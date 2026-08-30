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12 राज्यों में अगस्त में 20 से 58% तक कम बारिश; 20 साल में देश पर सबसे बड़ा मॉनसूनी संकट

हैदराबाद : Rainfall Deficiency and Forecast : जून से लेकर सितंबर तक का समय मॉनसूनी सीजन माना जाता है. जून से लेकर 5 अगस्त तक देश के कई राज्यों में कम बारिश ने समस्या बढ़ाई. जबकि कई इलाकों में बदरा खूब बरसे. इस दौरान करीब 12% कम बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं एक से 29 अगस्त तक देश के 12 राज्यों में 20 से लेकर 58% तक कम बारिश हुई. 20 साल में पहली बार ऐसा संकट देखा गया. अब IMD के अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार कई राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कई राज्य सूखे रह सकते हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के डेटा के अनुसार एक जून से लेकर जुलाई के अंत तक देशभर में सामान्य से 13% कम बारिश हुई थी. अगस्त में बारिश हुई, लेकिन यह उम्मीद से कम ही रही. इसकी वजह से 29 अगस्त यह कमी बढ़कर 14% हो गई. बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे खेती वाले राज्यों में बारिश न होने से हालात में सुधार नहीं आ पाया. अनियमित मॉनसून ने खरीफ फसलों (धान, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि) की बुवाई पर भी असर डाला.

28 अगस्त तक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में खरीफ की फसल का रकबा करीब 2% कम रहा. जुलाई के अंत के 3% के मुकाबले इसमें थोड़ा सुधार दिखा. इसी अवधि तक मक्के की बुवाई में भी पिछली बार से 4% से ज्यादा की गिरावट आई. मक्के के रकबे में यह गिरावट अहम मानी जा सकती है, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए मक्के को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है.

मेघालय-आंध्र प्रदेश-मणिपुर में सबसे कम बारिश : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक से लेकर 29 अगस्त तक देश के कई राज्यों में कम बारिश हुई. मेघालय में इस अवधि के दौरान सामान्य रूप से 550.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जाती रही है, लेकिन इस दौरान 229.5 मिमी ही बारिश हुई. यानी कुल 58% की गिरावट रही. आंध्र प्रदेश का भी ऐसा ही हाल रहा. 135.1 मिमी सामान्य बारिश की तुलना में 67.4 मिमी ही बारिश हुई. यह 50% कम है. मणिपुर में 238.5 मिमी के मुकाबले 118.2 मिमी ही बारिश हुई. यहां भी बारिश में 50% की कमी रही.

देश के इन राज्यों में भी कम बारिश : आईएमडी के डेटा के अनुसार तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में भी एक से लेकर 29 अगस्त तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई. तेलंगाना में सामान्य के 211.9 मिमी से 112.2 मिमी ही बारिश हुई. यह 47% कम है. महाराष्ट्र में 145.8 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 45% कम है. अरुणाचल प्रदेश में 195.1 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 39% कम है.

इन राज्यों में कम हुई बरसात : मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में एक से लेकर 29 अगस्त तक सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई. हिमाचल में 204.2 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 17% कम है. उत्तराखंड में 363.3 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 2% कम है. हरियाणा में 133.8 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 5% कम है. मध्य प्रदेश में 309.9 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से केवल 1% कम है. छत्तीसगढ़ में 319.2 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 7% कम है. हालांकि इसके बावजूद ये सभी राज्य सामान्य बारिश वाली कैटेगरी में शामिल हैं.

असम-मिजोरम-तमिलनाडु में भी कम बारिश : IMD के अनुसार एक से लेकर 29 अगस्त तक असम में 255.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 19% कम है. सिक्किम में 336.4 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 14% कम है. त्रिपुरा में 284.1 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 9% कम है. मिजोरम में 353 मिमी बारिश हुई, यह सामान्य से 12% कम है. तमिलनाडु में 68.1 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 19% कम है.