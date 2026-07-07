मुंबई: लोकभवन में तैनात SRPF के जवान ने की आत्महत्या, पुलिस जांच शुरू
महाराष्ट्र राजभवन परिसर में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स जवान आत्महत्या मामले की जांच जारी है. घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है.
Published : July 7, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई: राजधानी मुंबई के मालाबार हिल इलाके में हाई-सिक्योरिटी वाले राजभवन कॉम्प्लेक्स से एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई. लोक भवन में तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स (SRPF) के एक जवान ने अपनी जान दे दी. जवान के इस कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल सका है.
यह घटना लोक भवन परिसर के अंदर एसआरपीएफ कैंप में हुई. इस घटना से मुंबई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में खलबली मच गई है, जिससे अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं. घटना के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जवान ने लोक भवन में ड्यूटी के दौरान सुसाइड कर लिया.
सुसाइड का मकसद अभी साफ नहीं है. मरने वाले स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान की पहचान कौस्तुभ सांगले के तौर पर हुई है. वह पुलिस कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था. सांगले एसआरपीएफ ग्रुप 16 (कोल्हापुर) यूनिट का था और उसे मुंबई में लोक भवन में सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था.
ड्यूटी पर रहते हुए उसने अचानक गोली चला दी. गोली की तेज आवाज सुनकर आस-पास के दूसरे सिक्योरिटी वाले मौके पर दौड़े, लेकिन सांगले की तब तक मौत हो चुकी थी. इस घटना से लोक भवन कॉम्प्लेक्स में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मालाबार हिल पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुँचे.
पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया. अधिकारी इस बात की जाँच कर रहे हैं कि सांगले ने यह कदम पारिवारिक झगड़े, मानसिक तनाव या किसी और वजह से उठाया. अभी तक मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. सीनियर पुलिस अधिकारी लोक भवन के दूसरे स्टाफ और जवानों के बयान दर्ज कर रहे हैं. मालाबार हिल पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है.