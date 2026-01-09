उद्धव व राज ठाकरे का दावा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की दिल्ली में चल रही साजिश
उद्धव व राज ठाकरे ने सामना को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का षड़यंत्र चल रहा है.
Published : January 9, 2026 at 4:38 PM IST
मुंबई: शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश दिल्ली में चल रही है. इस संदर्भ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है. उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि अगर दिल्ली में सत्ता का केंद्र अलग फैसला ले रहा है, तो राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता.
हाल ही में आयोजित महायुति सभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं होगा. इस पर ठाकरे बंधुओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं.
मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाइयों से दैनिक 'सामना' के एग्जीक्यूटिव एडिटर और राज्यसभा के मेंबर (SS-UBT) संजय राउत ने इस विषय पर सवाल पूछा. इस पर राज ठाकरे ने कहा, "देवेंद्र फडणवीस की मंशा अच्छी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है." उन्होंने शिवसेना के उस पुराने दावे को दोहराया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना है. वहीं, उद्धव ठाकरे ने यह सवाल उठाया कि मुंबई की संस्कृति को नष्ट करके मुंबई का नाम महाराष्ट्र में रखने का क्या मतलब है?
राज ठाकरे ने कहा, "आप देखिए, मुंबई को सिर्फ नाम के लिए राज्य के साथ रखा जा रहा है. देखिए कि इस शहर की संस्कृति को कैसे नष्ट किया जा रहा है." उद्धव ने कहा, "उन्होंने मुंबई पर कब्जा करने के लिए अच्छी प्लानिंग की है. देखिए धारावी के पास बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा है. देखिए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसे दिया गया है."
राज ने कहा कि वह ठीक यही बात सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, खास बिजनेसमैन को रणनीतिक तरीके से जमीन बेचना. "संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन (एक राज्य के लिए संघर्ष) के दौरान, मुंबई में कुछ अमीर बिजनेसमैन थे जिन्होंने मांग की थी कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए.
अब वे 5 बढ़कर 50 हो गए हैं." उन्होंने कहा कि शहर के आसपास की सारी जमीन एक अमीर बिजनेसमैन को बेचने की रणनीति है. उन्होंने कहा, "पालघर जिले में वधावन पोर्ट (गुजरात के पास) पर एयरपोर्ट क्यों बनाया गया? कुछ समय बाद, वे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई की ओर मोड़ देंगे."
राज ने आरोप लगाया, "फिर वे मौजूदा एयरपोर्ट के कार्गो ऑपरेशन को वधावन पोर्ट पर शिफ्ट कर देंगे और आखिर में एयरपोर्ट की जमीन बेचने के लिए रख देंगे. यही उनका प्लान है." राज ने दो उद्योगपतियों, खासकर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पक्ष लेने के लिए भाजपा की आलोचना की. राज ने अपने इंटरव्यू में कहा, “नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्हें मुंद्रा पोर्ट मिला. प्रधानमंत्री बनने के बाद, अडानी को बहुत ज़्यादा ज़मीन और प्रोजेक्ट दिए गए.
अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती और उसने किसी खास उद्योगपति का समर्थन किया होता, तो क्या भाजपा उसे मान लेती?” राज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में जो प्रधानमंत्री थे, उनके साथ कोई रीजनल टैग नहीं जुड़ा था, लेकिन अभी के प्रधानमंत्री के साथ है.
राज ने कहा, "इसलिए, मुंबई पर दिया जा रहा ध्यान एक चेतावनी का संकेत है." राउत ने उनसे भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बारे में पूछा कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा और उनके खास तौर पर हिंदुओं से अपील करने के कैंपेन के बारे में पूछा, तो उद्धव ने जवाब में कहा, "क्या मराठी लोग हिंदू नहीं हैं? फडणवीस को मराठी और हिंदू के बीच फर्क करने का ठीक-ठीक कारण बताना चाहिए."
उन्होंने कहा, "संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान, मोरारजी देसाई ने मराठी लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. क्या वह हिंदू नहीं थे? उन्होंने पुलिस से गोलियां चलाने के लिए सफाई भी मांगी थी." वह गुजरात से थे. हालांकि, उनके उलट, हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को तब बचाया था जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें हटाने का फैसला किया था.
ठाकरे सच्चे मराठी मानुष थे.” ठाकरे भाइयों ने अपने घोषणा पत्र में बताए गए मुद्दों पर भी बात की, जैसे मराठी मीडियम स्कूल, मुंबई का प्रदूषण, और घरेलू कामगारों के लिए 1500 रुपये का वादा. राज ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों से लोगों के बढ़ते आने से मुंबई में अच्छी योजनाओं को लागू करने में मुश्किलें आ रही हैं.
