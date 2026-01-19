ETV Bharat / bharat

अब GPS से ट्रैकमैन पर नजर रख रहे हैं बड़े अधिकारी, रात के अंधेरे में भी सुरक्षित रहेंगी ट्रेनें

रेलवे अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि पहले ट्रैकमैन की निगरानी गेटमैन के माध्यम से की जाती थी, जहां गश्ती दल लॉगबुक डायरी का आदान-प्रदान करते थे. यदि अधिकारियों को किसी पेट्रोलमैन की लोकेशन की जांच करनी होती थी, तो उन्हें डायरी देखने के लिए खुद उस जगह जाना पड़ता था. अब इस पुरानी मैन्युअल व्यवस्था की जगह जीपीएस-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम ने ले ली है.

ट्रैकमैन के लिए जीपीएस डिवाइस के फायदों पर रोशनी डालते हुए एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, कि यह डिवाइस ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ की निगरानी में मदद करता है. इसमें एक 'कॉल बटन' भी दिया गया है, ताकि यदि चेकिंग के दौरान गश्ती दल को पटरी पर कोई भी असामान्य स्थिति या खराबी दिखे, तो वे तुरंत अपने इंचार्ज से संपर्क कर सकें.

गौरतलब है कि पटरियों की निगरानी और गश्त का काम साल भर चलता है. सर्दियों के मौसम में इसकी आवृत्ति बढ़ा दी जाती है. क्योंकि, ठंड में पटरियों का चटकना, जमना, अलाइनमेंट बिगड़ना, सिग्नल और बिजली की खराबी जैसी कई समस्याएं बढ़ जाती हैं. हालांकि, यह भी देखा गया था कि कुछ कर्मचारी जानबूझकर अपनी ड्यूटी से जी चुराते थे और हर एक कर्मचारी पर नज़र रखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी.

नई दिल्ली: रेल पटरियों की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के लिए 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' ट्रैकिंग डिवाइस शुरू किए जाने से अब वरिष्ठ रेलवे अधिकारी वास्तविक समय (रियल टाइम) में उनकी लोकेशन और गतिविधियों की निगरानी कर पा रहे हैं. इसकी मदद से कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी में कोताही बरतने या उसे छोड़ने जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल रही है. लगातार हो रही इस निगरानी से सुरक्षा नियमों का पालन बेहतर हुआ है.

इस उपकरण में तीन शॉर्टकट बटन दिए गए हैं, जिनकी मदद से संबंधित सुपरवाइजर को तुरंत फोन किया जा सकता है और समय के साथ (टाइम-स्टैम्प) सटीक सूचना दी जा सकती है. यह ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम गश्ती दल (पेट्रोलमैन) की लोकेशन और उनके गश्त करने की रफ्तार की 'रियल-टाइम' जानकारी प्रदान करता है.

ट्रैक मेंटेनर्स के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण

रेल मंत्रालय के अनुसार, खुले ट्रैक पर घंटों काम करने और खराब मौसम की चुनौतियों को देखते हुए, अब ट्रैक मेंटेनर्स (पटरियों के रखरखाव वाले कर्मचारियों) को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और उन्नत औजारों के जरिए बेहतर सुरक्षा और सहायता दी जा रही है. उनके काम के जोखिम को समझते हुए, रेलवे अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा उपकरणों की एक पूरी किट उपलब्ध कराई है. इसमें रेट्रो-रिफ्लेक्टिव चमकदार जैकेट, सुरक्षा जूते, दस्ताने और माइनर्स लाइट (खदानों में इस्तेमाल होने वाली लाइट) लगे हेलमेट शामिल हैं.

रात की गश्त और आपातकालीन स्थिति में रोशनी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तीन रंगों वाली एलईडी टॉर्च भी दी गई हैं. साथ ही, खराब मौसम से बचाने के लिए रेनकोट और विंटर जैकेट भी जारी किए गए हैं. सुरक्षा के अलावा, ट्रैक मेंटेनेंस के शारीरिक श्रम को कम करने के प्रयास भी किए गए हैं. भारी-भरकम पुराने औजारों की जगह अब हल्के वजन वाले पाने (spanners), हथौड़े और लोहे की छड़ें (crowbars) दी गई हैं.

हादसों में कमी

रेल मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा को सूचित किया कि आधुनिक सुरक्षा उपायों को लागू करने से पटरियों के रखरखाव के दौरान होने वाली रेलवे कर्मचारियों की मौतों में भारी कमी आई है. साल 2013-14 में जहाँ 196 कर्मचारियों की जान गई थी, वहीं पिछले 5 वर्षों में यह आंकड़ा घटकर औसतन 67 मौतें प्रति वर्ष रह गया है. इस प्रकार, कर्मचारियों की मृत्यु दर में लगभग 66 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात्रि निरीक्षण

रेलवे ने विभिन्न डिवीजनों में प्रमुख स्टेशनों, पटरियों, यार्डों और परिचालन केंद्रों का रात्रि निरीक्षण किया है. ये रात्रि निरीक्षण आमतौर पर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किए जाने वाले औचक (सरप्राइज) निरीक्षण होते हैं. निरीक्षण के दौरान, अधिकारी रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने के निर्देश देते हैं. रेलवे के अनुसार, ये रात्रि निरीक्षण मुख्यालय के 48 अधिकारियों, दिल्ली डिवीजन में 93, लखनऊ डिवीजन में 131, फिरोजपुर में 190, जम्मू में 23 और मुरादाबाद में 131 अधिकारियों द्वारा किए गए.

