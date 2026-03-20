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बाड़मेर स्कूल हादसा : दो छात्रों के घायल होने पर NHRC सख्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस

राजस्थान के एक स्कूल में छत से पंखा गिरने से दो बच्चे घायल हो गए थे. इस मामले में NHRC ने स्वत: संज्ञान लिया है.

Barmer School Incident
बाड़मेर स्कूल हादसे पर NHRC सख्त (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 6:37 PM IST

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बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सरकारी स्कूल के कमरे में छत से पंखा नीचे गिरने से दो बच्चे घायल हो गए थे. इस घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्वत: संज्ञान लेकर बाड़मेर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है.

आयोग ने नोटिस जारी कर दो हफ्तों के अंदर उक्त मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही आयोग ने इस रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है.

PIB पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक एक मीडिया रिपोर्ट पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर में एक सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल के दो छात्र 16 मार्च 2026 को अपनी क्लास में सीलिंग फैन गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए. रिपोर्ट के अनुसार, घायल छात्रों के परिवार वालों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि यह घटना स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण हुई.

पढे़ं : बाड़मेर में सरकारी स्कूल की लापरवाही: छत से पंखा गिरा, दो मासूम बच्चे घायल

आयोग ने पाया है कि यदि मीडिया रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है. इसलिए, आयोग ने बाड़मेर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के अंदर इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

इस रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है. 16 मार्च 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना तब हुई जब सीलिंग फैन को लटकाने वाला हुक अचानक टूट गया. फिलहाल, सभी की निगाहें जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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