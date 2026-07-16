NH-44 पर राजस्थान के तीर्थयात्रियों की बस में लगी भीषण आग, 47 को बचाया गया
राजस्थान से अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही स्लीपर बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 47 लोग सवार थे.
Published : July 16, 2026 at 7:58 PM IST
रामबन (जम्मू-कश्मीर): अमरनाथ यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों की बस में गुरुवार को श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे (NH-44) पर आग लग गई. हालांकि, ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी 47 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. यह घटना रामबन जिले के करोल इलाके के पास हुई.
अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में एक भी तीर्थयात्री हताहत नहीं हुआ और न ही कोई घायल हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, राजस्थान से अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही स्लीपर बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ27PC-9921 था, श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी, तभी NH-44 पर करोल में उसमें अचानक आग लग गई.
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, CRPF, इंडियन आर्मी, SDRF, सिविल QRT रामबन के वॉलंटियर और अन्य इमरजेंसी रिलीफ टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव और आग बुझाने का काम शुरू किया. समय पर कार्रवाई की वजह से सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी को चोट नहीं आई.
रामबन के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इलियास खान ने घटना की पुष्टि की और कहा कि बस में सवार ड्राइवर और कंडक्टर समेत सभी 47 लोग सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, बस का एक टायर फटने के तुरंत बाद आग लग गई.
उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी बस से जम्मू भेजा जा रहा है. आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चला है. आग बुझाने के ऑपरेशन के दौरान नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक रुका रहा. बाद में अधिकारियों ने यातायात बहाल करने के लिए मुस्तैदी काम किया.
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