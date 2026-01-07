ETV Bharat / bharat

रेलवे ने संक्रांति त्योहार की भीड़ के लिए की तैयारी, कई टीमें बनाई गईं

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: संक्रांति के त्योहार के दौरान उत्तरी, उत्तर मध्य और दक्षिणी रेलवे में भीड़ होने की उम्मीद है. इसके मद्देनजर रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, आसान आवाजाही और आवाजाही के नियमन को पक्का करने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है.

इसके लिए, सीसीटीवी सर्विलांस, बेहतर टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, स्टेशनों पर कंट्रोल रूम बनाना और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और टिकट चेकिंग स्टाफ वाली ग्राउंड ऑपरेशन टीमें बनाई गई हैं. जिससे गेट पर कंट्रोल्ड एंट्री/एग्जिट, फुट ओवर ब्रिज (FOBs) क्लियरेंस, क्यू मैनेजमेंट और पैसेंजर गाइडेंस पक्का किया जा सके.

आने वाले त्योहारों के लिए यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, “त्योहारों की भीड़ के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए, प्रशासन तीन मुख्य संकेतकों का मूल्यांकन करता है. सबसे पहले, यह उन विशेष ट्रेनों की संख्या की जांच करता है जो किसी विशेष स्टेशन के लिए घोषित की जाती हैं या वहां से गुजरती हैं, जिससे वहां यात्रियों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है."

दूसरा, यह पिछले सालों में इसी समय के दौरान उसी स्टेशन पर रिकॉर्ड किए गए पैसेंजर के पैटर्न का रिव्यू करता है. तीसरा, यह पिछले साल के टिकट सेल्स डेटा का विश्लेषण करता है. इन असेसमेंट के आधार पर, अधिकारी आने वाले त्योहार के लिए एडवांस तैयारी शुरू करते हैं और क्राउड मैनेजमेंट के तरीके लागू करते हैं.

इसी क्रम में एससीआर के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने पूरे ज़ोन में ट्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी और त्योहारों की भीड़ को संभालने पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की. उन्होंने आने वाले संक्रांति त्योहार के मौसम में भीड़ को संभालने की तैयारियों पर ज़ोर दिया.

कंट्रोल रूम

यात्रियों को रेलवन ऐप से टिकट बुक करने के लिए बढ़ावा देने के लिए सक्रिय जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, और स्टेशनों पर ट्रेन के आने/जाने, स्पेशल ट्रेनों, प्लेटफॉर्म नंबर और कोच की जगह के बारे में जानकारी समय पर और सही तरीके से दी जा रही है. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जानकारी दी जा रही है. यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे स्टेशन पर काफी पहले पहुंचें, खासकर पीक आवर्स में, और स्टेशन परिसर में आसानी से और सुरक्षित आने-जाने के लिए अनाउंसमेंट और पहचानसूचक (मार्गों के पास लगे बोर्ड) को फॉलो करें.

विभागों के बीच समन्वय

त्योहारों के मौसम में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, विभागों के बीच अच्छा तालमेल और सही मैनपावर की तैनाती पक्की की गई है. यात्रियों की सुरक्षा, सही तरीके से आने-जाने, आने और जाने पॉइंट्स के रेगुलेशन, और पीक आवर्स में यात्रियों की बढ़ती संख्या को अच्छे से मैनेज करने के लिए स्टाफ की तैयारी से जुड़े उपायों का पूरा रिव्यू किया गया है.

होल्डिंग क्षेत्र

इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए गए हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए यात्रियों को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाना, फुटओवर ब्रिज खोलना, भीड़ कम करना, अलग-अलग स्टेशनों पर ज़्यादा स्टॉपेज देना.