ETV Bharat / bharat

रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, आईपीएस संजीव शुक्ला बनाए गए पहले पुलिस आयुक्त, 15 आईपीएस का तबादला

दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल अब बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी देखेंगे. राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य को दुर्ग रेंज भेजा गया.

Raipur implements Police Commissioner system
रायपुर पुलिस की कमान में बड़ा बदलाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 10:38 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी इस आदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रेल पुलिस समेत कई अहम पदों पर नई पोस्टिंग की गई है। इस प्रशासनिक सर्जरी को सरकार कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

रायपुर पुलिस की कमान में बड़ा बदलाव
राज्य शासन के आदेश के मुताबिक अब रायपुर नगरीय पुलिस की कमान नए अधिकारियों के हाथों में होगी।. बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला को पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय बनाया गया है. वहीं कांकेर में पदस्थ डीआईजी अमित कांबले को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, रायपुर नगरीय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रायपुर नगरीय में तीन नए पुलिस उपायुक्तों की भी तैनाती की गई है.



बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव रेंज में अदला-बदली
दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल को अब बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य को दुर्ग रेंज भेजा गया है. पुलिस मुख्यालय में पदस्थ बालाजी राव सोमावर को राजनांदगांव रेंज का नया आईजी बनाया गया है. इन बदलावों से तीनों रेंज की कमान पूरी तरह से नए हाथों में चली गई है.

Raipur implements Police Commissioner system
15 आईपीएस का तबादला (ETV Bharat)
Raipur implements Police Commissioner system
15 आईपीएस का तबादला (ETV Bharat)
एसपी स्तर पर भी बड़ा फेरबदलवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह को जशपुर का एसएसपी बनाया गया है, जबकि जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह को रायगढ़ भेजा गया है. रायगढ़ के एसपी दिव्यांग पटेल को रेल एसपी, रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं रेल एसपी रायपुर रहीं श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को एसपी रायपुर ग्रामीण बनाया गया है.



रायपुर नगरीय में पूरी टीम बदली

  • रायपुर नगरीय में डीसीपी स्तर पर भी व्यापक बदलाव किए गए.
  • बलौदाबाजार से उन्मेश प्रसाद गुप्ता को डीसीपी (मध्य) रायपुर नगरीय
  • नारायणपुर से संदीप पटेल को डीसीपी (पश्चिम) रायपुर नगरीय
  • दंतेवाड़ा से मयंक गुर्जर को डीसीपी (उत्तर) रायपुर नगरीय बनाया गया
  • पुलिस मुख्यालय में पदस्थ विकास कुमार को डीसीपी (ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल)
  • राजनाला स्मृति को डीसीपी (क्राइम एवं साइबर) रायपुर नगरीय की जिम्मेदारी दी गई

रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होते ही पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 25 से ज्यादा अफसरों के तबादले

रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने जा रहा है. इसके पहले ही राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए हैं. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश में एएसपी, डीएसपी और नगर पुलिस अधीक्षकों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल को कमिश्नरी सिस्टम की मजबूत नींव के तौर पर देखा जा रहा है.

कमिश्नरी लागू होने से पहले प्रशासनिक तैयारी तेज
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रायपुर जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के साथ ही पूरा पुलिस ढांचा बदला जा रहा है. इसी क्रम में जिला पुलिस, ग्रामीण, यातायात, क्राइम, साइबर, लाइन, प्रशिक्षण और मुख्यालय शाखाओं में नई पोस्टिंग की गई है.

एएसपी स्तर के अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी


इस सूची में कई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को अपर पुलिस उपायुक्त (DCP) बनाकर रायपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में तैनात किया गया है।
इनमें प्रमुख नाम हैं

  • तारकेश्वर पटेल – DCP जिला पुलिस मध्य
  • राहुल देव शर्मा – DCP जिला पुलिस पश्चिम
  • आकाश मरकाम – DCP जिला पुलिस उत्तर
  • विवेक शुक्ला और श्री डी.आर. पोर्ते – DCP यातायात
  • गौरव मंडल और श्री अनुज गुप्ता – DCP क्राइम एवं साइबर
  • अर्चना झा – DCP हेडक्वार्टर, प्रशिक्षण, DSB, AJK & CAW



नगर पुलिस अधीक्षकों और डीएसपी स्तर पर भी बड़ा बदलाव
नगर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) बनाकर अलग-अलग जोन और शाखाओं में पदस्थ किया गया है. इनमें सिविल लाइन, कोतवाली, पुरानी बस्ती, राजेंद्र नगर, उरला यातायात, क्राइम एवं साइबर, महिला अपराध (CAW), पुलिस लाइन शामिल हैं .

महिला अधिकारियों को भी मिली अहम जिम्मेदारी
कमिश्नरी सिस्टम में महिला अधिकारियों की भी मजबूत भागीदारी दिखाई दे रही है। पूर्णिमा लामा – ACP उरला, सीमा अहिरवार भास्कर – ACP यातायात
नंदिनी ठाकुर, रुचि वर्मा, निकिता तिवारी – CAW और AJK शाखा में पदस्थ की गई है.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यह पदस्थापन आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। सभी अधिकारियों को नई जगह कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे दिए गए हैं.

कुल मिलाकर रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से पहले पुलिस विभाग की पूरी कमान नए सिरे से सजाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी की कानून-व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त-दुरुस्त, आधुनिक और प्रभावी बनाया जा सके। आने वाले दिनों में रायपुर पुलिस का पूरा कामकाज नए सिस्टम के तहत देखने को मिलेगा.

  • सरकार का संदेश – कानून-व्यवस्था पर फोकस
    राज्य सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फैसले को आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. खासतौर पर राजधानी रायपुर और प्रमुख रेंजों में नए अधिकारियों की तैनाती से पुलिसिंग के तरीके में बदलाव और सख्ती की उम्मीद जताई जा रही है.

    एक साथ 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से साफ है, कि छत्तीसगढ़ सरकार अब पुलिस प्रशासन की कमान नए सिरे से कसने के मूड में है, और आने वाले दिनों में इसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल सकता है.

छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे 14 VIP मुसुआ! धान घोटाले से लेकर जल-जंगल-जमीन तक सब कुछ कुतर रही सरकार: दीपक बैज

15 हजार लोगों की होंगी भर्तियां, तीन दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शामिल होने का मौका

युवा उड़ान: आनंद सर ने छात्रों को किया मोटीवेट, नीलोत्पल ने सुना दिया सरगुजिहा गीत

TAGGED:

CHHATTISGARH POLICE DEPARTMENT
15 IPS OFFICERS TRANSFERRED
IPS SANJEEV SHUKLA
FIRST POLICE COMMISSIONER
POLICE COMMISSIONER SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.