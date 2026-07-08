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रेलवे ने CTI को सस्पेंड किया, फर्स्ट क्लास AC कूपे की बिना इजाजत सजावट के मामले में जांच के आदेश दिए

फर्स्ट क्लास AC कूपे की बिना इजाजत सजावट के मामले में जांच के आदेश दिए ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

नई दिल्ली : दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने बुधवार को अपने चीफ टिकट इंस्पेक्टर (CTI) को सस्पेंड कर दिया. सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद, जिसमें एक एसी फर्स्ट-क्लास कूपे को गुब्बारों और फूलों से सजाकर उसमें सफर कर रहे एक कपल को ‘हनीमून सुइट’ की तरह दिखाया गया था. उस दौरान उक्त सीटीआई की ड्यूटी थी.

रेलवे प्रशासन ने इस घटना की विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं. इसके अलावा, डेकोरेटर पर बिना इजाजत के डेकोरेशन करने के लिए रेलवे एक्ट के संबंधित नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद इस घटना ने बहुत ध्यान खींचा, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. जांच से यह पता चलेगा कि सजावट की इजाजत कैसे दी गई और क्या रेलवे के किसी नियम या प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था.

ईटीवी भारत के सवाल का जवाब देते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर ने कहा कि जालना स्टेशन पर कोच में डेकोरेटर की एंट्री बिना इजाज़त के हुई थी और इसे एक गंभीर चूक माना जा रहा है. इसी आधार पर संबंधित स्टाफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है, और विस्तृत विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के नतीजों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, डेकोरेटर पर रेलवे अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत ट्रेन में अनधिकृत प्रवेश, बिना टिकट यात्रा करने और अनधिकृत प्रवेश में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया है."