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भारी बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की सलाह

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक डूब गए हैं. बाढ़ का पानी ट्रैक के ऊपर से बह रहा है.

Rains Slow Down Trains, Many Cancelled Due to landslides in Karjat-Lonavala section
मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 6:15 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: मानसूनी बारिश के कारण एक बार फिर ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है और लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं. रेलवे की मानसून से पहले की तैयारियों के बावजूद, भारी बारिश और बड़े पैमाने पर जल भराव से कई रूट पर ट्रेन सेवा में बाधा आई है, जिससे ट्रेनों की स्पीड 20-25 मिनट धीमी हो गई है और यात्रियों को देरी से जूझना पड़ रहा है. पश्चिमी, मध्य और ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जल भराव वाले और संवेदनशील रेल खंडों में ट्रेनों की स्पीड कम कर दी है, जिससे यात्रा का समय बढ़ गया है और ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं.

हालांकि इन सावधानियों का मकसद हादसे रोकना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है, लेकिन इनसे यात्रियों, ऑफिस जाने वालों, स्टूडेंट्स और परिवारों के ट्रैवल प्लान पर असर पड़ा है, जिनमें से कई लोगों को स्टेशनों पर और देरी से चलने वाली ट्रेनों में घंटों तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है.

इससे पहले, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पिछले मानसून सीजन में जिन जगहों पर पानी भर गया था, तैयारी के उपाय उनके विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित थे. लेकिन, इस मानसून में, भारी बारिश के कारण वे उपाय असरदार साबित नहीं हुए हैं.

मानसून से पहले रेलवे ने बचाव के कई उपाय बताए थे, फिर भी ये दिक्कतें आ रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पुलों, सुरंगों और रोड अंडर ब्रिज (RUBs) जैसी संवेदनशील जगहों का विस्तृत निरीक्षण किया है, जिसमें बाढ़ की आशंका वाली जगहों और कटाव के लिए कमजोर किनारों पर खास ध्यान दिया गया है. आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को भी मजबूत किया गया, जिसमें फील्ड अधिकारियों को रेत, गिट्टी, सीमेंट और पत्थरों जैसे जरूरी सामान का रणनीतिक भंडार रखने का निर्देश दिया गया ताकि जब भी जरूरत हो, तेजी से मरम्मत का काम किया जा सके.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक डूब गए हैं. आस-पास की सड़कों और इलाकों में पानी भरने से बाढ़ का पानी ट्रैक के ऊपर से बह रहा है, क्योंकि पानी निकल नहीं पाया है.

मानसून की स्थिति पर रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मुंबई-पुणे घाट रेल खंड में भारी भूस्खलन और रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरने से उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की गई. टीम मरम्मत के लिए पूरी तरह तैयार है. आज भी भारी बारिश होने की उम्मीद है. पश्चिम और मध्य रेलवे के अधिकारियों से एक टीम के तौर पर काम करने को कहा गया है ताकि सभी ट्रेन सेवाएं जल्द से जल्द सुचारू हो सकें."

यात्रियों के लिए सलाह
वसई रोड और विरार स्टेशनों के बीच जल-जमाव की वजह से, वेस्टर्न रेलवे पर उपनगरीय लोकल ट्रेनें अभी 20-25 मिनट पीछे चल रही हैं. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से बनाएं और यात्रा के लिए अधिक समय दें. रेलवे ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए अफसोस जताया है और यात्रियों के धैर्य और सहयोग की तारीफ की है.

रेलवे का कहना है कि पिछले कई घंटों से पालघर इलाके में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इस इलाके का पानी वसई से विरार इलाके में भर गया है. साथ ही पालघर की तरफ से आ रहे पानी की वजह से जल जमाव हो रहा है. शहर और जिले के सभी जल निकास उफान पर हैं. स्टेशन एरिया (शहर का इलाका) के आसपास जल स्तर स्टेशन के के बराबर है. नालासोपारा शहर का पूरा इलाका भर गया है, और इसलिए ट्रैक और स्टेशन एरिया से पानी निकल नहीं पा रहा है. अभी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कम गति पर.

ट्रेन सेवा में व्यवधान
लोनावाला-कर्जत खंड पर ठाकुरवाड़ी केबिन और मंकी हिल केबिन के बीच लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेनें या तो कैंसल कर दी गई हैं, शॉर्ट टर्मिनेट, डायवर्जन और रीशेड्यूल की गई हैं. पिछले कुछ दिनों से लोनावाला और कर्जत के बीच दक्षिण-पूर्वी घाट पर लगातार बारिश हो रही है. 6 जुलाई को 140 मिलीमीटर (4 घंटे में) से ज्यादा, 5 जुलाई को 327 मिलीमीटर और 4 जुलाई को 162 मिलीमीटर बारिश हुई. इस वजह से सोमवार को लोनावाला-कर्जत खंड पर ठाकुरवाड़ी केबिन और मंकी हिल केबिन के बीच भूस्खलन हुआ है.

लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित ट्रेन:

  • ट्रेन कैंसिल - 17
  • ट्रेन डायवर्ट - 31
  • ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट - 18
  • ट्रेन शॉर्ट ओरिजिन - 15
  • ट्रेन रीशेड्यूल - 4

कैंसिल ट्रेनें

  • 22105 - CSMT – पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस
  • 12169 - पुणे – सोलापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 12170 - सोलापुर – पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 22106 - पुणे – CSMT इंद्रायणी एक्सप्रेस
  • 12127 - CSMT – पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 12128 - पुणे – CSMT इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 11007 - CSMT – पुणे डेक्कन एक्सप्रेस
  • 11008 - पुणे – CSMT डेक्कन एक्सप्रेस
  • 12124 - पुणे – CSMT डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस
  • 12123 - CSMT – पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस
  • 12126 - पुणे – CSMT प्रगति एक्सप्रेस
  • 12125 - CSMT – पुणे प्रगति एक्सप्रेस
  • 11010 - पुणे – CSMT सिंहगढ़ एक्सप्रेस
  • 11009 - CSMT – पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस
  • 11011 - CSMT – धुले एक्सप्रेस
  • 11012 - धुले – CSMT एक्सप्रेस
  • 12115 - CSMT- सोलापुर एक्सप्रेस

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