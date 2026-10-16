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वीडियो विवाद पर भड़के राठौड़, कहा- पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, साथ खड़े होने का कभी सोच भी नहीं सकते

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर कथित विवादित बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है. राठौड़ ने कहा कि वीडियो के साथ काट-छांट कर उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात वह न कभी कह सकते हैं और न ही ऐसा सोच सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी केवल खेल के मुकाबले के संदर्भ में थी, लेकिन दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर विवाद खड़ा करने की कोशिश की.

बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया : मदन राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कटु हैं. पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है. ऐसे में उसके प्रति सहानुभूति का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक उसके प्रति रुख बदलने का कोई सवाल नहीं है.