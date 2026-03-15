कश्मीर के मैदानों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान गिरा
कश्मीर में बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आ गई है.
Published : March 15, 2026 at 3:29 PM IST
श्रीनगर: कश्मीर घाटी में रविवार से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे दिन का तापमान में गिरावट हुई है और घाटी में पहाड़ी हाईवे भी बंद हो गए हैं. गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों (अफरवत और कोंगदूरी क्षेत्र समेत) में हिमपात हुआ. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर स्थित पीर की गली और सोनमर्ग-जोजिला क्षेत्र में भी हिमपात हुआ. अधिकारियों ने बताया कि जोजिला दर्रे पर हुए हिमपात के कारण श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा.
श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के अनुमान के मुताबिक, कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में रविवार सुबह से हल्की से भारी बारिश हुई, जबकि घाटी के शोपियां जिले के पीर की गली और बांदीपोरा जिले के राजदान टॉप जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई.
#WATCH Zoji La Pass | After 6 days, Zojila Pass opens for light motor vehicles. More than 2000 passengers and 300 vehicles were allowed to move towards Ladakh. pic.twitter.com/bRUpvNJh7E— ANI (@ANI) March 15, 2026
शोपियां और बांदीपुरा में जिला अधिकारियों ने इन पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी की वजह से मुगल रोड और बांदीपुरा-गुरेज़ रोड बंद करने का आदेश दिया है. मुगल रोड शोपियां के जरिए कश्मीर घाटी को पुंछ-राजौरी जिलों से जोड़ती है.
मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और सेब के बागवानों ने खेती और पेस्टिसाइड स्प्रे करने का काम भी रोक दिया है. इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है. फरवरी के आखिरी सप्ताह और इस महीने के पहले दो हफ़्तों में घाटी में तापमान सामान्य से ज्यादा था और 20 डिग्री के बीच रहा.
VIDEO | Jammu and Kashmir: Fresh snowfall witnessed in Gulmarg's Apharwat and Kongdoori.— Press Trust of India (@PTI_News) March 15, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/5auKAuZAr1
नई दिल्ली में आईएमडी सेंटर ने शनिवार को अनुमान लगाया था कि पश्चिमी विक्षोभ 15-16 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आस-पास के मैदानी इलाकों पर असर डालेगा, जिससे कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होगी, बिजली चमकेगी, तेज हवाएं चलेंगी और ओले गिरने की भी संभावना है. इसने लोगों और यात्रियों को मौसम के आधिकारिक अपडेट्स से अपडेटेड रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है.
श्रीनगर में मौसम केंद्र ने अपने एक हफ़्ते के अनुमान में कहा है कि पहला पश्चिमी विक्षोभ 15 मार्च से इस इलाके पर असर डालेगा, जिससे 15 और 16 मार्च को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. इसमें कहा गया है कि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि कुछ पहाड़ी दर्रों पर 48 घंटे की अवधि के दौरान लगभग छह इंच से लेकर लगभग दो फीट तक बर्फबारी दर्ज की जा सकती है.
#WATCH | J&K: Light to moderate rains continue across Anantnag subdivision and adjoining areas of Anantnag and Kulgam district. The Meteorological Department (MeT) has already issued a weather advisory for the region, warning of intermittent rainfall over the next couple of days… pic.twitter.com/RC08e4yHF9— ANI (@ANI) March 15, 2026
आईएमडी ने कहा कि 17 मार्च से 20 मार्च तक कश्मीर के मौसम पर दो और पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे रुक-रुक कर बारिश या बर्फबारी हो सकती है.
आईएमडी ने कहा कि 21 से 23 मार्च के बीच घाटी में मौसम सूखा रहेगा, जबकि 24 से 25 मार्च के बीच कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में फिर से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं छह दिन बाद, ज़ोजिला पास हल्के मोटर वाहनों के लिए खुल गया है. यहां 2000 से अधिक यात्रियों और 300 वाहनों को लद्दाख की ओर जाने की इजाज़त दी गई.
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