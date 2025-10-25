ETV Bharat / bharat

क्या है ट्रैक्शन सिस्टम? सेमी-हाई स्पीड ट्रेन, भारी भरकम मालगाड़ियों को लेकर आया नया अपडेट

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि, इसे सुधारने का रणनीतिक उद्देश्य वोल्टेज रेगुलेशन में सुधार करना, सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेनों के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित करना, भारी मालगाड़ियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और पूरे सिस्टम में वोल्टेज के स्तर को स्थिर बनाए रखना है.

इस पूरे विषय पर एक सीनियर रेलवे अधिकारी ने बताया कि, यह अपग्रेड कार्य रेलवे बोर्ड के 3000 मिलियन टन माल लदान क्षमता प्राप्त करने के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है. साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत में सहायता के लिए, मौजूदा 1 x 25 केवी ओएचई सिस्टम को अधिक कुशल 2 x 25 केवी सिस्टम में अपग्रेड किया जा रहा है.

इस ट्रैक्शन सिस्टम के कार्यान्वयन से परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी. साथ ही तेज और भारी ट्रेनों की आवाजाही में सहायता मिलेगी. इतना ही नहीं ऊर्जा-कुशल एवं स्वच्छ ट्रेन संचालन को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.

खबर के मुताबिक, ट्रेनों के सही ढंग से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे सिस्टम में वोल्टेज के स्तर को स्थिर बनाने का काम किया जा रहा है. इसके लिए रेलवे अपने नेटवर्क के प्रमुख खंडों में ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (ओएचई) सिस्टम की शुरुआत के साथ एडवांस विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड कर रहा है.

नई दिल्ली: भारतीय रेल सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने और भारी भरकम मालगाड़ियों की आवाजाही और अधिक आसान बनाने की दिशा में कदम उठा रही है.

विशेषज्ञों ने क्या कहा

भारतीय रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने ईटीवी भारत को बताया कि, इस अपग्रेडेशन से ट्रेन और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

वहीं, आईआरएसटीएमयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "यह नई एडवांस सिस्टम ऊर्जा की खपत को कम करती है और रेल संचालन की दक्षता बढ़ाती है. यह ऊर्जा हानि को भी कम करती है और ट्रेनों की गति को बढ़ाती है.

हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी

यह सिस्टम 50 केवी ट्रांसफार्मर और मध्यवर्ती ऑटोट्रांसफॉर्मर से लैस ट्रैक्शन सब-स्टेशनों (टीएसएस) के माध्यम से संचालित होती है, जो संतुलित वोल्टेज और कुशल ऊर्जा वितरण सुनिश्चित करते हैं. इसके परिणामस्वरूप बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन और हाई ट्रैक्शन भार को संभालने की क्षमता में वृद्धि होती है जिससे लंबी दूरी पर उच्च गति वाली यात्री और भारी मालगाड़ियों, दोनों का आसानी से आवागमन संभव हो पाता है.

सरकार ने क्या कहा

2x25 केवी की स्थापना सहित विद्युत ट्रैक्शन का अप्रगेडेशन एक सतत प्रक्रिया है और इसे परिचालन और यातायात आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है. अब तक, भारतीय रेल नेटवर्क में 37,106 करोड़ रुपये की लागत से 2x25 केवी विद्युतीकरण के 17,315 आरकेएम कार्यों को मंजूरी दी गई है.

आंकड़े क्या दर्शाते हैं

राज्यसभा के आंकड़ों के मुताबिक, 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ढुलाई क्षमता, विश्वसनीयता, वोल्टेज स्थिरता में सुधार करती है और हाई स्पीड और भारी मालगाड़ियों के संचालन को आसान बनाती है.

रेल मंत्रालय ने कहा

स्थायी रेल संचालन की दिशा में एक नया रफ्तार, भारतीय रेल ने मध्य प्रदेश के खाचरोद-नागदा डबल-लाइन खंड पर मिशन रफ्तार के तहत पारंपरिक ओएचई की जगह अपनी तरह का पहला 2x25 kV ट्रैक्शन सिस्टम चालू किया है, जिससे ट्रेनों की गति बढ़ेगी और ट्रांसमिशन हानि कम होगी.

