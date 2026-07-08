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रेलवे ने CTI को सस्पेंड किया, फर्स्ट क्लास AC कूपे की बिना इजाजत सजावट के मामले में जांच के आदेश दिए

डेकोरेटर पर रेलवे एक्ट के मौजूदा नियमों के तहत ट्रेन में बिना इजाज़त घुसने का मामला दर्ज किया गया है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

An inquiry has been ordered into the unauthorized decoration of the first class AC coupe.
फर्स्ट क्लास AC कूपे की बिना इजाजत सजावट के मामले में जांच के आदेश दिए (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 10:44 PM IST

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नई दिल्ली : दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने बुधवार को अपने चीफ टिकट इंस्पेक्टर (CTI) को सस्पेंड कर दिया. सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद, जिसमें एक एसी फर्स्ट-क्लास कूपे को गुब्बारों और फूलों से सजाकर उसमें सफर कर रहे एक कपल को ‘हनीमून सुइट’ की तरह दिखाया गया था. उस दौरान उक्त सीटीआई की ड्यूटी थी.

रेलवे प्रशासन ने इस घटना की विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं. इसके अलावा, डेकोरेटर पर बिना इजाजत के डेकोरेशन करने के लिए रेलवे एक्ट के संबंधित नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद इस घटना ने बहुत ध्यान खींचा, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. जांच से यह पता चलेगा कि सजावट की इजाजत कैसे दी गई और क्या रेलवे के किसी नियम या प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था.

ईटीवी भारत के सवाल का जवाब देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने कहा कि जालना स्टेशन पर कोच में डेकोरेटर की एंट्री बिना इजाज़त के हुई थी और इसे एक गंभीर चूक माना जा रहा है. इसी आधार पर संबंधित स्टाफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है, और विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के नतीजों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, डेकोरेटर पर रेलवे अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत ट्रेन में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा करने और अनधिकृत प्रवेश में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया है."

अधिकारियों के अनुसार, 6 जुलाई को ट्रेन नंबर 11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक जोड़े ने अपनी फर्स्ट एसी कूपे को सजाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक डेकोरेटर को प्राइवेट तौर पर हायर किया था.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "जांच चल रही है और डेकोरेटर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है. उसके बयान के आधार पर रेलवे प्रशासन आगे की कार्रवाई तय करेगा."

उम्मीद है कि जांच से घटना से जुड़े फैक्ट्स सामने आएंगे, जिसके बाद रेलवे प्रशासन जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सही एक्शन लेगा. रेलवे अधिकारियों ने मामले में विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने और फाइनल रिपोर्ट जमा होने के बाद, उसके नतीजों के आधार पर एक्शन लिया जाएगा.

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