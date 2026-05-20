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रेलवे कोच में वायरिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाएगा, जांच में खुलासा, ट्रेन में आग लगने में असामाजिक तत्व शामिल

नई दिल्ली: हाल ही में मध्य प्रदेश के नागदा और बिहार के सासाराम में ट्रेन में आग लगने की दो घटनाओं को देखते हुए, रेलवे बोर्ड आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए पूरे रेल नेटवर्क में ट्रेनों में हाई-टेक और मॉडर्न वायरिंग सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है.

इसके अलावा, कई रेलवे जोन ने यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. रिव्यू और सही सेफ्टी चेक के लिए, संबंधित अधिकारियों को फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने और रेलवे स्टाफ के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यक्रम करने का निर्देश दिया गया है.

रेलवे ने अधिकारियों को आग से बचाव के सभी प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने और कर्मचारियों द्वारा उनका पूरा पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उनसे आग और धुएं का पता लगाने वाले सिस्टम को बनाए रखने और ठीक से काम करने के लिए प्रोएक्टिव तरीका अपनाने के लिए भी कहा गया है.

तेज सुरक्षा अभियान के तहत, आग से जुड़ी किसी भी घटना को रोकने और रेलवे नेटवर्क पर ज्यादा सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकसाइड पेट्रोलिंग को भी मजबूत किया जा रहा है. रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि नागदा और सासाराम में ट्रेनों में आग लगने की इन घटनाओं के बाद रेलवे जोन अलर्ट मोड में आ गए हैं और आग से सुरक्षा के तरीकों को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं.

रेलवे कर्मचारियों को आग के खतरों, इमरजेंसी में मदद और ट्रेन चलाने के दौरान सावधानी बरतने के तरीकों के बारे में रेगुलर जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है.

पश्चिम मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "ट्रेनों में आग लगने की इन घटनाओं के बाद, रेलवे बोर्ड डिब्बों में हाई-टेक और आधुनिक वायरिंग सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है, ताकि वायरिंग से संबंधित समस्याओं के कारण होने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सके."

इसी तरह, रेलवे प्रशासन ने भी ट्रैक के किनारे पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया है, खासकर कमजोर हिस्सों में, ताकि आग लगने की घटनाओं को बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि या स्थिति का पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके. यात्रियों और रेलवे की सुरक्षा के मकसद से एक बड़े सुरक्षा अभियान के तहत यह ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है.

रेलवे ने कहा, ‘‘आग की घटनाओं को रोकने के लिए डिब्बों और रेलवे पटरियों पर अग्नि सुरक्षा मानदंडों की नियमित समीक्षा और निरीक्षण पहले से ही कर रहा है.

उत्तर मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने अक्सर देखा है कि पटरियों के किनारे झाड़ियों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलिंग स्टाफ इन पदार्थों को हटा रहा है."

यह बढ़ी हुई सतर्कता हाल ही में ट्रेन में आग लगने की घटनाओं के बाद शुरू किए गए एक बड़े सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसमें रेलवे अधिकारी संभावित खतरों को कम करने और पूरे नेटवर्क में इमरजेंसी की तैयारी को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं.

आग लगने की घटनाओं को लेकर रेलवे सतर्क

रेलवे ने अधिकारियों को आग से सुरक्षा के उपायों पर ध्यान देने और स्टाफ को रेगुलर जागरूक करने, बल्क मटीरियल लोड करने में सख्त गाइडलाइंस का पालन करने, असमान लोडिंग से बचने और सभी पॉइंट्स और क्रॉसिंग पर ध्यान देने की सलाह दी है.

आग लगने की घटनाओं पर जांच रिपोर्ट

रेल मंत्रालय ने कहा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में विभिन्न ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. इंडियन रेलवे ने इन घटनाओं की जांच की, जिसमें पता चला कि कई मामलों में असामाजिक तत्त्व शामिल थे.