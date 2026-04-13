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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे ने 2 हजार समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की

इन शुरू होने वाली सर्विस के अलावा, 29 और समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो 825 ट्रिप करती हैं, जो पूरे भारत में अलग-अलग जगहों के रास्ते में अलग-अलग जरूरी स्टेशनों से गुज़रती हैं. ये ट्रेनें पीक ट्रैवल सीजन के दौरान लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को और मजबूत करती हैं.

इस सीजनल बढ़ोतरी को देखते हुए, कुल 58 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो अलग-अलग स्टेशनों से शुरू होकर 932 ट्रिप कवर करती हैं. ये सर्विस मुख्य रूप से देश भर के बड़े महानगरों और जरूरी शहरों के लिए हैं, जिनका मकसद रेगुलर पैसेंजर ट्रेनों में भीड़ कम करना है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों से चल रही हैं और मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, आसनसोल, हैदराबाद, राजकोट, अंबाला, वलसाड, वडोदरा, जम्मू (जम्मू तवी), गुवाहाटी, ऋषिकेश, हुबली, सूरत और बेंगलुरु जैसी ज़रूरी जगहों को जोड़ रही हैं. ये उपाय सीजनल डिमांड को मैनेज करने, पैसेंजर की सुविधा बढ़ाने और यह पक्का करने की कोशिश दिखाते हैं कि गर्मियों के मौसम में भीड़ के दौरान भी लंबी दूरी की यात्रा आसान बनी रहे.

पूरे नेटवर्क के स्टेशनों से महानगरों और बड़े शहरी केंद्रों तक जाने वाले यात्रियों की संख्या दिन-ब-दिन लगातार बढ़ रही है. गर्मियों के दौरान इस ज्यादा भीड़ को प्रबंधित करने के लिए, लगभग 2 हजार समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप शुरू की गई हैं. इन ट्रेनों को रेगुलर सर्विस पर भीड़ कम करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा क्षमता देने के लिए डिजाइन किया गया है.

नई दिल्ली: रेलवे स्टेशनों पर गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ अक्सर बढ़ जाती है. इतना ही नहीं, रिजर्वेशन चार्ट जल्दी भर जाते हैं. इस बढ़ोतरी को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने बड़े इंतजाम किए हैं और यात्रियों को ज्यादा आसान और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराने के लिए लगभग 2 हजार स्पेशल ट्रेन ट्रिप बढ़ाए हैं.

कुल मिलाकर, रेलवे के अलग-अलग हिस्सों से चलने वाली या उनसे गुजरने वाली कुल 87 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो कुल मिलाकर 1,757 ट्रिप कवर करती हैं. यह बेहतर ऑपरेशन सीज़नल पैसेंजर दबाव को प्रबंधित करने, , उपयोग की क्षमता को बेहतर बनाने और यह पक्का करने के लिए एक खास कोशिश दिखाता है कि गर्मियों के दौरान यात्रा पूरे नेटवर्क में यात्रियों के लिए ज्यादा आसान और आरामदायक बनी रहे.

इन समर स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करके, रेल यात्री अपनी यात्रा को आसान और मजेदार बना सकते हैं. समर स्पेशल ट्रेनें देश भर के बड़े शहरों से चलाई जा रही हैं, जिनमें नई दिल्ली (52 ट्रिप), कोलकाता (6 ट्रिप), लालकुआं (28 ट्रिप), मुंबई (बांद्रा टर्मिनस—26 ट्रिप, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 60 ट्रिप, और हड़पसर 60 ट्रिप), गुवाहाटी (नरेंगी 18 ट्रिप), योग नगरी ऋषिकेश (26 ट्रिप), हैदराबाद (8 ट्रिप), वडोदरा (36 ट्रिप), और दूसरे स्टेशन शामिल हैं.

रेलवे अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, गोमती नगर और बांद्रा टर्मिनस (30 ट्रिप), बनारस और मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस—62 ट्रिप, मुंबई सेंट्रल—22 ट्रिप) और कोलकाता (6 ट्रिप), छपरा और पठानकोट (30 ट्रिप) और सूरत (26 ट्रिप), मऊ और अंबाला कैंट (32 ट्रिप), कोलकाता (30 ट्रिप), वडोदरा (प्रतापनगर—32 ट्रिप), और वलसाड (30 ट्रिप), गाज़ीपुर सिटी और पुणे (हडपसर—52 ट्रिप) और श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जंक्शन (8 ट्रिप), आज़मगढ़ और बांद्रा टर्मिनस (30 ट्रिप), लालकुआं और राजकोट (8 ट्रिप), कोलकाता (26 ट्रिप), और क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना (बेंगलुरु स्टेशन) (26 ट्रिप), टनकपुर और अछनेरा (150 ट्रिप), और काठगोदाम और मुंबई सेंट्रल (10 ट्रिप) के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

इसी तरह, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ज़ोन के दूसरे स्टेशनों से देश भर के बड़े शहरों के लिए 825 ट्रिप में 29 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. रेलवे ने बताया कि इन ट्रेनों के चलने से रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर यात्रियों को यात्रा में काफी सुविधा मिल रही है. नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक, नई दिल्ली-गया-नई दिल्ली (50 ट्रिप) और गया से नई दिल्ली (50 ट्रिप), आनंद विहार-शेखपुरा (26 ट्रिप) और शेखपुरा-आनंद विहार (26 ट्रिप), वाराणसी-लोकमान्य तिलक (8 ट्रिप), लोकमान्य तिलक-वाराणसी (8 ट्रिप), सुल्तानपुर-लोकमान्य (9 ट्रिप) और लोकमान्य तिलक-सुल्तानपुर (9 ट्रिप), और दूसरी ट्रेन ट्रिप के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधा और सही लाइटिंग सिस्टम

गर्मियों के मौसम में यात्रियों को पीने का पानी मिले, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने अलग-अलग स्टेशनों पर काफी संख्या में वाटर कूलर और पानी के नल लगाए हैं. स्टेशनों पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, साथ ही पंखे और लाइटिंग सिस्टम को काफी बेहतर बनाया गया है. स्टेशनों पर साफ़-सफ़ाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है, और आने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छा अनुभव पक्का करने के लिए स्टेशन परिसर में पूरी सफाई की व्यवस्था की गई है.

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