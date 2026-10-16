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अमेरिका-पाक मैच को लेकर दिए बयान पर मदन राठौड़ घिरे, कांग्रेस ने उठाए सवाल तो दी सफाई

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat )

जयपुर : राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का अमेरिका-पाकिस्तान और भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक विवाद का विषय बन गया. गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राठौड़ ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान का मैच हो तो वे पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, क्योंकि वह भारत का पड़ोसी है. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने पर भारत के साथ खड़े रहने की बात कही. बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने उनकी टिप्पणी को अमेरिका-पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध के संदर्भ में भी जोड़कर देखा. वहीं, कांग्रेस ने राठौड़ के बयान को लेकर हमला बोल दिया.

कांग्रेस ने सवाल उठाया, राठौड़ ने दी सफाई : मदन राठौड़ के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो उन्होंने ने इसे गलत संदर्भ में पेश किए जाने की बात कही. राठौड़ के इस बयान पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठे नेता ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? विवाद बढ़ने पर मदन राठौड़ ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टिप्पणी क्रिकेट मैच के संदर्भ में थी और कुछ लोग दुर्भावना से उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं और पाकिस्तान के प्रति भारत का विरोध स्पष्ट है.