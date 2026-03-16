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पाकिस्तानी हैंडलर भट्टी के इशारे पर हनुमानगढ़ दहलाने की साजिश, आखिर कौन था निशाने पर ? जांच में जुटी ATS

अंबाला पुलिस ने आरडीएक्स के साथ तीन युवकों को पकड़ा था. एक ने हनुमानगढ़ में छिपाई थी IED.

Rajasthan ATS Action
आरोपियों को कोर्ट में पेश करती जांच एजेंसियां (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 4:47 PM IST

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जयपुर: पंजाब के अंबाला में आरडीएक्स के साथ पकड़े गए तीन बदमाशों का राजस्थान से कनेक्शन सामने आने के बाद अब राजस्थान पुलिस और राजस्थान एटीएस के भी कान खड़े हो गए हैं. राजस्थान एटीएस की टीम अंबाला पहुंच कर आरोपियों से पूछताछ में जुटी है. जबकि हनुमानगढ़ पुलिस की एक टीम भी अंबाला में कैंप कर रही है और आरोपियों से पूछताछ में जुटी है.

अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि अंबाला (पंजाब) के कंबानी गांव का रहने वाला जंगबीर आईईडी (IED) लेकर अंबाला से राजस्थान के हनुमानगढ़ आया था. वह पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर यहां पहुंचा, लेकिन बाद में वह आईईडी वापस ले गया. अंबाला एसटीएफ ने अंबाला निवासी जंगबीर, मेरठ निवासी अनस रईस और अजमेर (राजस्थान) निवासी अली अकबर को आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया था. उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है.

एटीएस आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

स्थानीय संपर्कों से भी पूछताछ : राजस्थान एटीएस के आईजी राकेश सिंह ने बताया कि अंबाला में पकड़े गए तीन युवक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे. इनमें से एक युवक अली अकबर राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है. एटीएस की एक टीम अंबाला में आरोपियों से पूछताछ के लिए गई है. हनुमानगढ़ में आईईडी लाकर छुपाने की बात सामने आई है. उसकी पुष्टि कर रहे हैं. अजमेर में अली अकबर के संपर्क के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

बैंक खातों की जांच में जुटी एटीएस : वे बोले- अभी तक जानकारी यह सामने आई है कि अजमेर निवासी अली अकबर फरवरी के आखिरी सप्ताह में पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया था. वह कभी छोटा-मोटा काम करता और कभी कुछ भी काम नहीं करता. पड़ताल में सामने आया है कि कभी वह पार्किंग में काम करता और कभी चाय-कॉफी की रेहड़ी लगाता. वह पैसे के लिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया था. पाकिस्तानी हैंडलर से उसे तीन-चार हजार रुपए ट्रांसफर होने की बात सामने आई है. उसके बैंक खातों की जांच की जा रही है.

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बड़ा सवाल- हनुमानगढ़ में कौन निशाने पर ? : एटीएस के आईजी बताया कि अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि तीन युवकों में से एक जंगबीर 27 फरवरी को अंबाला से हनुमानगढ़ आया था. पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर टिफिन में रखे सामान (आईईडी) को वह 2 मार्च को वापस अंबाला लेकर गया था. वे बोले- हनुमानगढ़ आने और टिफिन में आईईडी छुपाने के पीछे उनका क्या मकसद था. उसकी पड़ताल जारी है. उन्होंने कहा कि जंगबीर ने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर हनुमानगढ़ को चुना. इसके पीछे क्या मंशा थी और कौन उनका टारगेट था ? इसे लेकर भी पड़ताल जारी है.

जो लोग संपर्क में, उन पर भी नजर : आईजी राकेश सिंह ने कहा कि एक टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और एक तकनीकी टीम पूछताछ में सामने आए तथ्यों की पुष्टि कर रही है. प्रारंभिक तौर पर स्लीपर सेल को लेकर जानकारी आई है. उसे भी डवलप करेंगे. आरोपियों के संपर्क में और जो भी लोग हैं. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अभी आरोपियों से अंबाला में पूछताछ चल रही है. अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें जयपुर लाकर भी पूछताछ की जाएगी. पड़ताल में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद राजस्थान के हनुमानगढ़, अजमेर और श्रीगंगानगर में स्लीपर सेल तैयार करने की जुगत में लगा था.

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अलग-अलग जगहों की रेकी करवाने की जानकारी : अंबाला पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी ने तीनों आरोपियों के बैंक खातों में रुपए भी ट्रांसफर करवाए थे. उसका मकसद आरोपियों से अलग-अलग जगहों की रेकी करवाना था. फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों के बैंक खातों को सीज कर दिया है. उनके संपर्कों के बारे में भी जानकारी खंगाली जा रही है. कौन-कौन स्थानीय लोग उनके संपर्क में थे, इसे लेकर भी पड़ताल जारी है. उनके स्थानीय संपर्कों को खंगालने के बाद पुलिस को कुछ और संदिग्ध लोगों की जानकारी मिली है, जिसे लेकर आगे कार्रवाई जारी है.

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