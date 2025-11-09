ETV Bharat / bharat

100 लोगों का सामुदायिक विवाह कराएगा कोलकाता राजभवन, जरूरतमंद परिवारों से आवेदन मांगे

कोलकाता: विभिन्न राजनीतिक दलों और जन संगठनों की पहल पर साल के अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगहों पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं. इनमें गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के विवाह की व्यवस्था की जाती है. इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी ऐसा ही करने जा रहे हैं.

सूत्रों का दावा है कि 23 नवंबर को कोलकाता राजभवन में एक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होने जा रहा है. इस दौरान 100 जोड़ों के विवाह की व्यवस्था की जा रही है. इस विवाह समारोह के लिए सनई बजाने से लेकर रोशनी और सजावट तक, सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी. इसमें समाज के प्रमुख लोग भी आमंत्रित किए जाएंगे. विवाह समारोह का नेतृत्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस करेंगे.

उल्लेखनीय है कि पारंपरिक कोलकाता राजभवन में सालभर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं. हालांकि, सूत्रों का दावा है कि यहां पहले कभी कोई विवाह समारोह आयोजित नहीं किया गया है.

यह पहल क्यों?

राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी ने बताया, "23 नवंबर को सीवी आनंद बोस राज्यपाल के रूप में अपना तीसरा वर्ष पूरा करेंगे और उनका चौथा वर्ष शुरू होगा. इसी उद्देश्य से राज्य के लोगों के लिए कई रचनात्मक और लाभकारी गतिविधियों पर विचार किया गया है, जो आम लोगों के लिए लाभकारी होंगी. इन्हीं में से एक सामूहिक विवाह है. राजभवन विवाह समारोह के आयोजन की व्यवस्था करेगा. विवाह समारोह का खर्च वहन करेगा और दंपत्तियों को प्रतीकात्मक उपहार भी दिए जाएंगे."