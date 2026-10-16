वीडियो विवाद पर भड़के राठौड़, कहा- पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, साथ खड़े होने का कभी सोच भी नहीं सकते
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- मेरी छवि खराब करने की साजिश. वीडियो में काट-छांट कर बयान को गलत संदर्भ में दिखाया.
Published : October 16, 2026 at 3:25 PM IST
जयपुर: पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर कथित विवादित बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है. राठौड़ ने कहा कि वीडियो के साथ काट-छांट कर उनकी बात को गलत संदर्भ में पेश किया गया. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात वह न कभी कह सकते हैं और न ही ऐसा सोच सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी केवल खेल के मुकाबले के संदर्भ में थी, लेकिन दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर विवाद खड़ा करने की कोशिश की.
बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया : मदन राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कटु हैं. पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है. ऐसे में उसके प्रति सहानुभूति का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तब तक उसके प्रति रुख बदलने का कोई सवाल नहीं है.
अपनी देशभक्ति का उल्लेख करते हुए राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जब भी युद्ध हुआ, वह सीमा पर जाकर सेना की मदद कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनकी छवि को पूरा देश जानता है और उनके बारे में सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने नेताओं के बयानों पर भी विचार करना चाहिए. विवादित वीडियो पर नाराजगी जताते हुए राठौड़ ने कहा कि उनकी बात को इस तरह पेश किया गया, मानो वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हों. उन्होंने सवाल किया कि खेल के मुकाबले को लेकर की गई टिप्पणी को पाकिस्तान के साथ खड़े होने से कैसे जोड़ा जा सकता है.
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राठौड़ ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत पर पटाखे चलाने और जश्न मनाने वालों के संदर्भ में बात कही थी. पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों को देशभक्त नहीं कहा जा सकता. राठौड़ ने कहा कि भारत का अहित करने वालों के साथ खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने वीडियो के साथ कथित छेड़छाड़ की निंदा करते हुए इसे घटिया और दूषित मानसिकता का परिणाम बताया.
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डोटासरा से पूछा- राहुल गांधी पर क्यों नहीं बोलते? : इस विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सवाल उठाए जाने पर राठौड़ ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि डोटासरा को उनके बारे में सवाल करने से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बयानों और आचरण पर भी बोलना चाहिए. राठौड़ ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि डोटासरा को यह नहीं भूलना चाहिए कि अंसारी के नाम से भारत में दम घुटने संबंधी बयान का उल्लेख किया जाता रहा है.
राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही, उन्होंने एक महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि डोटासरा इस मामले पर क्यों नहीं बोलते.
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सीमा पर सेना की मदद करने का दिया हवाला : राठौड़ ने अपनी सफाई में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों और अपने पुराने अनुभवों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान वह सीमा पर जाकर सेना की मदद कर चुके हैं. उनके मुताबिक, उनकी देशभक्ति और राजनीतिक छवि किसी से छिपी नहीं है. उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, तब तक उसके प्रति किसी तरह की नरमी का सवाल नहीं उठता. राठौड़ ने कहा कि मेरा मुंह नहीं है, मेरी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया.