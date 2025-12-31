ETV Bharat / bharat

रेल यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए रेलवे ने लिया बड़ा निर्णय, लोको पायलट के लिए अलग से पास करना होगा टेस्ट

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लोको पायलट की ड्राइविंग स्किल की निगरानी और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की प्रभावी काउंसलिंग में कमी थी, और सिग्नल पास्ड एट डेंजर की घटना के बाद ट्रेन के आखिरी वाहन एसएलआरडी की लोकेशन मार्क नहीं की गई, जिससे SPAD के बाद लोको का सही फिजिकल लोकेशन ढूंढने में दिक्कत हुई. रिपोर्ट में कहा गया, "अगर LPP ने सिंगल येलो सिग्नल पर होम सिग्नल पार करते समय स्पीड को ज़रूरी लेवल तक कम कर दिया होता, तो ट्रेन उसके कंट्रोल में होती. स्टार्टर सिग्नल की दूरी होम सिग्नल से 1486 मीटर है, जो 64 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर भी ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए काफी है. इसी तरह, सीनियर ALP सिंगल येलो सिग्नल पर होम सिग्नल पार करने के बाद ट्रेन की स्पीड का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा और लोको पायलट को ठीक से अलर्ट करने में भी नाकाम रहा."

जांच रिपोर्ट के अनुसार, लोको पायलट ने डबल येलो, होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल को नजरअंदाज किया और सिंगल येलो सिग्नल पार करने के बाद स्पीड को तय लेवल तक कम नहीं किया, जिसके बाद ब्रेक देर से लगाने के कारण वह ट्रेन को स्टार्टर पर खतरे की स्थिति में रोक नहीं पाया. जांच रिपोर्ट के बाद, यह कहा गया है कि साइको टेस्ट के बिना लोको पायलट का इस्तेमाल 130 kmph की एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.रिपोर्ट में कहा गया है, "लोको पायलट के अलावा, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट ने भी डबल येलो, होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल को नजरअंदाज़ किया और ट्रेन को रोकने के लिए समय पर आरएस वाल्व के जरिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने में नाकाम रहा."

रेलवे सुरक्षा विभाग ने मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है, और निर्देश दिया है कि सिर्फ उन्हीं लोको पायलट पैसेंजर को एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए रखा जाए जिन्होंने 130 किलो मीटर प्रति घंटे का साइको टेस्ट पास किया हो.यह निर्देश इस महीने की शुरुआत में काचेवानी में सिग्नल पास एट डेंजर दुर्घटना के बाद आया है. जांच के दौरान, यह पाया गया कि जिस लोको पायलट ने साइको टेस्ट पास नहीं किया था, उसे हाई-स्पीड ट्रेन चलाने के लिए बुक किया गया था.

साइको टेस्ट यात्रियों और ट्रेनों की ऑपरेशनल सुरक्षा के लिए एक जरूरी सुरक्षा उपाय है. लोको पायलट पैसेंजर दबाव में भी काम कर सकें और इस दौरान उनका फोकस, फैसले लेने की गति, समझने की स्पीड, याददाश्त ठीक हो, तो सुरक्षा बेहतर हो जाती है. वे किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें. ये सारे कदम लोको पायलट के लिए जरूरी होते हैं. रेलवे ने इसे सुनिश्चित करने का फैसला किया है.

नई दिल्ली : आपकी यात्री किस तरह से सुरक्षित हो, इसके लिए रेल विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है. इसके अनुसार अब लोको पायलट पैसेंजर के लिए साइको टेस्ट पास करना जरूरी होगा. यदि आप गुड्स ट्रेन चालक हैं, और पैसेंजर ट्रेन के लिए आपको पायलट की जवाबदेही दी जाती है, तो भी आपको यह टेस्ट पास करना आवश्यक होगा.

लोको पायलटों के प्रतिनिधियों ने क्या कहा: इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी एसके पांधी ने ईटीवी भारत से कहा, "एक असिस्टेंट लोको पायलट आवश्यक मानसिक और शारीरिक फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही ड्यूटी जॉइन करता है. हालांकि, जब एएलपी असिस्टेंट से गुड्स लोको पायलट बनता है, तो कोई अतिरिक्त साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं किया जाता है. इसका मतलब है कि शुरुआती साइको टेस्ट गुड्स लोको पायलट के लेवल तक वैलिड रहता है. हैरानी की बात यह है कि गुड्स ट्रेन ड्राइवर एक्सप्रेस, मेल और पैसेंजर ट्रेन ड्राइवरों की तरह ही उन्हीं पटरियों पर ट्रेन चलाते हैं और उन्हीं सिग्नलों को फॉलो करते हैं. कुछ सेक्शन में, गुड्स ट्रेनें उन्हीं ऑपरेटिंग कंडीशन में 80-100 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं. इससे एक जरूरी सवाल खड़ा हो गया है, अगर एक गुड्स ट्रेन ड्राइवर बिना किसी अतिरिक्त साइको टेस्ट के उसी सेक्शन पर इतनी स्पीड से ट्रेन को सुरक्षित रूप से चला सकता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए अलग से साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या ज़रूरत है."

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल केसी जेम्स ने ईटीवी भारत को बताया, "साइको टेस्ट सिर्फ ड्राइवर की इमरजेंसी स्थितियों को समझने की क्षमता का आकलन करता है, कि एक लोको पायलट ऐसे पलों में कितना शांत रहता है और अपने मन और शरीर पर कंट्रोल रखता है. एक लोको पायलट का काम हाथ-आंख के तालमेल और सही फैसले से ट्रेन चलाना और रोकना होता है, ये क्षमताएं पहले ही बहुत पहले जांची और पास की जा चुकी हैं, तो, दूसरे साइको टेस्ट की क्या ज़रूरत है. अगर किसी ड्राइवर की काबिलियत सिर्फ स्पीड के आधार पर आंकी जाती है, तो यह तरीका गलत है. अगर वही ड्राइवर 125-129 kmph की स्पीड से ट्रेन चलाता है, तो स्थिति वैसी ही रहेगी और कुछ नहीं बदलेगा."

उन्होंने आगे कहा, "साइको टेस्ट ट्रेन चलाने की सुरक्षा से जुड़ा नहीं है. अगर कोई लोको पायलट कंप्यूटर पर रेगुलर टेस्ट की प्रैक्टिस करता है तो वह आसानी से टेस्ट पास कर सकता है. ड्राइवर जमीन पर ट्रेन चलाकर प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं."

कंप्यूटराइज्ड साइको टेस्ट :कंप्यूटर-आधारित एप्टीट्यूड असेसमेंट, साइको टेस्ट को लोको पायलट की मानसिक सतर्कता, याददाश्त, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह टेस्ट कई तरह के कॉग्निटिव स्किल्स को मापता है, जिसमें याददाश्त बनाए रखना, निर्देशों और हिदायतों का पालन करने की क्षमता, धारणाएं, लगातार एकाग्रता और अवधारणात्मक गति शामिल हैं, ये ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है. मेमोरी टेस्ट यह मूल्यांकन करने के लिए है कि एक ड्राइवर कितनी अच्छी तरह से संख्याओं, पैटर्न, प्रतीकों या रंगों जैसी जानकारी को थोड़ी देर देखने के बाद याद रख सकता है और याद कर सकता है, और अवधारणात्मक गति टेस्ट यह जांचने के लिए है कि एक ड्राइवर कितनी जल्दी और सही तरीके से विज़ुअल जानकारी को समझ सकता है और उसकी व्याख्या कर सकता है. निर्देशों का पालन करने का टेस्ट ड्राइवर की निर्देशों को बिना किसी भ्रम या गलती के, सही-सही सुनने, समझने और मानने की क्षमता का आकलन करने के लिए है, और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट ड्राइवर की वस्तुओं के बीच की दूरी का अनुमान लगाने और वस्तुओं की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से निर्धारित करने की क्षमता को मापने के लिए है.

कमेटी की सिफारिश :लोको पायलट पैसेंजर और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट को यह पक्का करना चाहिए कि अगर वे सिंगल पीला सिग्नल पार करते हैं, तो वे अगले सिग्नल के लाल होने के लिए तैयार रहें. उन्हें सिग्नल ध्यान से देखने चाहिए, जरूरत पड़ने पर सिग्नल के पहलुओं को दोहराना चाहिए, और ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना चाहिए. लोको पायलट पैसेंजर को जल्द से जल्द सुरक्षित मौके पर, खासकर ज़्यादा स्पीड पर, ब्रेक पावर टेस्ट करना चाहिए. चीफ लोको इंस्पेक्टर को ड्राइविंग स्किल्स और ट्रेन कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए क्रू को नियमित रूप से सलाह देनी चाहिए. ट्रेन मैनेजर को आखिरी गाड़ी की लोकेशन पर नजर रखनी चाहिए, खासकर असामान्य स्थितियों में. रिफ्रेशर ट्रेनिंग में एलपीपी और एएलपी के लिए इन पॉइंट्स को शामिल किया जाना चाहिए, और क्रू ग्रेडिंग स्थापित नियमों के अनुसार होनी चाहिए. एसपीएडी पर सेफ्टी ड्राइव डिविजनल लेवल पर आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें सभी क्रू सदस्यों को सही सलाह दी जाए. जब ​​भी एलपीपी सिंगल पीले सिग्नल पर किसी सिग्नल से गुजरता है, तो स्पीड को कंट्रोल स्पीड तक कम कर देना चाहिए.

