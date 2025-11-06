बड़ी कार्रवाई : ओसामा को ATS ने किया गिरफ्तार, आतंकी संगठन TTP से जुड़े हैं तार
एटीएस ने आरोपी के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराओं में किया केस दर्ज. जानिए पूरा मामला...
Published : November 6, 2025 at 3:45 PM IST
जयपुर: राजस्थान एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मौलवी ओसामा उर्फ उसामा उमर को गिरफ्तार कर लिया है. उसे एटीएस ने पिछले दिनों सांचौर से हिरासत में लिया था. चार दिन तक कड़ी पूछताछ के बाद उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ यूएपीए एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है.
एटीएस की गिरफ्त में आए सांचौर के मौलवी ओसामा उर्फ उसामा उमर का संबंध अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तलिबान-पाकिस्तान (टीटीपी) से था. आईजी (एटीएस) विकास कुमार ने बताया कि पड़ताल में सामने आया है कि उसामा चार साल से संगठन के एक टॉप कमांडर के संपर्क में था. एटीएस ने चार दिन पूछताछ के बाद मामला दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया.
चार लोगों का ब्रेनवाश कर रहा था आरोपी : एटीएस ने 31 अक्टूबर को राजस्थान के चार जिलों में छापेमारी कर पांच संदिग्धों को पकड़ा था. इनमें उसामा उमर व मसूद पांधी का पार बाड़मेर, मोहम्मद अय्यूब पीपाड़ (जोधपुर), मोहम्मद जुनैद, बागोर मोहल्ला करौली और बशीर रामसर (बाड़मेर) का रहने वाला है. पकड़े गए चार अन्य संदिग्धों को भी उसामा आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था. पूछताछ में सामने आया है कि उसामा इंटरनेट कॉलिंग से आतंकी टॉप कमांडरों से संपर्क करता था.
देश से बाहर भागने की फिराक में था आरोपी : एटीएस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी देश के बाहर भागने की फिराक में था. वह दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग में जुटा था. फिलहाल, आरोपी से एटीएस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. इसके बाद उससे गहनता से पूछताछ होगी. अब एटीएस की टीम आरोपी के संपर्क को लेकर गहनता से पड़ताल करेगी.