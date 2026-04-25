चारधाम यात्रा के बीच बदरीनाथ में बर्फबारी, चांदी सी चमकी चोटियां, ठंडा हुआ मौसम
धार्मिक नगरी बदरीनाथ धाम में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 25, 2026 at 6:25 PM IST
चमोली(उत्तराखंड): पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. उत्तराखंड के चमोली जनपद में शनिवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली. एक ओर जहां पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं अचानक हुई बारिश ने जनजीवन को राहत पहुंचाई है.
धार्मिक नगरी बदरीनाथ धाम में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. बारिश के बाद बदरीनाथ के वातावरण में ठंडक घुल गई. खास बात यह रही कि बदरीनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली. जिसने वहां के मौसम को और भी सुहावना बना दिया है.भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए यह नजारा किसी सौगात से कम नहीं रहा. भीषण गर्मी के बीच बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं को खासा उत्साहित कर दिया है. श्रद्धालु प्राकृतिक सुंदरता के इस अद्भुत रूप को देखकर खुशी जाहिर करते नजर आए.
वहीं जिला मुख्यालय गोपेश्वर, पीपलकोटी और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई. बारिश के चलते जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे. समय पर हुई इस बारिश को फसलों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर पहाड़ों की अनिश्चित जलवायु को दर्शाया है, जहां कुछ ही घंटों में गर्मी से ठंडक का एहसास होने लगता है.
बता दें इससे पहले मौसम विभाग ने राज्य के कई पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की थी. इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिले शामिल थे. मौसम विभाग ने 26 और 27 अप्रैल को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है. इस दौरान उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में ही बारिश होने की संभावना अधिक है. पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम में ठंडक बढ़ेगी.
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