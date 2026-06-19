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NEET UG-2026 कैंडिडेट को रेलवे की सौगात, एग्जाम के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

नई दिल्ली: रेलवे ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा-2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इससे वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे.

वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नीट एग्जाम को लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की एक्स्ट्रा भीड़ को कम करने के लिए चलाई जाएंगी. नीट एग्जाम 21 जून (रविवार) को होना है. नीट के उम्मीदवारों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की मदद के लिए 13 स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं.

इन जगहों पर आरपीएफ के लोगों 13 डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट (कमर्शियल) और सीएमआई के साथ कुल 26 कमर्शियल स्टाफ तैनात किए जाएंगे. तैनात स्टाफ एग्जाम सेंटर, ट्रेन कनेक्टिविटी और आगे की यात्रा के इंतजाम के बारे में गाइडेंस देगा, साथ ही पैसेंजर की अच्छी मदद, भीड़ को मैनेज करना, सिक्योरिटी सपोर्ट और जानकारी को तुरंत पहुंचाना भी पक्का करेगा. एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स के आने-जाने में आसानी हो और परेशानी कम हो, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा. वेस्टर्न रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि रविवार को वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क पर सभी 1414 सबअर्बन सर्विस चलेंगी.

स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा

स्टूडेंट्स और उनके साथ आने वाले पैसेंजर्स की सुविधा के लिए सभी तय स्टेशनों पर पीने के पानी का सही इंतजाम किया जा रहा है. स्टेशन स्टाफ को यह पक्का करने के लिए कहा गया है कि सभी वॉटर बूथ और वेंडिंग पॉइंट चालू रहें और अच्छी तरह से मेंटेन रहें, ताकि साफ पीने का पानी बिना किसी रुकावट के मिल सके. पैसेंजर्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद में इन इंतजामों पर करीब से नजर रखी जा रही है.

मॉनिटरिंग सिस्टम

फील्ड अधिकारी पैसेंजर की आवाजाही को रेगुलेट करने, स्टेशन अधिकारियों और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने और परीक्षा के दौरान समय पर मदद और गाइडेंस देने के लिए लगातार निगरानी रखेंगे. नीट कैंडिडेट और उनके साथ आने वाले अभिभावकों की सुरक्षित, आसान और सही आवाजाही को आसान बनाने के लिए रेगुलर पब्लिक अनाउंसमेंट और पैसेंजर जानकारी अपडेट भी जारी किए जाएंगे.

सेंट्रल रेलवे सबअर्बन सर्विसेज