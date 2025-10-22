ETV Bharat / bharat

महिलाओं को शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए नहीं भटकना होगा, रेलवे ने किया खास इंतजाम

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: रेलवे ने स्तनपान कराने वाली मां और उसके शिशु के लिए रेलवे स्टेशनों पर नर्सिंग रूम और बेबी फीडिंग रूम की शुरुआत की है. इससे यात्रा के दौरान मां और बच्चे को भीड़भाड़ वाले प्लेटफार्मों से सुरक्षित, आरामदायक, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा. लंबी दूरी, देर रात या अकेले अपने शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली ये महिला यात्री इस रेलवे की तरफ से दिए गए तय स्थान पर आराम कर सकती हैं और बच्चों की देखभाल भी कर सकती हैं. महिला यात्रियों के लिए अलग स्थान के बारे में बताते हुए, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि, रेलवे ने शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए इस तरह के स्थान विकसित करने की पहल की है. उन्होंने कहा कि, यह देखा गया है कि महिला यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले स्टेशन क्षेत्रों में अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता है, जिसके बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योजना के तहत निर्दिष्ट स्थान विकसित किए गए हैं जो माताओं को अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर दूध पिलाने की सुविधा प्रदान करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि, एनसीआर जोन में, प्रशासन महिला यात्रियों को आराम और सुरक्षित स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य स्टेशनों पर भी ऐसे स्थान विकसित कर रहा है. फीडिंग रूम स्टेशन और यात्रियों की संख्या के अनुसार बनाए जाते हैं. आदर्श रूप से, एक कमरे का उपयोग एक समय में लगभग 20 से 30 महिलाएं कर सकती हैं. इस विषय पर उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि, यह सुविधा प्रमुख स्टेशनों, खासकर भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर शुरू की जा रही है, जहां महिलाएं सार्वजनिक रूप से अपने बच्चे को दूध पिलाने में झिझकती हैं. अब, महिलाओं को अपने शिशु की देखभाल के लिए अपना निजी स्थान मिलेगा.