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कश्मीर के मैदानों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान गिरा

कश्मीर में बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आ गई है.

Fresh snowfall occurred in many areas of Gulmarg
गुलमर्ग के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 3:29 PM IST

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श्रीनगर: कश्मीर घाटी में रविवार से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे दिन का तापमान में गिरावट हुई है और घाटी में पहाड़ी हाईवे भी बंद हो गए हैं. गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों (अफरवत और कोंगदूरी क्षेत्र समेत) में हिमपात हुआ. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर स्थित पीर की गली और सोनमर्ग-जोजिला क्षेत्र में भी हिमपात हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर हुए हिमपात के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा.

श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के अनुमान के मुताबिक, कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में रविवार सुबह से हल्की से भारी बारिश हुई, जबकि घाटी के शोपियां जिले के पीर की गली और बांदीपोरा जिले के राजदान टॉप जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई.

शोपियां और बांदीपुरा में जिला अधिकारियों ने इन पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी की वजह से मुगल रोड और बांदीपुरा-गुरेज़ रोड बंद करने का आदेश दिया है. मुगल रोड शोपियां के जरिए कश्मीर घाटी को पुंछ-राजौरी जिलों से जोड़ती है.

मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और सेब के बागवानों ने खेती और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम भी रोक दिया है. इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. फरवरी के आखिरी सप्ताह और इस महीने के पहले दो हफ़्तों में घाटी में तापमान सामान्य से ज्यादा था और 20 डिग्री के बीच रहा.

नई दिल्ली में आईएमडी सेंटर ने शनिवार को अनुमान लगाया था कि पश्चिमी विक्षोभ 15-16 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आस-पास के मैदानी इलाकों पर असर डालेगा, जिससे कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होगी, बिजली चमकेगी, तेज हवाएं चलेंगी और ओले गिरने की भी संभावना है. इसने लोगों और यात्रियों को मौसम के आधिकारिक अपडेट्स से अपडेटेड रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

श्रीनगर में मौसम केंद्र ने अपने एक हफ़्ते के अनुमान में कहा है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 15 मार्च से इस इलाके पर असर डालेगा, जिससे 15 और 16 मार्च को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. इसमें कहा गया है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि कुछ पहाड़ी दर्रों पर 48 घंटे की अवधि के दौरान लगभग छह इंच से लेकर लगभग दो फीट तक बर्फबारी दर्ज की जा सकती है.

आईएमडी ने कहा कि 17 मार्च से 20 मार्च तक कश्मीर के मौसम पर दो और पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे रुक-रुक कर बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

आईएमडी ने कहा कि 21 से 23 मार्च के बीच घाटी में मौसम सूखा रहेगा, जबकि 24 से 25 मार्च के बीच कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में फिर से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं छह दिन बाद, ज़ोजिला पास हल्के मोटर वाहनों के लिए खुल गया है. यहां 2000 से अधिक यात्रियों और 300 वाहनों को लद्दाख की ओर जाने की इजाज़त दी गई.

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