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E20 पेट्रोल से वाहन खराब होने पर रायपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, कंपनी को नई गाड़ी देने का आदेश

रायपुर उपभोक्ता आयोग ने E20 सपोर्टेड वाहन पर बड़ा फैसला दिया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Raipur Consumer Commission
रायपुर उपभोक्ता आयोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 10:02 PM IST

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रायपुर: देश में E20 पेट्रोल को लेकर पहली बार ऐसा फैसला सामने आया है, जिसने न सिर्फ वाहन कंपनियों की जिम्मेदारी तय की है, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी नई मजबूती दी है. रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक आदेश सुनाया है, जिसमें E20 पेट्रोल सपोर्टेड वाहन के नाम पर खरीदी गई कार बार-बार खराब होती रही और आखिरकार उपभोक्ता को न्याय मिला.

आयोग ने साफ कहा कि यदि कंपनी E20 सपोर्टेड वाहन देने का दावा करती है तो उसे उस दावे पर पूरी तरह खरा उतरना होगा. आइए जानते हैं कि आयोग ने अपने फैसले में क्या-क्या आदेश दिए हैं. यह फैसला पूरे देश के वाहन मालिकों के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Verdict of the Raipur Consumer Commission
रायपुर उपभोक्ता आयोग का फैसला (ETV BHARAT)

आयोग ने कैसे मानी कंपनी की गलती ?

अपने विस्तृत आदेश में आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को जनवरी 2023 में निर्मित मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस वाहन बेचा गया था. लेकिन यह वाहन E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं था. E20 पेट्रोल भरने के बाद वाहन बार-बार बंद होने लगा, कई बार पेट्रोल बदलना पड़ा, टैंक की सफाई करानी पड़ी और सर्विस सेंटर के लगातार चक्कर लगाने पड़े. इसके बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई. आयोग ने कहा कि कंपनी और डीलर उपभोक्ता को उसी मॉडल का E20 सपोर्टेड वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहे. इसे आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना.

Copy of the Raipur Consumer Commission's order
रायपुर उपभोक्ता आयोग के आदेश की कॉपी (ETV BHARAT)

आयोग ने नया वाहन देने का दिया आदेश दिया

आयोग ने अपने पहले और सबसे महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कंपनी शिकायतकर्ता का मौजूदा वाहन वापस लेगी और उसकी जगह उसी मॉडल का नया E20 ईंधन सपोर्टेड वाहन उपलब्ध कराएगी. यह प्रक्रिया आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी. यानी उपभोक्ता को अब ऐसा वाहन मिलेगा जो वास्तव में E20 पेट्रोल पर चलने के लिए सक्षम होगा.

Copy of the order
आदेश की कॉपी (ETV BHARAT)

यदि नया वाहन नहीं देने पर लौटाने होगी रकम

आयोग ने अपने आदेश में एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तय की. यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर नया E20 सपोर्टेड वाहन उपलब्ध नहीं कराती है, तो उसे वाहन की पूरी कीमत वापस करनी होगी. आयोग ने स्पष्ट किया कि कंपनी को वाहन का मूल्य 18 लाख 29 हजार रुपये, आरटीओ शुल्क 1 लाख 86 हजार 850 रुपये तथा बीमा प्रीमियम 34 हजार 644 रुपये मिलाकर कुल 20 लाख 50 हजार 494 रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने होंगे.

मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा

आयोग ने माना कि बार-बार वाहन खराब होने, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने और लंबे समय तक परेशानी झेलने के कारण शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट हुआ. इसलिए आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक क्षति के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा भी 45 दिनों के भीतर अदा करे.

मुकदमे का खर्च भी कंपनी को देना होगा

केवल मुआवजा ही नहीं, आयोग ने यह भी माना कि न्याय पाने के लिए शिकायतकर्ता को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और खर्च उठाना पड़ा. इसलिए आयोग ने कंपनी को वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से भुगतान करने का आदेश दिया.

आदेश का पालन नहीं किया तो देना होगा ब्याज

आयोग ने अपने आदेश को और प्रभावी बनाते हुए कहा कि यदि कंपनी 45 दिनों के भीतर सभी आदेशों का पालन नहीं करती है, तो मानसिक क्षति और वाद व्यय की राशि पर आदेश की तारीख से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा. यानी आदेश की अनदेखी करने पर कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा.

रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग का यह फैसला E20 पेट्रोल से जुड़े मामलों में देश के सबसे महत्वपूर्ण आदेशों में से एक माना जा रहा है. आयोग ने न केवल सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को स्वीकार किया, बल्कि कंपनी को नया E20 सपोर्टेड वाहन देने का आदेश दिया. ऐसा न करने पर 20.50 लाख रुपये लौटाने, एक लाख रुपये की मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. इसके अलावा 10 हजार रुपये वाद व्यय और आदेश का पालन न करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश भी दिया. यह फैसला स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि वही उत्पाद मिलना चाहिए जिसका वादा किया गया था.

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