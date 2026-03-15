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कश्मीर के मैदानों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान गिरा

गुलमर्ग के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई ( PTI )

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में रविवार से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे दिन का तापमान में गिरावट हुई है और घाटी में पहाड़ी हाईवे भी बंद हो गए हैं. गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों (अफरवत और कोंगदूरी क्षेत्र समेत) में हिमपात हुआ. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर स्थित पीर की गली और सोनमर्ग-जोजिला क्षेत्र में भी हिमपात हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर हुए हिमपात के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा. श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के अनुमान के मुताबिक, कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में रविवार सुबह से हल्की से भारी बारिश हुई, जबकि घाटी के शोपियां जिले के पीर की गली और बांदीपोरा जिले के राजदान टॉप जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई. शोपियां और बांदीपुरा में जिला अधिकारियों ने इन पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी की वजह से मुगल रोड और बांदीपुरा-गुरेज़ रोड बंद करने का आदेश दिया है. मुगल रोड शोपियां के जरिए कश्मीर घाटी को पुंछ-राजौरी जिलों से जोड़ती है. मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और सेब के बागवानों ने खेती और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम भी रोक दिया है. इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. फरवरी के आखिरी सप्ताह और इस महीने के पहले दो हफ़्तों में घाटी में तापमान सामान्य से ज्यादा था और 20 डिग्री के बीच रहा.