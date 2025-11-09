100 लोगों का सामुदायिक विवाह कराएगा कोलकाता राजभवन, जरूरतमंद परिवारों से आवेदन मांगे
Published : November 9, 2025 at 7:00 PM IST
कोलकाता: विभिन्न राजनीतिक दलों और जन संगठनों की पहल पर साल के अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगहों पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं. इनमें गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के विवाह की व्यवस्था की जाती है. इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी ऐसा ही करने जा रहे हैं.
सूत्रों का दावा है कि 23 नवंबर को कोलकाता राजभवन में एक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होने जा रहा है. इस दौरान 100 जोड़ों के विवाह की व्यवस्था की जा रही है. इस विवाह समारोह के लिए सनई बजाने से लेकर रोशनी और सजावट तक, सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी. इसमें समाज के प्रमुख लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे. विवाह समारोह का नेतृत्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस करेंगे.
उल्लेखनीय है कि पारंपरिक कोलकाता राजभवन में सालभर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं. हालांकि, सूत्रों का दावा है कि यहां पहले कभी कोई विवाह समारोह आयोजित नहीं किया गया है.
यह पहल क्यों?
राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी ने बताया, "23 नवंबर को सीवी आनंद बोस राज्यपाल के रूप में अपना तीसरा वर्ष पूरा करेंगे और उनका चौथा वर्ष शुरू होगा. इसी उद्देश्य से राज्य के लोगों के लिए कई रचनात्मक और लाभकारी गतिविधियों पर विचार किया गया है, जो आम लोगों के लिए लाभकारी होंगी. इन्हीं में से एक सामूहिक विवाह है. राजभवन विवाह समारोह के आयोजन की व्यवस्था करेगा. विवाह समारोह का खर्च वहन करेगा और दंपत्तियों को प्रतीकात्मक उपहार भी दिए जाएंगे."
16 नवंबर तक आवेदन
राजभवन के सूत्रों का दावा है कि कुल 100 विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे. मूल रूप से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चे इस आयोजन में विवाह बंधन में बंध सकेंगे. इस अवसर को प्राप्त करने के लिए वर और वधू दोनों को कोलकाता राजभवन से संपर्क करना होगा. आवेदन शनिवार से 16 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे.
विवाह के लिए सभी आवश्यक विवरण, जैसे नाम, पता, दस्तावेज, तस्वीरें आदि, राजभवन को भेजने होंगे. आवेदन के साथ भेजे गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या जनप्रतिनिधि से प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा.
किस एड्रेस पर सेंड करें आवेदन?
पता: उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजभवन, कोलकाता 700062. वहीं, इसके लिए peaceroomrajbhavan@gmail.com, generalcellgs@gmail.com और specialcellgs@gmail.com पर ईमेल भी किया जा सकता है. आवेदक आवेदन पत्र भेजने या किसी भी समस्या के लिए सीधे टेलीफोन लाइन के माध्यम से संपर्क करने के लिए राजभवन पीबीएक्स नंबर 033-22001641 पर कर सकते हैं.
