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'रेलमदद ऐप' आपके सफर का हमसफर, अब रेलवे रोजाना यात्रियों की शिकायतों की जांच करेगा

मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि जैसे-जैसे पीक ट्रैवल पीरियड सिस्टम का टेस्ट कर रहे हैं, यह सक्रिय रणनीति यात्रा के अनुभव को नया रूप देने, इसे ज्यादा आसान, ज्यादा जिम्मेदार और आखिर में ज्यादा यात्री-केंद्रित बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

पूरे नेटवर्क में रेलवे जोन को शिकायतों के पैटर्न की गहराई से जांच करने का काम दिया गया है, न सिर्फ जवाब देने के लिए, बल्कि पहले से अंदाजा लगाने के लिए भी है. यह कोशिश सिर्फ रूटीन प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं ज्यादा इशारा करती है. यह डेटा पर आधारित, आगे की सोचने वाले तरीके की ओर एक बड़े बदलाव को दिखाता है, जिसका मकसद यात्रियों की चिंताओं को उनके उठने से पहले ही कम करना है.

रेल मंत्रालय ने कहा कि, एक बार इन पैटर्न की पहचान हो जाने के बाद, टीमें तेजी से काम करती हैं और जो गड़बड़ है उसे ठीक करती हैं, और तुरंत होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सुधार के कदम उठाती हैं. साथ ही, वे गहराई से देखते हैं, असली वजहों को देखते हैं ताकि वही दिक्कतें वापस न आएं, और सिस्टम में बचाव के उपायों की एक लेयर बनाते हैं.

पूरे देश में, रेलवे जोन अब सिर्फ शिकायतों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी स्टडी भी कर रहे हैं. हर शिकायत अब एक सुराग है, जिससे अधिकारियों को पैटर्न, कुछ रूट पर बार-बार होने वाली दिक्कतें, कॉमन सर्विस में कमियां, और उन दिक्कतों को पहचानने में मदद मिलती है जो यात्रियों को बार-बार परेशान करती हैं. लेकिन कोशिश सिर्फ देखने तक ही नहीं रुकती.

यह प्लेटफॉर्म यात्रियों को रियल टाइम में समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है, जिससे अधिकारियों के लिए जल्दी जवाब देना आसान हो जाता है. अगर कोई ट्रेन रेल मदद ऐप पर 15 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करती है, तो उसे रेलवे बोर्ड स्तर पर जांच के लिए फ्लैग किया जाता है. इससे यह पक्का होता है कि बार-बार होने वाली समस्याएं, जैसे सफाई, देरी, या ऑनबोर्ड सर्विस, नजरअंदाज न हों.

इस कोशिश में एक अहम कदम रेल मदद ऐप के जरिए रजिस्टर की गई शिकायतों की रोजाना मॉनिटरिंग करना है, ताकि यात्रियों को जल्दी जवाब और बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तत्पर है. इसी क्रम में गर्मियों में यात्रा में बढ़ोतरी से पहले, रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और शिकायत निवारण सिस्टम को और कड़ा करने की योजना बना रहा है.

मैनपावर

पावर कार और कोच मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने वाले हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि सही ट्रेंड मैनपावर मौजूद हो. सबसे ज्यादा दिक्कत वाली ट्रेनों और डिपो का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाएगा, और बार-बार होने वाली दिक्कतों को ठीक करने के लिए सुधार के उपाय किए जाएंगे.

सीनियर अधिकारी खुद डिपो और खराब परफॉर्मेंस वाली ट्रेनों का निरीक्षण करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हैं. इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को एसी कोच का रेगुलर राउंड लगाने, यात्रियों से सीधे बात करने, फीडबैक लेने और यात्रा के दौरान आरामदायक तापमान पक्का करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा.

एसी कोच इंस्पेक्टर के कर्मचारियों को सतर्क रहना होगा और कंट्रोल से आने वाले किसी भी मैसेज का तुरंत जवाब देना होगा, हर मैसेज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी. मंत्रालय ने कहा कि रेलवे स्टाफ रास्ते में होने वाली किसी भी खराबी को अच्छे से संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

कोच

सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल और स्टोर्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल लेवल पर हर महीने एक “वाइटल आइटम मीटिंग” होगी, जिससे हर समय सामान की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. यह जरूरी है कि कोच में कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस बाईपास कंडीशन में न छोड़ा जाए, और हर कोच पूरी तरह से फिट हो, और सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हों.

इसके अलावा, सेफ्टी और पैसेंजर कम्फर्ट बनाए रखने के लिए पावर कार और एसी सिस्टम के काम करने के तरीके पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी. एसी कोच में सही परफॉर्मेंस पक्का करने के लिए सभी डिवीजन में समय-समय पर ड्राइव शुरू की जाएंगी. RDSO के निर्देशों के अनुसार, हर महीने शेड्यूल के दौरान इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग इंस्पेक्शन किए जाएंगे.

पिट मेंटेनेंस के दौरान, फ्रेश और रिटर्न एयर फिल्टर को कम्प्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से साफ किया जाएगा ताकि ठीक से कूलिंग न होने की समस्या से निपटा जा सके, जिससे पैसेंजर के लिए लगातार आरामदायक माहौल बना रहे.

पावर कार

एक तरफ 48 घंटे से ज्यादा चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए, सेकंडरी मेंटेनेंस के दौरान रेक पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. मेंटेनेंस के दौरान पावर कार के ऑपरेशन कितने भरोसेमंद हैं और DA सेट ठीक से काम कर रहे हैं, इस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, साथ ही यह भी पक्का किया जाएगा कि पावर कार पूरी तरह से फ्यूल भरकर भेजी जाएं और बिना किसी रुकावट के सर्विस के लिए तैयार रहें.

ऑपरेटिंग और सिक्योरिटी

ICF रेक से चलने वाली ट्रेन ऑन डिमांड और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों पर खास ध्यान दिया जाएगा. उनके ऑपरेशन को ऑपरेटिंग विभाग के साथ मिलकर ठीक से समन्वय किया जाएगा ताकि सर्विस अच्छी रहे. पुरानी बैटरी तुरंत बदल दी जाएंगी, और डिपो सिक्योरिटी के साथ सलाह करके, भीड़भाड़ और बिना इजाजत वाले वेंडरों की मौजूदगी को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा पक्की हो सके.

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