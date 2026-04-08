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ट्रेन चलने के दौरान लोको पायलट नहीं कर सकेंगे मोबाइल फोन का यूज, जानें क्या है सिग्नल पास्ड एट डेंजर

ट्रेन चलने के दौरान, सभी मोबाइल फोन (CUG और पर्सनल दोनों) बंद कर अपने बैगेज में रखने होंगे. हालांकि, CUG मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ एक्सीडेंट या खराबी जैसी जरूरी जरूरतों में ही किया जा सकता है. ऐसे किसी भी इस्तेमाल का कारण यात्रा के आखिर में क्रू लॉबी में रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए. रेलवे ने कहा कि किसी भी हालत में पूरी यात्रा के दौरान पर्सनल मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बारे में रनिंग स्टाफ के लिए काउंसलिंग की जाएगी. साइन ऑन करते समय, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और मोटरमैन CMS में बताएंगे कि उनके पास पर्सनल मोबाइल फोन है या नहीं.

रेलवे ने भारतीय रेलवे में हाल ही में हुई परिचालन घटनाओं का रिव्यू किया, जिसमें कई SPAD मामले हुए और पाया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है. ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और सुरक्षित काम करने के तरीकों को मजबूत करने के लिए, सभी संबंधित अधिकारी कई सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करेंगे.

रेलवे सुरक्षा आयोग के डेटा के मुताबिक, 2020-21 में SPAD के 35 मामले, 2021-22 में 39, 2022-23 में 39, 2023-24 में 39 और 2024-25 में 35 मामले देखे गए.

यह निर्देश अधिकारियों के इस नतीजे के बाद आया है कि ऐसी घटनाएं अक्सर ध्यान भटकने, गलत ब्रेक लगाने के फैसले, सिग्नल के बारे में गलत अंदाजा और तय तरीकों का पालन न करने की वजह से होती हैं.

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे यात्रियों और ट्रेनों की आवाजाही सुरक्षित करने के दिशा में काम कर रही है. इसी के तहत रेलवे ने निर्देश दिया है कि, सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) के मामलों को रोकने के लिए रनिंग स्टाफ के लिए काउंसलिंग की जाए, जिनसे बड़े हादसे होने का खतरा रहता है.

ट्रेन के सफर के दौरान सिर्फ जरूरी लिखने का काम ही किया जाएगा. गैर-जरूरी पेपरवर्क ट्रेन निकलने से पहले या ट्रेन के तय स्टॉप के दौरान क्रू लॉबी में पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है.

रोक वाले सिग्नल (सिंगल या डबल येलो) के पास पहुंचते समय स्पीड धीरे-धीरे कम की जाएगी. किसी भी हालत में अगले सिग्नल के आने का अंदाजा नहीं लगाया जाएगा. क्रू, जिसमें लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट शामिल हैं, को ऐसे सिग्नल पार करते समय तय स्पीड लिमिट का पालन करने की सलाह दी जाएगी. उन्हें लगातार आगे के सिग्नल के आने पर नजर रखनी होगी और उसी हिसाब से ट्रेन को रेगुलेट करना होगा, जिसमें फॉर्मेशन की ब्रेक पावर, ग्रेडिएंट, सिग्नल की विजिबिलिटी, और ऐसी कोई भी दूसरी मौजूदा स्थिति शामिल हो सकती है जिससे स्पीड पर और रोक लगाने की जरूरत पड़ सकती है.

ऑपरेशनल सेफ्टी को मजबूत करने और SPAD घटनाओं को रोकने की लगातार कोशिश में, रोक वाले सिग्नल के पास पहुंचते समय अलर्टनेस और तैयारी पर खास जोर दिया जा रहा है. जब कोई ट्रेन 'सिंगल येलो' सिग्नल देखती है, तो यह एक जरूरी चेतावनी होती है कि अगला सिग्नल खतरे में हो सकता है. ऐसी स्थितियों में, सहायक लोको पायलट की भूमिका खास तौर पर बहुत जरूरी हो जाती है. सहायक लोको पायलट को ‘सिंगल येलो’ सिग्नल पार करते समय पूरी तरह चौकन्ना रहना होता है और एक हाथ RS वाल्व पर रखना होता है. इस प्रैक्टिस से यह पक्का होता है कि अगर ट्रेन की स्पीड से पता चले कि अगले सिग्नल ‘रेड’ से पहले रुकने का खतरा है, तो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया जा सके.

जैसे ही ट्रेन अपने टर्मिनेटिंग स्टेशन के पास पहुंचती है, ध्यान और अलर्टनेस उतनी ही जरूरी होती है जितनी सफर के दौरान होती है. इन आखिरी पलों में, क्रू मेंबर्स को पर्सनल कामों पर ध्यान देने के बजाय ऑपरेशनल ड्यूटी पर पूरी तरह फोकस करना चाहिए. स्टाफ को सलाह दी जाती है कि जब तक ट्रेन पूरी तरह रुक न जाए, तब तक वे पर्सनल सामान पैक न करें.

रनिंग स्टाफ के साथ-साथ, ऑफिसर और सुपरवाइजर भी सेफ़्टी को मजबूत करने और SPAD घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं. रेलवे ने ऑपरेशनल प्रैक्टिस में लगातार मॉनिटरिंग, गाइडेंस और सुधार पक्का करने के लिए कई स्ट्रक्चर्ड उपायों पर जोर दिया है.

फील्ड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स (FSDs) पूरे साल सभी क्रू मेंबर्स को जारी किए जाने चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि सुरक्षा निर्देश नए और काम के रहें. खास तौर पर जरूरी और संवेदनशील जगहों जैसे कि मोड़ पर सिग्नल, दाहिने हाथ के सिग्नल, सबसे आखिर में लगे सिग्नल और परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन्स (PSRs) को हाईलाइट करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. इन जगहों को क्रू के ध्यान में बार-बार और खास तौर पर लाया जाना चाहिए ताकि जागरूकता और तैयारी बढ़ सके.

रेलवे के मुताबिक, सुपरवाइजर को CMS के जरिए CUG मोबाइल कॉल लॉग्स को रेगुलर एनालाइज करना भी जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का पालन पक्का हो सके और उल्लंघन के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके. हर सिग्नल पास एट डेंजर (SPAD) घटना के लिए, एक पूरी तरह से रूट कॉज एनालिसिस किया जाना चाहिए. नतीजों को, बचाव के उपायों के साथ, काउंसलिंग सेशन के दौरान और ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ सिस्टमैटिक तरीके से शेयर किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज्यादा सीखने में मदद मिल सके.

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