देश के कई राज्यों में तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट!
देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है. अरुणाचल प्रदेश, बिहार और दक्षिण में तेलंगाना में भी बारिश का अलर्ट है.
Published : October 2, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: देश के कई राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक केरल और माहे में 2 से 7 अक्टूबर तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. जबकि तटीय कर्नाटक में शुक्रवार को भारी बारिश की आशंका जताई गई है.
दक्षिण भारत (सबसे ज्यादा एक्टिव)
केरल और माहे में 4 से 6 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश होगी. वहीं दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
2 अक्टूबर को केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दूसरी तरफ 2 से 5 अक्टूबर तक तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तेज हवा की चेतावनी है.
पूर्वोत्तर भारत
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 से 7 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां 2 अक्टूबर को बिजली कड़कने के साथ-साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. उत्तरी म्यांमार और मिजोरम-त्रिपुरा के ऊपर बना लो-प्रेशर एरिया कमजोर हो गया है. हालांकि इसका साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है.
पूर्वी भारत और बिहार
2 से 7 अक्टूबर तक ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बिहार और झारखंड में 5 से 7 अक्टूबर तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2-3 अक्टूबर को गरज के साथ बारिश हो सकती है और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. ओडिशा में 2 अक्टूबर को भी ऐसे ही हालात रहेंगे.
पश्चिम और मध्य भारत के साथ-सात उत्तर भारत में मौसम का हाल
कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 2 से 7 अक्टूबर तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 से 3 अक्टूबर को और छत्तीसगढ़ में 2 से 7 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 5 से 7 अक्टूबर को हल्की, कहीं-कहीं बारिश की उम्मीद है. हिमाचल और उत्तराखंड में गरज और बिजली कड़कने की संभावना है.
मानसून की वापसी
मानसून की वापसी रेखा गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर और नलिया से होकर गुजरती है. यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों, और पूरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से निकल सकता है. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी इसके पीछे जा सकते हैं.
सूखे और गर्म हालात
उत्तर भारत सूखा रहा. राजस्थान और गुजरात के ऊपर एंटीसाइक्लोन (प्रति-चक्रवात) बनने के कारण उत्तर भारत में मौसम साफ और शुष्क रहा तथा हवाओं की गति तेज रही. राजस्थान के पिलानी में सबसे ज्यादा 39.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. असम और मेघालय में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहा. मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा. सबसे कम 16.5 डिग्री सेल्सियस असम के हाफलोंग में रहा.
दिल्ली
दिल्ली में शुक्रवार को मौसम साफ और सूखा रहने की संभावना है. यहां ज्यादा से ज्यादा 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 21-23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. दिल्ली के किसी भी हिस्से के लिए मौसम की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. दिल्ली में 5 अक्टूबर तक आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और बारिश नहीं होगी.
वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को खूब पानी पीने को कहा गया है. क्योंकि यहां धूप तेज रहेगी.
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