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ओडिशा में मनाया जाता है 'रज पर्व', जानिए इसकी विशेषता और रिवाज

सुर मंदिर राजा महोत्सव समिति की महासचिव ज्योत्सनारानी साहू के अनुसार, "राजा पर्व ओडिशा के त्योहारों में से एक है. इसे ओडिशा की सभी महिलाएं मनाती हैं. धरती को नुकसान न हो, इसलिए महिलाएं अपने पैरों में केले के पत्ते पहनकर चलती हैं.

इस परंपरा को जीवित रखने के लिए सुरमंदिर संस्था हर साल रज उत्सव मनाती है. राजा उत्सव हर साल 14 जून से मनाया जाता है. पहला रज 14 जून को, रज संक्रांति 15 जून को, आखिरी रज 16 जून को और बसुमती स्नान 17 जून को मनाया जाता है.

रज पर्व क्यों मनाया जाता है? दरअसल ओडिशा की पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक, मिथुन संक्रांति के दौरान धरती माता रजस्वला होती हैं. जिस तरह महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आराम करने दिया जाता है, उसी तरह इस खास दिन पर धरती माता को विश्राम देने की परंपरा निभाई जाती है. इसलिए ओडिशा में रज पर्व के दौरान खेती-बाड़ी, जुताई और भूमि की खुदाई जैसे कार्यों को करने से बचा जाता है.

राजा पर्व मां, जमीन और नारीत्व का त्योहार है. ओडिशा में रविवार से मानसून के आने की खुशी में यह त्योहार मनाया जा रहा है. इतना ही नहीं राजा पर्व ओडिशा का एक पारंपरिक और राष्ट्रीय त्योहार है. इस दौरान गांव से लेकर शहर तक सभी लोग इस त्योहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं. ओडिशा में बारह महीनों में 13 त्योहार होते हैं.

भुवनेश्वर : ओडिशा में एक खास पर्व 'रज पर्व' मनाया जाता है. यह पर्व अमूमन पर तीन से चार दिनों तक चलता है. इस दौरान धरती माता और नारीत्व के प्रति सम्मान और आस्था का भाव देखने को मिलता है.

लड़कियों के चप्पल नहीं पहनने की परंपरा

यह त्योहार युवाओं में राजा त्योहार के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जा रहा है. इस दौरान लड़कियों के लिए चप्पल न पहनने की परंपरा है. इसके अलावा नए कपड़े पहनने, फली पीठा खाने और झूले समेत कई तरह के खेल खेले जाते हैं. इसी क्रम में 3 दिन तक रज उत्सव मनाया जाएगा.

इसी तरह ओड़िया कलाकार ईशा ब्याबर्ता ने भी यही बात कही. उन्होंने कहा, “रज महिलाओं के लिए आराम का समय है. महिलाएं मिट्टी नहीं खोदतीं ताकि धरती को नुकसान न पहुंचे. वह बचपन से ही इस परंपरा का पालन कर रही हैं. ओड़िया परंपरा के अनुसार, घर पर भी पीठा चढ़ाया जाता है. सभी लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और भविष्य में भी इसका पालन करते रहेंगे.”

इस बार बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह सुरमंदिर संगठन के राजा महोत्सव में शामिल हुए.

रज पर्व के दौरान राजा पान की भारी डिमांड रहती है. (ETV Bharat)

'मिट्टी और बादलों के मिलन का त्योहार'

उन्होंने कहा, “यह ओडिशा का एक बड़ा त्योहार है. मानसून आने पर धरती के पीरियड्स मनाने की परंपरा ओडिशा के लोगों के लिए एक अच्छा विचार है.” उन्होंने इस त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाने के लिए ओडिशा के लोगों की तारीफ की. राजा ओड़िया संस्कृति और सभ्यता का एक महान त्योहार है. मिट्टी और बादलों के मिलन का त्योहार. जब जमीन पर बारिश होती है, तो यह लोगों को खाना, कपड़ा और रहने की जगह देती है. इसे ओडिशा के मुख्य त्योहार के तौर पर मनाया जाता है. सुर मंदिर इंस्टीट्यूट के सलाहकार राधा मोहन साहू ने कहा, "यह त्योहार धीरे-धीरे पूरे भारत में मनाया जा रहा है. यह हमारी परंपरा का प्रतीक है."

राज पर्व के अवसर पर हर घर में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है. यह त्योहार रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ मनाया जाता है. अविवाहित लड़कियां और महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं.

गांवों में झूले बनाए जाते हैं

घर के पुरुष लूडू, ताश, पाशा, कबड्डी और आउटडोर गेम्स जैसे खेल खेलते हैं. लड़कियां आउटडोर गेम का मजा लेती हैं. गांवों में झूले बनाए जाते हैं. झूले के खेल के दौरान गांव का माहौल बहुत शोरगुल वाला हो जाता है. पर्व के दौरान कई तरह के केक मिलते हैं. वहीं घर पर पोडपीठा, चकुली, मंडा, ककरा, अरिशा, छुंचीपात्र पीठा आदि भरे रहते हैं. इसी तरह राजा का एक आकर्षण पान है. राजा पर्व के दौरान राजा पान की मांग बहुत अधिक होती है. लोग एक-दूसरे को प्यार से खिलाकर यह त्योहार मनाते हैं. राजा त्योहार महिलाओं और नारीत्व का प्रतीक है. ओड़िया परंपरा में महिलाओं का हमेशा सम्मान किया गया है. यह त्योहार महिलाओं के सम्मान को समर्पित है.

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