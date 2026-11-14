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छठ पर घर जाने वालों के लिए रेलवे का इंतजाम, दिल्ली से आज चलेंगी 25 स्पेशल ट्रेनें, भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित ट्रेनें भी चलेंगी

भारतीय रेल ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: छठ पर्व पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. आज 14 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इनमें सबसे ज्यादा 7-7 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और शकूरबस्ती से चलाई जाएंगी. वहीं, आनंद विहार टर्मिनल से 5, हजरत निजामुद्दीन से 3, दिल्ली जंक्शन से 2 व रोहतक रेलवे स्टेशन से 1 विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ व मांग को देखते हुए अतिरिक्त अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि छठ पर्व के दौरान विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्सों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रेलवे का प्रयास है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को घर जाने के लिए पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध कराई जा सकें और प्रमुख स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके.