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बाड़मेर स्कूल हादसा : दो छात्रों के घायल होने पर NHRC सख्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सरकारी स्कूल के कमरे में छत से पंखा नीचे गिरने से दो बच्चे घायल हो गए थे. इस घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्वत: संज्ञान लेकर बाड़मेर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है.

आयोग ने नोटिस जारी कर दो हफ्तों के अंदर उक्त मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही आयोग ने इस रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है.

PIB पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक एक मीडिया रिपोर्ट पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर में एक सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल के दो छात्र 16 मार्च 2026 को अपनी क्लास में सीलिंग फैन गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए. रिपोर्ट के अनुसार, घायल छात्रों के परिवार वालों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि यह घटना स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण हुई.