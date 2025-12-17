रूस-यूक्रेन युद्ध में बीकानेर के अजय गोदारा की मौत, 3 महीने बाद भारत पहुंचा शव
राजस्थान के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के एक युवक की रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में मौत. स्टडी वीजा पर गया था रूस.
Published : December 17, 2025 at 10:01 PM IST
बीकानेर: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से बीकानेर जिले के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. अर्जुनसर (अरजनसर) गांव निवासी अजय गोदारा की युद्ध क्षेत्र में मौत हो गई है. करीब तीन महीने बाद बुधवार को अजय का शव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से परिजन शव को लेकर बीकानेर के लिए रवाना हो गए और उसका अंतिम संस्कार किया गया. अजय के साथ उत्तराखंड के एक अन्य युवक का शव भी भारत लाया गया है.
परिजनों के अनुसार अजय गोदारा 28 नवंबर 2024 को स्टडी वीजा पर रूस गया था. वहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने उसे रूसी सेना में कुकिंग डिपार्टमेंट में नौकरी दिलाने और हर महीने करीब दो लाख रुपये वेतन का लालच दिया. अजय सहित कई अन्य युवकों को इस भरोसे पर तैयार किया गया, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उन्हें सेना की वर्दी पहनाकर बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के सीधे युद्ध के मैदान में उतार दिया गया.
अजय ने 22 सितंबर को अपने परिजनों से आखिरी बार बातचीत की थी. उस दौरान उसने फोन और वीडियो के जरिए बताया था कि उसे रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन हथियार थमाकर भेजा जा रहा है. अजय ने वीडियो में कहा था कि वह युद्ध के लिए जा रहा है और अगर इसके बाद उसका फोन न आए तो समझ लिया जाए कि उसकी मौत हो चुकी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.
वीडियो सामने आने के बाद अजय के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई. परिजन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे और करीब पांच दिन तक उनके आवास पर रहे. बताया जा रहा है कि मंत्री मेघवाल ने स्वयं विदेश मंत्री से बातचीत कर अजय की सुरक्षा के प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद अजय को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका.
10 दिसंबर को अजय की मौत की सूचना मिलने के बाद से ही परिवार दिल्ली में डेरा डाले हुए था. बुधवार सुबह जब शव भारत पहुंचा तो परिजन उसे लेकर बीकानेर के अर्जुनसर गांव पहुंचे. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अजय की मौत किस दिन और किन परिस्थितियों में हुई. परिजनों का कहना है कि शव की हालत काफी खराब है, जिस कारण उन्हें ठीक से देखने भी नहीं दिया गया. शव का मुंह केवल एक बार खोलकर तुरंत बंद कर दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव काफी पुराना हो चुका है.
अजय के पड़ोसी और पूर्व उपप्रधान शिवरतन शर्मा ने बताया कि अजय पिछले साल नवंबर में पढ़ाई के लिए रूस गया था. इसके बाद उसे कथित रूप से जबरन युद्ध की परिस्थितियों में झोंक दिया गया. 21 सितंबर के बाद से अजय का परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया था और 3 दिसंबर को दूतावास के जरिए उसकी मौत की सूचना मिली.
अजय की मौत से पूरे गांव और क्षेत्र में शोक का माहौल है. परिवार की हर उम्मीद अब टूट चुकी है. परिजनों का कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य जिम्मेदार लोगों से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन अजय को बचाया नहीं जा सका. यह मामला एक बार फिर विदेशों में नौकरी और पढ़ाई के नाम पर युवाओं को फंसाए जाने और युद्ध जैसी परिस्थितियों में धकेले जाने के गंभीर सवाल खड़े करता है.