रूस-यूक्रेन युद्ध में बीकानेर के अजय गोदारा की मौत, 3 महीने बाद भारत पहुंचा शव

बीकानेर: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से बीकानेर जिले के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. अर्जुनसर (अरजनसर) गांव निवासी अजय गोदारा की युद्ध क्षेत्र में मौत हो गई है. करीब तीन महीने बाद बुधवार को अजय का शव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से परिजन शव को लेकर बीकानेर के लिए रवाना हो गए और उसका अंतिम संस्कार किया गया. अजय के साथ उत्तराखंड के एक अन्य युवक का शव भी भारत लाया गया है.

परिजनों के अनुसार अजय गोदारा 28 नवंबर 2024 को स्टडी वीजा पर रूस गया था. वहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने उसे रूसी सेना में कुकिंग डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने और हर महीने करीब दो लाख रुपये वेतन का लालच दिया. अजय सहित कई अन्य युवकों को इस भरोसे पर तैयार किया गया, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उन्हें सेना की वर्दी पहनाकर बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के सीधे युद्ध के मैदान में उतार दिया गया.

अजय ने 22 सितंबर को अपने परिजनों से आखिरी बार बातचीत की थी. उस दौरान उसने फोन और वीडियो के जरिए बताया था कि उसे रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन हथियार थमाकर भेजा जा रहा है. अजय ने वीडियो में कहा था कि वह युद्ध के लिए जा रहा है और अगर इसके बाद उसका फोन न आए तो समझ लिया जाए कि उसकी मौत हो चुकी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.

वीडियो सामने आने के बाद अजय के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई. परिजन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे और करीब पांच दिन तक उनके आवास पर रहे. बताया जा रहा है कि मंत्री मेघवाल ने स्वयं विदेश मंत्री से बातचीत कर अजय की सुरक्षा के प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद अजय को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका.