2026 at 3:44 PM IST
अलवर: जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के दातिया गांव से मां ने अपने दो बच्चों पर कैंची से वार कर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद मां ने जान देने की कोशिश की, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई. गंभीर रूप से घायल महिला ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस व सीओ जोगिंदर सिंह घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई. फिलहाल, तीनों शव उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं.
खेड़ली उप जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संतोष कुमार यादव ने बताया कि रविवार को अस्पताल में चार लोगों को गंभीर घायल अवस्था में लाया गया था. इनमें दो बच्चे व दो महिलाएं थी. ऊषा शर्मा पत्नी अमित शर्मा के गर्दन पर कई कट के निशान थे. इनका इलाज किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका. वहीं, दो बच्चे में से बच्ची नंदिनी (4) को जांच कर मृत घोषित कर दिया गया.
उन्होंने बताया कि बच्चा मुकुल (5) क्रिटिकल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसे सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया. यादव ने बताया कि एक महिला मनीषा को अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जबकि तीनों शव मोर्चरी में रखवाए.
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लहूलुहान देखकर बहन बेहोश: ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को ऊषा शर्मा ने अपनी बेटी को घर के बाहर खेलने जाने से मना किया. कुछ देर बाद महिला दोनों बच्चों को घर के अंदर कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर दिया. कुछ देर बाद चीख-पुकार सुन आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी. परिजनों के पहुंचने के बाद ग्रामीण व परिजन घर पर पहुंचे और गेट खोलने के प्रयास किए. ग्रामीणों ने बताया कि गेट खोलने पर कमरे में दोनों बच्चे व उषा लहूलुहान मिले. ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले गए. इस घटना को देखकर उषा की बहन मनीषा बेहोश हो गई. मनीषा को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.
ससुर बाहर तो पति गुजरात में था: इधर, मृतका ऊषा के ससुर बृजभूषण ने बताया कि घटना के दौरान वे घर से बाहर थे. घर में दोनों बहन व बच्चे मौजूद थे. घर आकर उन्होंने कमरे के गेट खुलवाया तो घटना का पता लगा. मां ने अपने बच्चों पर कैंची से वार किए. इससे दोनों बच्चों की मौत हो गई. ऊषा ने खुद पर भी हमला कर घायल कर लिया. ससुर ने बताया कि उनका बेटा अमित गुजरात में निजी कंपनी में नौकरी करता है, जबकि मनीषा का पति जयपुर में निजी अस्पताल में नर्सिंगकर्मी है. परिजनों ने दोनों को घटना के संबंध में सूचना दी.
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पुलिस तलाश रही वजह: घटना की सूचना मिलने पर कठूमर सीओ जोगिंदर सिंह राजावत व खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. ग्रामीणों से घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटाई. थानाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि फिलहाल तीनों शवों को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों के वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट हो सकेगी.
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