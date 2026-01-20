ETV Bharat / bharat

अर्ध कुंभ 2027: ₹460 करोड़ से होगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, डीआरएम ने किया निरीक्षण

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा, स्वच्छ और आधुनिक वेटिंग रूम के साथ बेहतर लाइटिंग होगी

HARIDWAR ARDH KUMBH 2027
अर्ध कुंभ के लिए रेलवे की तैयारी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 11:38 AM IST

हरिद्वार: 2027 में धर्मनगरी हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है. मेले को लेकर रेलवे प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है. मेले से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा. हरिद्वार के आसपास मोतीचूर और ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. डीआरएम रेलवे की ओर से इसकी जानकारी दी गई है.

अर्ध कुंभ के लिए 460 करोड़ के बजट से चमकेंगे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन: डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक भी की. मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि 460 करोड़ रुपये की लागत से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित होगा. साथ ही रेलवे यार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा. वहीं रेलवे स्टेशन के आवाजाही क्षेत्रों में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए, स्थाई और अस्थाई व्यवस्थाएं की जाएंगी.

डीआरएफ विनीता श्रीवास्तव ने किया स्थलीय निरीक्षण: डीआरएम विनीता श्रीवास्तव हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचीं. उन्होंने अधिकारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया. अपने इस निरीक्षण में डीआरएम ने रेलवे स्टेशन से हर की पैड़ी तक ट्रैक का जायजा लिया. मीडिया से बात करते हुए डीआरएम ने बताया कि-

2027 अर्ध कुंभ के लिए रेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत इन तैयारियों की समीक्षा भी की गईं. श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं के लिए कार्ययोजना बनाई गई है. 460 करोड़ रुपए के बजट से हरिद्वार रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा.
-विनीता श्रीवास्तव, डीआरएम, मुरादाबाद मंडल-

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने भी किया दौरा: वहीं बार बार ट्रैक पर मलबा आने के चलते बाधित होने वाले रेल यातायात के सवाल पर वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि-

ट्रैक का कुछ हिस्सा राजाजी पार्क के अंतर्गत आता है. उसको लेकर विभाग में प्रस्ताव भी भेजा हुआ है. ट्रैक की सेफ्टी के लिए काम किया गया है. पहाड़ के स्लोप को भी ट्रीट करने का प्रस्ताव राजाजी पार्क प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को भेजा हुआ है. जैसे ही इस पर कोई निर्णय आता है, तो उसके मुताबिक काम किया जाएगा.
-आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, रेलवे, मुरादाबाद मंडल-

आदित्य गुप्ता ने बताया कि ज्वालापुर और मोतीचूर रेलवे स्टेशन अहम भूमिका निभाते हैं. परंपरागत रूप से अधिकांश श्रद्धालु ज्वालापुर स्टेशन पहुंचते हैं, जबकि वापसी के लिए हरिद्वार स्टेशन का उपयोग करते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए दोनों जगह विशेष योजना बनाई गई है और ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव भी रखा गया है.

रेल यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं: रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा. स्वच्छ और आधुनिक वेटिंग रूम, बेहतर लाइटिंग, डिजिटल साइनेज, खान-पान के स्टॉल, बेहतर कनेक्टिविटी और रेलवे यार्ड का नवीनीकरण शामिल है. नए प्रवेश द्वार, फुटओवर ब्रिज, पार्किंग सुविधा, लिफ्ट और दिव्यांगों के अनुकूल विकास भी किया जाएगा, ताकि रेलयात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें.

लैंडस्लाइड की समस्या से मिलेगी निजात: हरिद्वार देहरादून ट्रैक पर काली मंदिर सुरंग के पास भूस्खलन की समस्या के लिए रेलवे प्रशासन पहाड़ी की ओर 50 मीटर लंबी आरसीसी दीवार का निर्माण करा रहा है. यह दीवार रेलवे ट्रैक लेवल से लगभग तीन मीटर ऊंची होगी. इससे पहाड़ी से गिरने वाले मलबे को रोका जाएगा. दून-हरिद्वार ट्रैक राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, इसलिए पार्क प्रशासन से समन्वय बनाने की बात भी अधिकारियों ने कही है.
