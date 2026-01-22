ETV Bharat / bharat

Explainer: मुंबई में बन रहे 'बिहार भवन' को लेकर विवाद क्यों है?

बिहार में क्यों नहीं बनाते अस्पताल?: यशवंत किल्लेदार ने कहा कि महायुति सरकार (एनडीए) मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपये के टेंडर निकालने जा रही है. वे मुंबई में बिहार भवन क्यों बनाना चाहते हैं? बिहार से मुंबई इलाज के लिए आने वाले लोगों को रहने की जगह देना चाहते हैं, उन्हें सारी सुख-सुविधाएं देना चाहते हैं. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही. यहां बिहार भवन बनाने के लिए 314 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बिहार में एक अस्पताल बनाने और वहां उनका इलाज करने के लिए कहना चाहिए था.

मनसे ने किया बिहार भवन का विरोध: बिहार भवन बनाने के फैसले पर भले ही महाराष्ट्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं हुई लेकिन 'मराठी मानुष' के नाम पर अपनी राजनीति करने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ये बात चुभ गई. मनसे नेता और हालिया बीएमसी चुनाव में पार्षद बने यशवंत किल्लेदार ने इस डिसिजन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि मुंबई में इस तरह का कोई भी भवन नहीं बनने देंगे.

असल में मुंबई में कैंसर चिकित्सा के लिए बेहतर सुविधा है. वहां टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल हैं. बिहार से महीने में हजारों लोग वहां कैंसर के ट्रीटमेंट या फिर जांच के लिए जाते हैं. उनके ठहरने और रहने के लिए बिहार भवन के निर्माण की कवायद हो रही है.

बिहारियों की सुविधा के लिए भवन: दिल्ली स्थित बिहार भवन की तर्ज पर बिहार सरकार ने यह फैसला काफी सोच-समझ कर लिया है. बिहार से जाकर मुंबई में कुछ दिनों के लिए काम करने वाले लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बिहार भवन को बनाने का डिसिजन लिया है.

कैसा होगा बिहार भवन?: मुंबई के एलफिंस्टन एस्टेट में 0.68 एकड़ में बनने वाला बिहार भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इसमें बेसमेंट सहित 30 मंजिला इमारत बनाया जाएगा. इसमें 178 कमरे होंगे. जमीन से भवन की ऊंचाई 69 मीटर होगी. मरीज और उनके परिजनों के लिए 240 बेड की क्षमता वाली डॉरमेट्री भी होगी. इस बिल्डिंग में सेंसर आधारित डबल डेकर पार्किंग और ट्रिपल डेकर पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा. जहां 233 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी. इस बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनवाया जाएगा. जहां 72 लोग एक साथ बैठकर मीटिंग कर सकते हैं. वहीं कैफेटेरिया, मेडिकल रूम, सहित सारी सुविधाएं विश्व स्तरीय होगी.

बिहार भवन को लेकर सियासत गरमायी: दरअसल, बिहार सरकार ने तय किया कि मुंबई में एक बिहार भवन बनाया जाएगा. इसको लेकर बिहार सरकार ने पूरी रूपरेखा बनाई हुई है. यह भवन किस तरीके का होगा? क्या सुविधा होगी? क्यों बनाया जा रहा है? इसको लेकर तमाम चीजों की रूपरेखा तैयार करके कैबिनेट से इसके लिए 314.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजरी दे गई. जब रकम इतनी बड़ी है तो भवन भी काफी विशाल बनेगा. कहा जा रहा है कि मुंबई में इस तरह का कोई भवन नहीं है.

पटना: बिहार के पटना सचिवालय में 13 जनवरी 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, उसमें से एक फैसला का असर बिहार पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र पर हुआ है. राज ठाकरे की पार्टी मुंबई में ' बिहार भवन ' बनाने के निर्णय के विरोध में उतर गई है. मनसे कॉर्पोरेटर यशवंत किल्लेदार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस शहर में किसी भी कीमत पर इस भवन का निर्माण नहीं होने देंगे.

राज ठाकरे के साथ यशवंत किल्लेदार (ETV Bharat)

"राज्य के किसानों पर असमय संक्रांति की मार पड़ी है. हेल्थ सिस्टम खराब है, युवा बेरोजगार हैं, पढ़ाई महंगी होती जा रही है. महायुति सरकार कोई हल निकालने की बजाय बिहारियों को अपनी गोद में बिठाकर कराहना चाहती है. यह बहुत दर्दनाक है. जबतक मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मौजूद है, तबतक बिहार भवन की एक भी ईंट लगने नहीं दी जाएगी."- यशवंत मारुति किल्लेदार, मनसे पार्षद, वार्ड नंबर 192

मनसे प्रमुख राज ठाकरे (ETV Bharat)

मनसे को बीजेपी का करारा जवाब: एनडीए नेताओं ने मनसे नेता के बयान की कड़ी निंदा की है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, यहां क्षेत्रवाद बढ़ावा देना एक तरह से अपराध है. उन्होंने कहा कि मुंबई में जो बिहार भवन बन रहा है, उसका उद्देश्य बिहार से जाने वाले मरीज, अधिकारी और मंत्री को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उनको वहां रहने में कोई दिक्कत न हो.

