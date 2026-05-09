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राजस्थान ATS : देश विरोधी कंटेंट साझा करने वाला संदिग्ध पंजाब में चिह्नित, बम ब्लास्ट की चैटिंग और वॉइस नोट पाए गए

जयपुर : राजस्थान एटीएस ने आतंकी नेटवर्क से संपर्क के मामले में पंजाब में बड़ा खुलासा किया है. प्रो खालीस्तान और प्रो पाकिस्तान कंटेंट साझा करने वाला संदिग्ध पंजाब में चिह्नित किया है. आतंकी नेटवर्क से संपर्क के आरोप में केस दर्ज करवाया गया है. पंजाब के तरनतारन से संदिग्ध गुरविंदर सिंह पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF के संपर्क में था. आरोपी सोशल मीडिया से देश विरोधी गतिविधियां संचालित कर रहा था.

इसके अलावा एके-47 जैसे हथियार मंगाने की साजिश भी रचने की बात सामने आई है. मोबाइल चैट में हथियार मंगाने संबंधी बातचीत मिली है. आरोपी ने पाकिस्तान को बीएसएफ चौकी की तस्वीर भी भेजी है, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. एडीजी एटीएस, एजीटीएफ और एएनटीएफ दिनेश एमएन के निर्देशन और आईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में एटीएस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शाखा ने यह कार्रवाई की है.

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एडीजी एटीएस, एजीटीएफ और एएनटीएफ दिनेश एमएन के मुताबिक सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है. आतंकी नेटवर्क से संपर्क के आरोप में संदिग्ध पर केस दर्ज करवाया गया है. राजस्थान एटीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देशविरोधी और अलगाववादी सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक संदिग्ध युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई है. प्रारंभिक जांच में आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रो-खालिस्तान और प्रो-पाकिस्तान समर्थक पोस्ट, वीडियो और कमेंट मिला है.

सोशल मीडिया अकाउंट्स में मिले सबूत : सोशल मीडिया शाखा प्रभारी पुलिस निरीक्षक निशा चावरिया के नेतृत्व में संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के दौरान यह मामला सामने आया. जांच के बाद एटीएस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम को पंजाब भेजा. वहां पूछताछ और डिजिटल विश्लेषण में सामने आया कि संदिग्ध गुरुविन्दर सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रो-खालिस्तान और प्रो-पाकिस्तान के समर्थन में ऑडियो, वीडियो, पोस्ट, चैट और कमेंट पाए गए हैं.