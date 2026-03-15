ETV Bharat / bharat

केदारनाथ में बारिश के साथ बर्फबारी, शून्य से नीचे पहुंचा टेंपरेचर, अलर्ट ITBP जवान

केदारनाथ में बारिश के साथ बर्फबारी ( ETV Bharat )