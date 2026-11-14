छठ पर घर जाने वालों के लिए रेलवे का इंतजाम, दिल्ली से आज चलेंगी 25 स्पेशल ट्रेनें, भीड़ बढ़ने पर अनारक्षित ट्रेनें भी चलेंगी
आज शनिवार को 25 स्पेशल ट्रेनों में नई दिल्ली और शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी.
Published : November 14, 2026 at 9:57 AM IST
नई दिल्ली: छठ पर्व पर अपने घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे की ओर से दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. आज 14 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 25 स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इनमें सबसे ज्यादा 7-7 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और शकूरबस्ती से चलाई जाएंगी. वहीं, आनंद विहार टर्मिनल से 5, हजरत निजामुद्दीन से 3, दिल्ली जंक्शन से 2 व रोहतक रेलवे स्टेशन से 1 विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ व मांग को देखते हुए अतिरिक्त अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि छठ पर्व के दौरान विशेष रूप से देश के पूर्वी हिस्सों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रेलवे का प्रयास है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को घर जाने के लिए पर्याप्त ट्रेनें उपलब्ध कराई जा सकें और प्रमुख स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके.
दीपावली एवं छठ पूजा त्यौहारों के दौरान रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु उत्तर रेलवे द्वारा अन्य क्षेत्राीय रेलों के सहयोग से निम्नलिखित त्यौहार विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जायेंगी, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- https://t.co/E9rGzHEvdy— Northern Railway (@RailwayNorthern) November 13, 2026
नई दिल्ली व शकूरबस्ती से सबसे ज्यादा ट्रेनें
आज शनिवार को 25 स्पेशल ट्रेनों में नई दिल्ली और शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी. दोनों स्टेशनों से 7-7 ट्रेनें चलाई जाएंगी. आनंद विहार टर्मिनल से 5 ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त हजरत निजामुद्दीन से 3, दिल्ली जंक्शन से 2 व रोहतक से 1 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. इस तरह दिल्ली क्षेत्र के छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों से कुल 25 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन प्रस्तावित है.
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12 नवंबर को चली थीं 33 विशेष रेलगाड़ियां
उत्तर रेलवे के आंकड़ों के अनुसार 12 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से कुल 33 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं. इनमें 31 निर्धारित विशेष रेलगाड़ियां व 2 अनिर्धारित यानी अनशेड्यूल्ड विशेष ट्रेनें शामिल थीं. उस दिन नई दिल्ली से 11, आनंद विहार से 7, शकूरबस्ती से 5, हजरत निजामुद्दीन से 5, दिल्ली जंक्शन से 3, रोहतक से 1 व दिल्ली सराय रोहिल्ला से 1 विशेष ट्रेन चलाई गई थी.
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वहीं, 13 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से 26 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन निर्धारित था. इनमें नई दिल्ली से 11, आनंद विहार से 7, शकूरबस्ती से 5, हजरत निजामुद्दीन से 1, दिल्ली जंक्शन से 1 और रोहतक से 1 ट्रेन शामिल थी. रेलवे ने स्पष्ट किया था कि यात्रियों की भीड़ व मांग के अनुसार अतिरिक्त अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी.
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