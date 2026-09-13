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इंसानी बस्तियां ही नहीं, हिमालय में घास के मैदान भी झेल रहे बारिश की मार, खतरे में कई बुग्याल

इंसानी बस्तियां ही नहीं, हिमालय में घास के मैदान भी झेल रहे बारिश की मार ( PHOTO- FOREST DEPARTEMT )

बुग्यालों में बारिश: दरअसल, हिमालय में घास के मैदान फैले हुए हैं. जिनमें बर्फबारी या बेहद हल्की बारिश की बूंदे ही गिरती थी. लेकिन समय के साथ यहां बारिश का स्वरूप बदल रहा है. इंसानी बस्तियों की तरह ही इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी तेज बारिश घास के इन मैदानों के लिए काल बन रही है.

यह सब केवल इंसानी बस्तियों तक ही समिति नहीं है. बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हायर हिमालय तक भी दिख रहे हैं. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खासकर बुग्याल इससे प्रभावित हुए हैं. लैंडस्लाइड बुग्यालों का स्वरूप बदल रहा है. इसका कारण वही बारिश बन रही है जो कभी इनके स्वरूप में बनाए रखने का काम करती थी.

जलवायु परिवर्तन ने ना केवल मौसमीय चक्र को प्रभावित किया है बल्कि बारिश का पैटर्न भी इससे खासा प्रभावित हुआ है. इंसानी बस्तियों में बारिश के इस बदले हुए पैटर्न के कारण आपदा जैसे हालात बन रहे हैं. स्थिति यह है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में कुछ इलाके भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं तो कुछ क्षेत्रों में बारिश की मात्रा उम्मीद से भी कम रिकॉर्ड हो रही है. यही नहीं, एक दिन में होने वाली बारिश कुछ जगह कुछ घंटों में ही दर्ज की जा रही है. यानी कम समय में ज्यादा बारिश या कुछ क्षेत्र विशेष में बारिश जैसे पैटर्न भी रिकॉर्ड हो रहे हैं.

देहरादून (उत्तराखंड): केवल शहरी इलाकों और इंसानी बस्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के बुग्यालों के लिए भी बारिश का बदलता पैटर्न बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. राज्य के छह जिलों में करीब 78 बुग्याल क्षेत्र मौजूद हैं, जो लगभग 8990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं. लेकिन ये बुग्याल बदलते मौसम के प्रभावों की जद में है. अनियमित और कम समय में होने वाली तेज बारिश से इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, जलधारण क्षमता में बदलाव, वनस्पतियों को नुकसान और प्राकृतिक जलस्रोतों पर असर जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं.

राज्य में ऐसे कई बुग्याल क्षेत्र हैं, जहां बारिश के बदले हुए पैटर्न को आसानी से देखा जा सकता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में कई जगह घास के मैदान खराब हो रहे हैं. इसके लिए भारत सरकार के अलावा तमाम विभागों को भी मिलकर काम करना होगा, ताकि उनके कटाव को रोका जा सके.

-गजेंद्र सिंह, वैज्ञानिक, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र-

इन बुग्यालों पर है पर्यटकों का भारी दबाव: वैज्ञानिक गजेंद्र सिंह की मानें तो जलवायु परिवर्तन के लिए इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं. कई ऐसे बुग्याल हैं, जहां पिछले कुछ समय में काफी तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. इससे मौजूद घास के मैदान प्रभावित हो रहे हैं. पर्यटकों के लिहाज से बेहद ज्यादा दबाव वाले बुग्यालों की बात करें तो इसमें केदरकांठा, दयारा, तुंगनाथ, बेदनी, खलिया टॉप और गरसो का नाम शामिल है, जहां तेजी से पर्यटकों के पहुंचने की संख्या बढ़ रही है.

उत्तराखंड के 8990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बुग्याल (PHOTO- FOREST DEPARTEMT)

भेड़-बकरियों और घोड़े खच्चरों के कारण भी नुकसान: घास के कई मैदानों में खुलेआम भेड़, बकरियों, भैंस और घोड़े खच्चर की भी खुलकर आवाजाही रही है. जिस कारण भी इन घास के मैदानों को नुकसान हो रहा है. इसका असर उन वनस्पतियों पर भी पड़ रहा है जो इन्हीं क्षेत्रों में मिलती है. कई बुग्यालों में पालतू पशुओं के चरान का भी काफी ज्यादा दबाव है.

इन बुग्यालों को हो रहा नुकसान: प्रदेश के कई जिलों में कई बुग्याल या घास के मैदान मौजूद हैं, लेकिन इनमें यदि मुख्य तौर पर देखें तो कुछ ऐसे चिन्हित बुग्याल हैं जिन्हें अध्ययन के दौरान नुकसान होने की बात सामने आई है. इनमें केदरकांठा, दयारा, कुशकल्याण, पवाली कांठा, तुंगनाथ, ब्रह्मताल, बेदनी, खलिया टॉप और छियालेख शामिल है.

पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से भी बुग्याल प्रभावित (PHOTO- FOREST DEPARTEMT)

उत्तराखंड में कुल 78 बुग्याल क्षेत्र मौजूद हैं, जो कि राज्य के 6 जिलों में फैले हुए हैं. इसमें उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा 29 बुग्याल क्षेत्र हैं. दूसरे नंबर पर चमोली जिला है जहां पर 19 बुग्याल क्षेत्र हैं. इसके बाद पिथौरागढ़ जिले में 15 बुग्याल क्षेत्र हैं, जबकि रुद्रप्रयाग में 9, टिहरी में 4 और बागेश्वर में कुल 2 बुग्याल क्षेत्र हैं.

उत्तराखंड में कुल 78 बुग्याल मौजूद (PHOTO- FOREST DEPARTEMT)

बुग्याल क्षेत्र में मौजूद वनस्पतियों में भी बदलते मौसम के कारण बदलाव देखा जा रहा है. हालांकि यह बदलाव काफी धीरे-धीरे होता है और अब हिमालयी क्षेत्र में ट्री लाइन शिफ्ट होना देखने को मिल रहा है. सेटेलाइट के माध्यम से भी इसे देखा जा रहा है और तमाम वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और इस पर असर पड़ता है तो कई वनस्पतियों को भी इसका नुकसान हो सकता है.

-डॉ. डीपी उनियाल, संयुक्त निदेशक, यूकास्ट-

राज्य में कुल 8990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बुग्याल फैले हुए हैं. लेकिन इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा घास के मैदान ऐसे भी हैं, जहां पर लैंडस्लाइड के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. हालांकि इसके लिए वन विभाग काम कर रहा है और जियो जूट प्रणामी के माध्यम से बुग्याल क्षेत्र में ऐसे इलाकों को ठीक करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

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