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राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले, 'लोकतंत्र और संविधान को सर्वोपरि रख करें जनसेवा'

'लोकतांत्रिक विचार का उत्सव': उपराष्ट्रपति ने राजस्थान को शूरवीरों की धरती बताते हुए कहा कि यहां के कण-कण में वीरता बसती है. उन्होंने विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी पूर्व एवं वर्तमान विधायकों के साथ प्रदेश की जनता को भी बधाई दी, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के योगदान को लेकर राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य के विकास में सभी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक संस्था का उत्सव नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक विचार का उत्सव है जिसमें व्यक्तिगत हितों से ऊपर राष्ट्रहित को रखा जाता है.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के लोकतांत्रिक सफर के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को पहली बार आयोजित विधायी गौरव यात्रा समारोह आयोजित किया. समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लोकतंत्र, जनसेवा और संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च बताते हुए जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठकर जनता के हित में कार्य करें. अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित इस समारोह में पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान विधायक लगभग 390 जनप्रतिनिधि एक ही मंच पर मौजूद रहे. इस दौरान 6 या उससे से अधिक बार विधायक पूर्व विधायकों का सम्मान किया गया.

'विकास के प्रति सभी की प्रतिबद्धता': राधाकृष्णन ने कहा कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी यह है कि जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है. विधायक केवल कानून नहीं बनाते, बल्कि अपनी कार्यशैली और मूल्यों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत भी छोड़ते हैं. राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन राजस्थान के विकास के प्रति सभी की प्रतिबद्धता एक समान होनी चाहिए. अनुभव का ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि उन लोगों से मिलता है जिन्होंने ईमानदारी और समर्पण के साथ सदन में कार्य किया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन जनता और संविधान के प्रति निष्ठा सर्वोपरि रहनी चाहिए. राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदनों में बहस और चर्चा रचनात्मक तथा समाधान केंद्रित होनी चाहिए.

उपराष्ट्रपति का स्वागत करते मुख्यमंत्री भजनलाल (Source - Rajasthan Assembly)

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'सुझाव नीतिगत बदलाव ला सकते हैं': उपराष्ट्रपति ने अपने संसदीय जीवन का उल्लेख करते हुए बताया कि लोकसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग में तकनीकी उन्नयन की सिफारिश की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम मिला. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि चाहे वे सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में, उनके सुझाव नीतिगत बदलाव ला सकते हैं. उपराष्ट्रपति ने संत तिरुवल्लुवर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जो शासक सरल स्वभाव और मधुर वाणी वाला होता है, वही लोगों के दिलों पर राज करता है. उन्होंने कहा कि जनता की बात ध्यान से सुनने वाला जनप्रतिनिधि बेहतर निर्णय ले सकता है. उन्होंने महाराणा प्रताप, चेतक और श्रीमद्भगवद्गीता के निष्काम कर्म के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य एक न एक दिन अवश्य फल देता है. उन्होंने विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं, सशक्त चरित्र और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया.

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया उपराष्ट्रपति का स्वागत (Source - Rajasthan Assembly)

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6 या उससे से अधिक बार विधायक पूर्व विधायकों का सम्मान: समारोह के दौरान 6 या उससे अधिक बार विधायक निर्वाचित होने वाले 26 वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया. इनमें सुमित्रा सिंह, गुलाबचंद कटारिया, प्रद्युम्न सिंह, देवी सिंह भाटी, कैलाश मेघवाल, घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र राठौड़ और फतेह सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल रहे. इसके साथ ही 7 पूर्व विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान हुआ. इनमें सुमित्रा सिंह, कैलाश मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत, डॉ सीपी जोशी और शांतिलाल चपलोत सहित अन्य पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं. सम्मानित अतिथियों को प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किए गए.