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रेलवे गर्मियों में यात्रियों के लिए लगभग 300 विशेष ट्रेन यात्राएं चलाएगा, कर्मचारियों की टेंशन बढ़ी

इस मुद्दे को उजागर करते हुए, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के उत्तरी रेलवे के क्षेत्रीय सचिव पद्म सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि गर्मी और सर्दी जैसे व्यस्त मौसमों में विशेष ट्रेनें चलाने से मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ काफी बढ़ जाता है. उन्होंने कहा, “यह सच है कि जब भी विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो पूरा अतिरिक्त बोझ मौजूदा कर्मचारियों पर ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे संचालन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कोई मंजूरी नहीं है.”

इन अतिरिक्त ट्रेनों को शुरू करके रेलवे मौजूदा सेवाओं पर दबाव कम करने और अधिक यात्रियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की उम्मीद कर रहा है. हालांकि, लोको पायलटों का कहना है कि मौजूदा संख्या सीमित होने के कारण रेलवे लोको पायलटों (एलपी और एएलपी) की छुट्टियों और काम के घंटों में कटौती करके उनका प्रबंधन करता है.

नई शुरू की गई सेवाएं, जिन्हें आमतौर पर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें कहा जाता है, उच्च मांग वाले मार्गों पर चलेंगी और उन क्षेत्रों को लक्षित करेंगी जहां यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है. ये ट्रेनें मांग के पैटर्न और मार्गों के आधार पर दैनिक, साप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक सेवाओं के रूप में निर्धारित की गई हैं.

गर्मी में रेलवे के सबसे व्यस्त वार्षिक यात्रा मौसमों में से एक होती हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों को छोटे कस्बों से जोड़ने वाले लोकप्रिय मार्गों पर अक्सर अत्यधिक मांग देखी जाती है, जिसके लिए हफ्तों पहले टिकट बुक करने की आवश्यकता होती है. इस वर्ष भी स्थिति अलग नहीं है, जिसके कारण रेलवे को समय रहते कदम उठाने पड़े.

नई दिल्ली : गर्मी की शुरुआत के साथ ही भारत भर में लाखों लोग यात्रा करने लगते हैं. छात्र अपने घर लौटते हैं, परिवार छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं और लोग अपने पैतृक शहरों में वापस जाते हैं. इस मौसमी उछाल को देखते हुए, रेलवे ने यात्रियों की भीड़ कम करने और ग्रीष्म ऋतु के चरम समय में सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 300 अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है.

सिंह ने कर्मचारियों की कमी की भयावहता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रेलवे में लोको पायलट (एलपी) और सहायक लोको पायलट (एएलपी) के लगभग 37,000 पद रिक्त हैं. उन्होंने कहा, “हालांकि इन रिक्त पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया लगभग दो साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन इसमें केवल 19,000 पदों को ही शामिल किया गया था. चयनित उम्मीदवार अब चरणबद्ध तरीके से कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं.”

इसी प्रकार की चिंता व्यक्त करते हुए, एआईएलआरएसए के केंद्रीय अध्यक्ष राम शरण ने ईटीवी भारत को बताया कि रेलवे लोको पायलट (एलपी) और सहायक लोको पायलट (एएलपी) की नई भर्ती के बिना अतिरिक्त परिचालन का प्रबंधन कर रहा है. उन्होंने कहा, “एलपी और एएलपी के लिए कोई नई भर्ती नहीं हो रही है और रेलवे मौजूदा कर्मचारियों के साथ ही काम चला रहा है. कई बार, योग्य लोको पायलटों (मालगाड़ी) को यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए तैनात किया जाता है, जबकि एलपी (यात्री) को विशेष रेल यात्राओं के लिए डाक या एक्सप्रेस सेवाओं के संचालन का काम सौंपा जाता है. इससे कार्यभार बढ़ता है और उन पर दबाव भी बढ़ता है.” हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि आरक्षित श्रेणियों से लोको पायलटों (एलपी) और सहायक लोको पायलटों (एएलपी) को लेकर परिचालन संबंधी मांगों को पूरा किया जा रहा है.

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने ईटीवी भारत को बताया कि मालगाड़ी चालकों (एलपी) को अक्सर यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए स्थानांतरित किया जाता है, जबकि लोको पायलटों (यात्री) को डाक और एक्सप्रेस सेवाओं के संचालन के लिए तैनात किया जाता है, जिससे विशेष ट्रेनों का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रहे. इस चिंता का समाधान करते हुए, उत्तर पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने ईटीवी भारत को बताया कि मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए उपाय किए गए हैं.

उन्होंने कहा, “उत्तर पश्चिमी रेलवे में, हम मौजूदा कर्मचारियों को परेशान नहीं करते हैं. इसके बजाय, योग्य मालगाड़ी चालकों को विशेष ट्रेनों के लिए यात्री सेवाओं के संचालन में लगाया जाता है. समय सारणी को सावधानीपूर्वक बनाया जाता है ताकि कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े.”

गर्मी की भीड़ को कम करने के लिए विशेष रेल यात्राओं की घोषणा यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. हालांकि, मांग अधिक रहने की संभावना है और यात्रियों को बुकिंग खुलने पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. विशेष ट्रेनों के टिकट आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं और जल्दी बिक सकते हैं. उपाध्याय ने कहा, “रेलवे यात्रियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहा है और मांग के अनुसार रेल सेवाएं व्यवस्थित कर रहा है. अब तक, यात्रियों की संख्या में वृद्धि अपेक्षित स्तर के भीतर ही है.”

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