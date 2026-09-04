रेल ट्रैक मैंटेनेंस : 20 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर की पैदल पेट्रोलिंग की मांग
रेलवे ट्रैकमेन की मांग. 12 किलोमीटर तक पैदल गश्त की दी जाए अनुमति. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली : ट्रैक मेंटेन करने वाले कर्मचारी के लिए, ड्यूटी शुरू होने से लेकर शिफ्ट खत्म होने तक का समय सहनशक्ति की परीक्षा जैसा होता है. रेलवे ट्रैक पर चलना, अक्सर चलती ट्रेनों के साथ और मुश्किल मौसम में, हर कदम को एक चुनौती बना देता है. ट्रैकमेन अपनी ड्यूटी के दौरान लगभग 18 किलो वजन का टूलकिट पीठ पर लादकर 15-16 किलोमीटर तक पैदल पेट्रोलिंग करते हैं.
अपने रोज के अनुभव के बारे में बताते हुए, राकेश चंद्र वर्मा नाम के एक ट्रैकमेन ने ईटीवी भारत को बताया कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान 15-16 किलोमीटर तक पैदल पेट्रोलिंग करते हैं. पीठ पर लगभग 18 किलो वजन का टूलकिट और भारी सेफ्टी बूट्स पहनकर इतनी लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग करना शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल काम है. जून और जुलाई के भीषण तापमान में यह काम और भी कठिन हो जाता है.
वर्मा ने कहा कि ऐसी स्थितियों में भारी टूलकिट और भारी बूट्स पहनकर 15 किलोमीटर से ज़्यादा चलना कोई आसान काम नहीं है.एक और बड़ी चुनौती रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की बढ़ती संख्या है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है. बेहतर सिग्नलिंग सिस्टम, एडवांस्ड इंटरलॉकिंग, बेहतर ट्रैक और ट्रेनों की तेज गति के कारण एक ही ट्रैक पर अधिक ट्रेनें तेजी से चल पा रही हैं, लेकिन पैदल पेट्रोलिंग का काम वैसा ही बना हुआ है.
वर्मा ने कहा, "ऐसी स्थितियों में टूलकिट और भारी बूट्स पहनकर ड्यूटी के लिए 15 किलोमीटर से अधिक पेट्रोलिंग करना किसी के लिए भी आसान नहीं है. रेलवे का नियम है कि एक ट्रैकमेन 12 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग ड्यूटी करे, लेकिन अक्सर इस नियम का उल्लंघन होता है."
लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग करने के बावजूद, ट्रैक मेंटेनर्स अपनी ड्यूटी करते रहते हैं. गर्मी, बारिश और कोहरा भी उन्हें रेलवे ट्रैक पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने से नहीं रोक पाते. वर्मा की तरह, दूसरे ट्रैक मेंटेनर्स भी मांग कर रहे हैं कि उनकी पेट्रोलिंग की दूरी को सख्ती से 12 किलोमीटर तक सीमित किया जाए और उन्हें हल्के वजन वाले आधुनिक उपकरण दिए जाएं ताकि वे आसानी से आगे बढ़ सकें.अपनी चिंता जाहिर करते हुए, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "ट्रैक मेंटेनर्स के लिए पैदल पेट्रोलिंग की दूरी कम करने की मांग की गई है, क्योंकि अभी की 16 किलोमीटर की सीमा बहुत अधिक है और इसे घटाकर लगभग 12 किलोमीटर किया जाना चाहिए."
मिश्रा ने आगे कहा, "कर्मचारियों ने आधुनिक उपकरण और हल्के वजन के औजार देने की मांग भी की है. हालांकि इस मांग के बाद कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया रुक गई है. रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ट्रैक मेंटेनर्स के लिए कुछ हैंडहेल्ड (हाथ में पकड़ने वाले) औजार खरीदे जा सकते हैं."
उन्होंने कहा कि साथ ही, अधिकारियों को यह सुझाव भी दिया गया है कि जिन जगहों पर कर्मचारी तैनात हैं, वहीं टूल किट उपलब्ध कराना अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है.रेलवे के एक और कर्मचारी, कोना विष्णु ने ईटीवी भारत को बताया, "यह सच है कि ट्रैकमेन को बहुत मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, और रात में पेट्रोलिंग के दौरान यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. ट्रैक मेंटेनर्स को अक्सर रेलवे ट्रैक पर कई किलोमीटर अकेले चलना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सांप, जंगली जानवर और सुनसान इलाकों में सुरक्षा से जुड़ी चिंताए."
इस काम में शारीरिक मेहनत भी बहुत अधिक होती है. ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी को लगभग 18 किलोग्राम वजन का टूल किट और ट्रैक की जांच और मरम्मत के लिए जरूरी हथौड़े और दूसरे औज़ार उठाने पड़ सकते हैं. वे भारी सुरक्षा वाले जूते भी पहनते हैं जो उन्हें सांप के काटने के खतरे से बचाने के लिए बनाए गए हैं.उन्होंने बताया कि इसलिए, पेट्रोलिंग की दूरी को लगभग 20 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर करने की मांग ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों के बीच एक अहम मुद्दा बन गई है.
चिंताजनक बातों पर जोर देते हुए विष्णु ने कहा कि रात में पेट्रोलिंग करना खास तौर पर मुश्किल होता है क्योंकि कर्मचारी को अंधेरे में अकेले ट्रैक पर चलना पड़ सकता है. मुश्किल रास्ते और कम विजिबिलिटी के साथ-साथ सांप या जंगली जानवरों के मिलने की संभावना इस काम को और भी खतरनाक बना देती है.रेलवे अथॉरिटी को लिखे अपने पत्र में रेलवे यूनियन ने कहा, "रेलवे बोर्ड के निर्देशों के बावजूद, पेट्रोलमैन के लिए बीट की लंबाई 12 किलोमीटर के बजाय 20 किलोमीटर ही रखी गई है, जबकि ट्रैफिक का घनत्व दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है."
रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में संसद को बताया कि उसने ट्रैक मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर करने और उनके शारीरिक तनाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं. इन कोशिशों के तहत, ट्रैक पर काम करने वालों को हल्के औजार और उपकरण दिए गए हैं, जिससे ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान रेलवे कर्मचारियों की मौत की संख्या 2013-14 में 196 से घटकर 66 प्रतिशत कम हो गई है.
ये भी पढ़ें : RAC और वेटिंग टिकट वालों को बड़ी राहत! मोबाइल पर 2 मिनट में देखें ट्रेन की कौन-सी बर्थ है खाली