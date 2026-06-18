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रायपुर में आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव, CM साय और लोकसभा अध्यक्ष ने लिया आशीर्वाद

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महोत्सव में हुए शामिल, कहा- शांति, आत्मसंयम, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं भगवान महावीर के विचार

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रायपुर में आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में गुरुवार को आचार्य पदारोहण एवं सहस्त्रावधान तपस्या महोत्सव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए. सभी ने जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया और आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो रहे पूज्य विनयकुशल मुनि जी महाराज को नमन किया.

ओम बिरला बोले- आचार्य पद तप और त्याग का प्रतीक

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आचार्य पद केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि तप, त्याग, ज्ञान और समाज को दिशा देने वाली साधना का सर्वोच्च प्रतीक है. उन्होंने कहा कि भगवान महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांत आज भी दुनिया को शांति, करुणा, अहिंसा और आत्मसंयम का संदेश देते हैं. वर्तमान समय में, जब दुनिया तनाव और संघर्षों से जूझ रही है, तब जैन दर्शन की शिक्षाएं और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं.

विनयकुशल मुनि और हंसभद्र मुनि की सराहना

ओम बिरला ने कहा कि विनयकुशल मुनि जी महाराज का आचार्य पदारोहण पूरे जैन समाज के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने 14 वर्षीय शतावधानी हंसभद्र मुनि जी महाराज की असाधारण स्मरण शक्ति और साधना की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में हजारों प्रश्नों को याद रखकर क्रमवार उत्तर देना अद्भुत उपलब्धि है.

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CM साय और लोकसभा अध्यक्ष ने लिया आशीर्वाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया ऐतिहासिक अवसर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहा यह आचार्य पदारोहण महोत्सव प्रदेश के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन श्रद्धा, साधना और संस्कृति का अद्भुत संगम है, जिससे पूरे प्रदेश में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है. मुख्यमंत्री ने देशभर से आए संतों, साध्वियों, श्रद्धालुओं और अतिथियों का स्वागत किया.

जैन संतों के संदेश की बताई महत्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन संत हमेशा अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मसंयम का संदेश देते रहे हैं, जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है. उन्होंने कहा कि भगवान महावीर का "जियो और जीने दो" का संदेश आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है.

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महोत्सव में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉ. रमन सिंह और तोखन साहू ने भी रखे विचार

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जैन मुनि कठिन तप, उपवास और संयम के जरिए समाज को प्रेरित करते हैं. उन्होंने लंबी पदयात्रा और तपस्या के बाद रायपुर पहुंचे साधु-संतों का स्वागत एवं अभिनंदन किया. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश के लिए यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इतने बड़े आध्यात्मिक आयोजन में देशभर के संत-साध्वी और श्रद्धालु एकत्र हुए हैं. उन्होंने कहा कि जैन संतों का त्याग, तपस्या और अनुशासित जीवन समाज को सदैव प्रेरित करता है. विनयकुशल मुनि जी के आचार्य पदारोहण का यह आयोजन लोगों को अध्यात्म और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा.

कार्यक्रम में सकल जैन श्रीसंघ के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, कमलेश जांगड़े, महेश कश्यप और विधायक राजेश मूणत सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

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