बीजेपी और जेडीयू प्रवक्ता के बयान (ETV Bharat)

"इस तरह क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले दलों का हम विरोध करते हैं. बिहार भवन को लेकर मनसे का ये विरोध बिल्कुल ही नाजायाज है. पूरा देश एक है, कहीं भी कुछ भी बन सकता है. क्या दिक्कत है इसमें? आप भी बिहार में आकर बनाइये मुंबई भवन-महाराष्ट्र भवन, हम स्वागत करेंगे. कहां दिक्कत है?"- नीरज कुमार, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

'हर हाल में बनेगा बिहार भवन': वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो संविधान से चलता है. जहां जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कुछ नेता इसी तरह जहरीले बयान देते रहते हैं. राज ठाकरे जैसे नेता की तरफ से बिहार भवन का विरोध करना उचित नहीं है. जेडीयू प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है. जो नियम सम्मत है, वह होकर रहेगा.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"महाराष्ट्र में हमेशा एक ट्रेंड देखने को मिलता है. जहां कुछ नेता जहर उगलते हैं और सोचते हैं उससे वोटों का धुर्वीकरण हो पाएगा. देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है. मुंबई में अगर बिहार भवन बनना है और उसका विरोध राज ठाकरे सरीखे नेता अगर कर रहे हैं तो यह कहीं से भी जायज नहीं है. हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं."- अभिषेक कुमार झा, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

क्या है विरोध की वजह?: बिहार भवन पर जारी विरोध की सियासत पर मशहूर अर्थशास्त्री एनके चौधरी कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो असल में अपनी राजनीति चमका रहे हैं. वे कहते हैं कि मनसे और शिवसेना जैसी पार्टियां पहले भी उत्तर भारतीयों और बिहारियों के नाम पर राजनीति करती रही है. इस बार भी विरोध की सिर्फ एक ही वजह है, बिहार भवन के बहाने स्थानीय भावना को उभार कर सियासी फायदा हासिल किया जाए लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं है. लोग भी समझते हैं कि जब कोई निर्माण होता है तो उसका लाभ स्थानीय लोगों को ही होता है.

'बिहार भवन बनने से मुंबई को ही फायदा': एनके चौधरी ये भी कहते हैं कि इस प्रॉजेक्ट से बिहार की तुलना में महाराष्ट्र और मुंबई को ही ज्यादा फायदा होगा. वे कहते हैं, 'जैसे किसी देश में दूसरे देश का संस्थान खुलता है तो फायदा जहां संस्थान खुला होता है, उसी का होता है. उसी तरह विशुद्ध रूप से इस प्रोजेक्ट में भी फायदा महाराष्ट्र का ही है क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो वहां से ही सभी मटेरियल लिए जाएंगे. इसके अलावा जो लोग भी वहां जाएंगे, उनका बाजार मुंबई ही होगा.'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"इस प्रॉजेक्ट से बिहार को बहुत फायदा नहीं है, बल्कि बिहार भवन बनने से महाराष्ट्र और मुंबई को ही फायदा है. एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो वहां से ही सभी मेटेरियल लिए जाएंगे. इसके अलावा वहां जो लोग भी वहां जाएंगे, उनका बाजार मुम्बई ही होगा. जहां तक इसके विरोध का सवाल है तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो उत्तर भारतीय और बिहारियों के नाम पर विरोध कर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं."- एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

कहां बनेगा और क्या है मकसद?: जिस तरह से दिल्ली में बिहार भवन बनाया गया है, उसी तरह से मुंबई के एलिफिस्टन एस्टेट में इसका निर्माण कराया जाएगा. असल में मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है. देश के कई बड़े उद्योगपति यहीं रहते हैं. वहीं, बिहार सरकार लगातार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. इसको लेकर भी मुंबई में बिहार भवन को विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है.

निवेशकों के साथ होगी बैठक: बिहार सरकार बिहार के उद्योगपतियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जहां एक ही छत के नीचे उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए. बिहार सरकार की यह भी नीति है कि देश के बड़े उद्योगपतियों को बिहार बुलाने की बजाय मुंबई में बने बिहार भवन में ही उनके साथ मीटिंग हो. इससे जिस प्रोजेक्ट पर बिहार में काम होना है, वहीं तय कर लिया जाएगा.

मुंबई में कई राज्यों के सरकारी भवन: बिहार सरकार ने इसकी पहल अभी शुरू की है लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के सरकारी भवन या गेस्ट हाउस मुंबई में पहले से ही मौजूद हैं. मुंबई में कई गेस्ट हाउस हॉस्टल अलग-अलग राज्यों के बने हुए हैं. जहां उनके राज्यों के रहने वाले अधिकारी, नेता, उद्योगपति के ठहरने की पूरी व्यवस्था रहती है.

वहीं, दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी 'बिहार निवास' के नाम पर एक भवन है, जिसे 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बनवाया था. हालांकि बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे और बेहतर भवन बनवाया. दिल्ली में बिहार निवास के अलावा बिहार भवन भी मौजूद है. अब मुंबई में भी 'बिहार भवन' बनाने की तैयारी है.

