मध्य प्रदेश में क्रॉसिंग के दौरान 2 बसें टकराईं, 3 की मौत की खबर, 2 दर्जन से अधिक घायल
रायसेन-भोपाल हाईवे पर हुआ हादसा, क्रॉसिंग के दौरान आपस में भिड़ी बसें, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 1:33 PM IST
रायसेन: शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में भीषण सड़क हादसा हो गया. दो यात्री बसे क्रासिंग के दौरान आपस में टकरा गई. हादसे में तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. भोपाल से सागर जा रही शक्ति ट्रेवल्स की बस के यात्रियों की हालत ज्यादा खराब है. वहीं जिन लोगों की मौत हुई वह खिड़की पर बैठे थे. भोपाल एवं रायसेन पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है.
आपस में टकराईं दो यात्री बसें
जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 11 बजे सेहतगंज टोल प्लाजा के पास हुआ है. सेहतगंज टोल प्लाजा के पास 2 यात्री बसें आपस में टकरा गईं. हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जबकि 2 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं. टक्कर इतनी भीषण थी की दोनों बसों के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया. एक यात्री का सिर फटकर दो हिस्सों में बंट गया.
हादसे में 3 यात्रियों की मौत की पुष्टि
SDOP प्रतिभा शर्मा ने बताया कि, ''दोनों बसें भोपाल-सागर रूट पर चलती हैं. सेहतगंज टोल प्लाजा के पास दोनों बसें आमने-सामने टकरा गईं. भोपाल से सागर जाने वाली बस के यात्रियों की मौत हुई है. कुछ गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है.''
जानकारी के मुताबिक, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है. घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी आशुतोष गुप्ता भी मौके पर मौजूद हैं. घायलों को जिला अस्पताल रायसेन और भोपाल के लिए भेजा गया है. वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए रायसेन के अस्पताल लाया गया है. मृतकों में नितेश व्यास निवासी सुल्तानगंज, माखन लोधी और रामबाबू लोधी निवासी पचीपुरा बेगमगंज शामिल हैं.
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मौके पर पहुंचे कलेक्टर सहित अधिकारी
घटना की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि, ''यह हादसा बहुत ही दुखद है. घटना में 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है. कई यात्रियों के घटनास्थल पर ही मृत्यु होने की जानकारी मिली है. मामले की जांच की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि घायल यात्रियों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा सके.''