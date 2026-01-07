रेलवे ने संक्रांति त्योहार की भीड़ के लिए की तैयारी, कई टीमें बनाई गईं
रेलवे ने संक्राति त्योहार के मद्देनजर होने वाली लोगों की भीड़ को देखते हुए कई उपाय लागू किए हैं.
Published : January 7, 2026 at 7:52 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: संक्रांति के त्योहार के दौरान उत्तरी, उत्तर मध्य और दक्षिणी रेलवे में भीड़ होने की उम्मीद है. इसके मद्देनजर रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, आसान आवाजाही और आवाजाही के नियमन को पक्का करने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है.
इसके लिए, सीसीटीवी सर्विलांस, बेहतर टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, स्टेशनों पर कंट्रोल रूम बनाना और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और टिकट चेकिंग स्टाफ वाली ग्राउंड ऑपरेशन टीमें बनाई गई हैं. जिससे गेट पर कंट्रोल्ड एंट्री/एग्जिट, फुट ओवर ब्रिज (FOBs) क्लियरेंस, क्यू मैनेजमेंट और पैसेंजर गाइडेंस पक्का किया जा सके.
आने वाले त्योहारों के लिए यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, “त्योहारों की भीड़ के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए, प्रशासन तीन मुख्य संकेतकों का मूल्यांकन करता है. सबसे पहले, यह उन विशेष ट्रेनों की संख्या की जांच करता है जो किसी विशेष स्टेशन के लिए घोषित की जाती हैं या वहां से गुजरती हैं, जिससे वहां यात्रियों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है."
दूसरा, यह पिछले सालों में इसी समय के दौरान उसी स्टेशन पर रिकॉर्ड किए गए पैसेंजर के पैटर्न का रिव्यू करता है. तीसरा, यह पिछले साल के टिकट सेल्स डेटा का विश्लेषण करता है. इन असेसमेंट के आधार पर, अधिकारी आने वाले त्योहार के लिए एडवांस तैयारी शुरू करते हैं और क्राउड मैनेजमेंट के तरीके लागू करते हैं.
इसी क्रम में एससीआर के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने पूरे ज़ोन में ट्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी और त्योहारों की भीड़ को संभालने पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की. उन्होंने आने वाले संक्रांति त्योहार के मौसम में भीड़ को संभालने की तैयारियों पर ज़ोर दिया.
कंट्रोल रूम
यात्रियों को रेलवन ऐप से टिकट बुक करने के लिए बढ़ावा देने के लिए सक्रिय जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, और स्टेशनों पर ट्रेन के आने/जाने, स्पेशल ट्रेनों, प्लेटफॉर्म नंबर और कोच की जगह के बारे में जानकारी समय पर और सही तरीके से दी जा रही है. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जानकारी दी जा रही है. यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे स्टेशन पर काफी पहले पहुंचें, खासकर पीक आवर्स में, और स्टेशन परिसर में आसानी से और सुरक्षित आने-जाने के लिए अनाउंसमेंट और पहचानसूचक (मार्गों के पास लगे बोर्ड) को फॉलो करें.
विभागों के बीच समन्वय
त्योहारों के मौसम में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, विभागों के बीच अच्छा तालमेल और सही मैनपावर की तैनाती पक्की की गई है. यात्रियों की सुरक्षा, सही तरीके से आने-जाने, आने और जाने पॉइंट्स के रेगुलेशन, और पीक आवर्स में यात्रियों की बढ़ती संख्या को अच्छे से मैनेज करने के लिए स्टाफ की तैयारी से जुड़े उपायों का पूरा रिव्यू किया गया है.
होल्डिंग क्षेत्र
इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए गए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाना, फुटओवर ब्रिज खोलना, भीड़ कम करना, अलग-अलग स्टेशनों पर ज़्यादा स्टॉपेज देना.
सुरक्षा प्रोटोकॉल
फील्ड स्टाफ़ को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, खासकर ट्रैक मेंटेनेंस का काम करते समय, शंटिंग ऑपरेशन करते समय. अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि आग से सुरक्षा के लिए सावधानी बरती जाए, जिसमें इक्विपमेंट का मेंटेनेंस और रेलवे परिसर में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण शामिल हैं.
अधिकारियों ने स्टेशनों, गुड्स शेड और नॉन-इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट पर सीसीटीवी कैमरे, बेहतर टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा का इंतज़ाम किया है.
विशेष रेल सेवाएं
रेलवे के डेटा के अनुसार, 2025 में, रेलवे ने सीजनल ट्रैवल सर्ज को अच्छे से मैनेज करने के लिए स्पेशल ट्रेन ऑपरेशन को काफी बढ़ाया, जो मज़बूत प्लानिंग और पैसेंजर कम्फर्ट पर नए सिरे से फोकस दिखाता है.
साल के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 43,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाई गईं. ज़्यादा ट्रैवल पीक को ध्यान में रखते हुए, महाकुंभ से 17,340 स्पेशल ट्रेनें, होली के लिए 1,144, समर स्पेशल 12,417 और छठ पूजा के लिए 12,383 ट्रेनें चलाई गईं, जिससे ज़्यादा डिमांड वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी और भीड़ कम हुई.
विशेष ट्रेनें
आने वाले संक्रांति त्योहार सीजन की वजह से होने वाली ज़्यादा भीड़ को संभालने के लिए, रेलवे अलग-अलग जगहों के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की 41 स्पेशल ट्रेनों के साथ स्पेशल ट्रेन ट्रिप शुरू करने का प्लान बना रहा है.
कोचिंग और कैटरिंग सर्विस
प्रयागराज और आस-पास के स्टेशनों पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए कोचिंग और कैटरिंग सर्विस को अपग्रेड करेगा और सभी के लिए आसान बनाया जाएगा.
मकर संक्रांति के दिन कई बड़े पवित्र स्नान होंगे. लाखों तीर्थयात्री और भक्त पवित्र स्नान करेंगे और अपने देवी-देवताओं की पूजा करेंगे.
फ़ूड स्टॉल की व्यवस्था
तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, रेलवे ने कैटरिंग स्टॉल, मल्टी-पर्पस स्टॉल और रिफ्रेशमेंट रूम को बढ़ाया और अपग्रेड किया है. इनका मकसद अच्छी क्वालिटी का खाना और ड्रिंक्स मिलना पक्का करना है, ताकि तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो.
