महिलाओं को शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए नहीं भटकना होगा, रेलवे ने किया खास इंतजाम
रेलवे ने स्टेशन पर स्तनपान कराने वाली माताओं को अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं.
Published : October 22, 2025 at 3:36 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: रेलवे ने स्तनपान कराने वाली मां और उसके शिशु के लिए रेलवे स्टेशनों पर नर्सिंग रूम और बेबी फीडिंग रूम की शुरुआत की है. इससे यात्रा के दौरान मां और बच्चे को भीड़भाड़ वाले प्लेटफार्मों से सुरक्षित, आरामदायक, स्वच्छ और सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा.
लंबी दूरी, देर रात या अकेले अपने शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली ये महिला यात्री इस रेलवे की तरफ से दिए गए तय स्थान पर आराम कर सकती हैं और बच्चों की देखभाल भी कर सकती हैं.
महिला यात्रियों के लिए अलग स्थान के बारे में बताते हुए, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि, रेलवे ने शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए इस तरह के स्थान विकसित करने की पहल की है.
उन्होंने कहा कि, यह देखा गया है कि महिला यात्रियों को भीड़-भाड़ वाले स्टेशन क्षेत्रों में अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उचित स्थान नहीं मिलता है, जिसके बाद कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योजना के तहत निर्दिष्ट स्थान विकसित किए गए हैं जो माताओं को अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर दूध पिलाने की सुविधा प्रदान करेंगे.
उन्होंने आगे कहा कि, एनसीआर जोन में, प्रशासन महिला यात्रियों को आराम और सुरक्षित स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य स्टेशनों पर भी ऐसे स्थान विकसित कर रहा है. फीडिंग रूम स्टेशन और यात्रियों की संख्या के अनुसार बनाए जाते हैं. आदर्श रूप से, एक कमरे का उपयोग एक समय में लगभग 20 से 30 महिलाएं कर सकती हैं.
इस विषय पर उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि, यह सुविधा प्रमुख स्टेशनों, खासकर भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर शुरू की जा रही है, जहां महिलाएं सार्वजनिक रूप से अपने बच्चे को दूध पिलाने में झिझकती हैं. अब, महिलाओं को अपने शिशु की देखभाल के लिए अपना निजी स्थान मिलेगा.
प्रोजेक्ट आयुष्मान के तहत, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपनी तरह की पहली नर्सिंग रूम सुविधा शुरू की है, जो यात्रा करने वाली माताओं के लिए सम्मान, आराम और गोपनीयता प्रदान करती है. यह यात्री-अनुकूल सुविधा लेडीज सर्कल इंडिया के सहयोग से शुरू की गई है, जो यात्रा को अधिक समावेशी, विचारशील और मानवीय बनाने के भारतीय रेलवे के चल रहे मिशन का हिस्सा है.
महिला यात्रियों की सुविधा को सबसे आगे रखते हुए, सीएसआर के तहत हिमालय केयर द्वारा फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर बेबी फीडिंग रूम विकसित किया गया है.
प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि, इस आधुनिक सुविधा का उद्देश्य नवजात शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और निजी स्थान पर स्तनपान के लिए एक सम्मानजनक और आरामदायक वातावरण प्रदान करना है.
बेबी फीडिंग पॉड सुविधाएं
यह कमरा आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है. इसमें दो सोफा बेड, एक पंखा, एक एग्जॉस्ट फैन, शिशु के लिए एक रिक्लाइनिंग पोजीशन और एक प्राइवेसी डोर लॉक सिस्टम वाला चेंजिंग रूम. यह पॉड माताओं को पूर्ण प्राइवेसी प्रदान करता है.
स्वच्छता और स्वास्थ्य
पॉड का निर्माण स्वच्छता और स्वास्थ्य के उच्चतम मानकों के मुताबिक किया गया है. माताओं को आरामदायक वातावरण में अपने शिशुओं की देखभाल करने के लिए आसान पहुंच और सुविधा मिलती है. यह सुविधा प्रयागराज जंक्शन, छिवकी, मिर्जापुर और पनकीधाम स्टेशनों और दक्षिण रेलवे के मैसूरु में भी स्थापित की गई है, जिससे महिला यात्रियों की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित होती है.
ट्रेनों में महिला सुरक्षा
250 से ज्यादा 'मेरी सहेली' टीमें रोजाना लगभग 12,900 महिला यात्रियों से बातचीत करती हैं और उन्हें सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करती हैं. महिला आरपीएफ कर्मी अक्सर संकटग्रस्त महिला यात्रियों की सहायता करती हैं, जिनमें ट्रेन यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा से गुज़र रही गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं.
रेल मंत्रालय ने पहले बताया था कि 'ऑपरेशन मातृशक्ति' के तहत, महिला आरपीएफ कर्मियों ने अकेले 2024 में 174 महिलाओं को ट्रेनों में सुरक्षित रूप से प्रसव कराने में मदद की है, जिससे उनकी निजता, सम्मान और समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हुई है.
