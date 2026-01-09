ETV Bharat / bharat

उद्धव व राज ठाकरे का दावा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की दिल्ली में चल रही साजिश

मुंबई: शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश दिल्ली में चल रही है. इस संदर्भ में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है. उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि अगर दिल्ली में सत्ता का केंद्र अलग फैसला ले रहा है, तो राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता.

हाल ही में आयोजित महायुति सभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं होगा. इस पर ठाकरे बंधुओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं.

मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनजर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाइयों से दैनिक 'सामना' के एग्जीक्यूटिव एडिटर और राज्यसभा के मेंबर (SS-UBT) संजय राउत ने इस विषय पर सवाल पूछा. इस पर राज ठाकरे ने कहा, "देवेंद्र फडणवीस की मंशा अच्छी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है." उन्होंने शिवसेना के उस पुराने दावे को दोहराया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना है. वहीं, उद्धव ठाकरे ने यह सवाल उठाया कि मुंबई की संस्कृति को नष्ट करके मुंबई का नाम महाराष्ट्र में रखने का क्या मतलब है?

राज ठाकरे ने कहा, "आप देखिए, मुंबई को सिर्फ नाम के लिए राज्य के साथ रखा जा रहा है. देखिए कि इस शहर की संस्कृति को कैसे नष्ट किया जा रहा है." उद्धव ने कहा, "उन्होंने मुंबई पर कब्जा करने के लिए अच्छी प्लानिंग की है. देखिए धारावी के पास बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा है. देखिए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसे दिया गया है."

राज ने कहा कि वह ठीक यही बात सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, खास बिजनेसमैन को रणनीतिक तरीके से जमीन बेचना. "संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन (एक राज्य के लिए संघर्ष) के दौरान, मुंबई में कुछ अमीर बिजनेसमैन थे जिन्होंने मांग की थी कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए.

अब वे 5 बढ़कर 50 हो गए हैं." उन्होंने कहा कि शहर के आसपास की सारी जमीन एक अमीर बिजनेसमैन को बेचने की रणनीति है. उन्होंने कहा, "पालघर जिले में वधावन पोर्ट (गुजरात के पास) पर एयरपोर्ट क्यों बनाया गया? कुछ समय बाद, वे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई की ओर मोड़ देंगे."