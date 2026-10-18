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बड़ी खबर : मां ने कैंची से वार कर बेटा-बेटी को उतारा मौत के घाट और फिर दे दी जान...यह देख बहन बेहोश

खेड़ली उप जिला अस्पताल में पुलिस ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के दातिया गांव से मां ने अपने दो बच्चों पर कैंची से वार कर मौत के घाट उतार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद मां ने जान देने की कोशिश की, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई. गंभीर रूप से घायल महिला ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस व सीओ जोगिंदर सिंह घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई. फिलहाल, तीनों शव उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं.

खेड़ली उप जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संतोष कुमार यादव ने बताया कि रविवार को अस्पताल में चार लोगों को गंभीर घायल अवस्था में लाया गया था. इनमें दो बच्चे व दो महिलाएं थी. ऊषा शर्मा पत्नी अमित शर्मा के गर्दन पर कई कट के निशान थे. इनका इलाज किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका. वहीं, दो बच्चे में से बच्ची नंदिनी (4) को जांच कर मृत घोषित कर दिया गया.