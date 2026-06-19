NEET UG-2026 कैंडिडेट को रेलवे की सौगात, एग्जाम के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
वेस्टर्न रेलवे के अनुसार ये स्पेशल ट्रेनें नीट एग्जाम को लेकर यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ को कम करने के लिए चलाई जाएंगी.
Published : June 19, 2026 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा-2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इससे वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे.
वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नीट एग्जाम को लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की एक्स्ट्रा भीड़ को कम करने के लिए चलाई जाएंगी. नीट एग्जाम 21 जून (रविवार) को होना है. नीट के उम्मीदवारों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की मदद के लिए 13 स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं.
इन जगहों पर आरपीएफ के लोगों 13 डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट (कमर्शियल) और सीएमआई के साथ कुल 26 कमर्शियल स्टाफ तैनात किए जाएंगे. तैनात स्टाफ एग्जाम सेंटर, ट्रेन कनेक्टिविटी और आगे की यात्रा के इंतजाम के बारे में गाइडेंस देगा, साथ ही पैसेंजर की अच्छी मदद, भीड़ को मैनेज करना, सिक्योरिटी सपोर्ट और जानकारी को तुरंत पहुंचाना भी पक्का करेगा. एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स के आने-जाने में आसानी हो और परेशानी कम हो, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा. वेस्टर्न रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि रविवार को वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क पर सभी 1414 सबअर्बन सर्विस चलेंगी.
स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा
स्टूडेंट्स और उनके साथ आने वाले पैसेंजर्स की सुविधा के लिए सभी तय स्टेशनों पर पीने के पानी का सही इंतजाम किया जा रहा है. स्टेशन स्टाफ को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि सभी वॉटर बूथ और वेंडिंग पॉइंट चालू रहें और अच्छी तरह से मेंटेन रहें, ताकि साफ पीने का पानी बिना किसी रुकावट के मिल सके. पैसेंजर्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद में इन इंतजामों पर करीब से नजर रखी जा रही है.
मॉनिटरिंग सिस्टम
फील्ड अधिकारी पैसेंजर की आवाजाही को रेगुलेट करने, स्टेशन अधिकारियों और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने और परीक्षा के दौरान समय पर मदद और गाइडेंस देने के लिए लगातार निगरानी रखेंगे. नीट कैंडिडेट और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुरक्षित, आसान और सही आवाजाही को आसान बनाने के लिए रेगुलर पब्लिक अनाउंसमेंट और पैसेंजर जानकारी अपडेट भी जारी किए जाएंगे.
सेंट्रल रेलवे सबअर्बन सर्विसेज
सेंट्रल रेलवे रविवार (21 जून) को सभी लाइनों पर रेगुलर टाइमटेबल के हिसाब से 1820 सबअर्बन सर्विसेज चलाएगा, जबकि आमतौर पर रविवार को 1200 सर्विसेज चलती हैं. सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इससे ट्रेन सर्विसेज आसानी से और बिना रुकावट चलेंगी और बड़ी संख्या में नीट यूजी 2026 कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स बिना किसी परेशानी के समय पर एग्जाम सेंटर्स पर पहुँच सकेंगे.
वेस्टर्न रेलवे सबअर्बन सर्विसेज
वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि वे रविवार को अपने नेटवर्क पर सभी 1414 सबअर्बन सर्विसेज चलाएंगे.
स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन 09351 बांद्रा टर्मिनस – डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल शनिवार 20 जून को बांद्रा टर्मिनस से 18:20 बजे निकलेगी और अगले दिन 11:30 बजे डॉ. अंबेडकर नगर पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन 09352 डॉ. अंबेडकर नगर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शुक्रवार 19 जून को डॉ. अंबेडकर नगर से 23:00 बजे निकलेगी और अगले दिन 15:40 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. रास्ते में, यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, बिलिमोरा, नवसारी, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, उज्जैन और इंदौर स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन 09471 बांद्रा टर्मिनस – मणिनगर स्पेशल शनिवार 20 जून को बांद्रा टर्मिनस से 21:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन 06:00 बजे मणिनगर पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन 09472 मणिनगर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल शनिवार 20 जून को मणिनगर से 08:30 बजे रवाना होगी और उसी दिन 18:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, विश्वामित्री और आनंद स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन 09554 ओखा – गांधीनगर कैपिटल स्पेशल शनिवार 20 जून को ओखा से सुबह 05:00 बजे निकलेगी और उसी दिन दोपहर 15:00 बजे गांधीनगर कैपिटल पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन 09553 गांधीनगर कैपिटल – ओखा स्पेशल रविवार 21 जून को गांधीनगर कैपिटल से रात 20:55 बजे निकलेगी और अगले दिन सुबह 06:40 बजे ओखा पहुंचेगी. रास्ते में, यह ट्रेन दोनों दिशाओं में द्वारका, भाटिया, खंभालिया, कनालुस, जामनगर, हापा, पदधारी, राजकोट, वांकानेर, थान, मूली रोड, सुरेंद्रनगर, वीरमगाम, अंबली रोड और चांदलोडिया स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन 09254 भावनगर – गांधीग्राम स्पेशल शनिवार 20 जून को भावनगर से 11:40 बजे रवाना होगी और उसी दिन 16:10 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन 09253 गांधीग्राम – भावनगर स्पेशल रविवार 21 जून को गांधीग्राम से 20:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन 00:35 बजे भावनगर पहुंचेगी. मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भावनगर पारा, सीहोर, धोला जंक्शन, बोटाद, धंधुका, धोलका, बावला और सरखेज स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन 09354 इंदौर – भोपाल स्पेशल शनिवार 20 जून को इंदौर से 11:25 बजे रवाना होगी और उसी दिन 19:00 बजे भोपाल पहुंचेगी. इसी तरह, ट्रेन 09353 भोपाल – रतलाम स्पेशल शनिवार 20 जून को भोपाल से 19:40 बजे निकलेगी और अगले दिन 00:55 बजे रतलाम पहुंचेगी.
- रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर और संत हिरदाराम नगर स्टेशनों पर रुकेगी.
• ट्रेन 09471 बांद्रा टर्मिनस (BDTS) – मणिनगर (MAN) स्पेशल
• ट्रेन 09351: बांद्रा टर्मिनस (BDTS) – डॉ. अंबेडकर नगर (DADN) स्पेशल
ट्रेनों के लिए बुकिंग
ट्रेनों 09351, 09352, 09471, 09472, 09554, 09553, 09254, 09253 और 09354 की बुकिंग 19 जून से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो रही है. यात्री रुकने के समय और कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी के लिए इंडियनरेल वेबसाइट पर जा सकते हैं.