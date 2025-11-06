ETV Bharat / bharat

बड़ी कार्रवाई : ओसामा को ATS ने किया गिरफ्तार, आतंकी संगठन TTP से जुड़े हैं तार

मौलवी ओसामा उर्फ उसामा उमर गिरफ्तार ( Source : Rajasthan ATS )