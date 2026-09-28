रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों का 'टूल डाउन' आंदोलन! यात्रियों की बढ़ सकती है मुसीबत
रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार कर्मचारियों के इस टूल डाउन आंदोलन से ट्रेनों की रफ्तार थम सकती है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 5:53 PM IST
नई दिल्ली: रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर अलग-अलग समय में प्रस्तावित 'टूल डाउन' आंदोलन करेंगे. अगर रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो ट्रेन सेवाओं के सामान्य संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है.
सिग्नल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों ने तय किया है कि अगर रेलवे प्रशासन जोखिम और कठिनाई भत्ता, रोजगार के घंटों का विनियमन (HOER), 2005 के कथित उल्लंघन, और ड्यूटी रोस्टर को रोकने और बांटने जैसे दूसरे मामलों पर आखिरी फैसला नहीं लेता है तो वे 5 नवंबर को प्रस्तावित टूल-डाउन एक्शन करेंगे.
इस प्रस्तावित टूल-डाउन एक्शन से सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी होने पर ट्रेन संचालन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आने पर आम तौर पर सिग्नल और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी उसे ठीक करते हैं, ताकि ट्रेनों की सही से आवाजाही सुनिश्चित हो सके. अगर कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो सिग्नलिंग खराबी के लिए रेलवे अधिकारियों को सिस्टम ठीक होने तक तय मैनुअल तरीकों से ट्रेनों की आवाजाही को प्रबंधित करना पड़ सकता है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए इंडियन रेलवे एसएंडटी मेंटेनर्स यूनियन के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में रेलवे बोर्ड को एक पत्र भेजा था. उस पत्र में उन्होंने अपनी चिंताएं बताई थीं. हालांकि अब तक पत्र का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब रेलवे बोर्ड को अंतिम पत्र भेजा जाएगा. अगर रेलवे बोर्ड उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वे पूरे रेलवे नेटवर्क पर ‘टूल डाउन’ आंदोलन करेंगे.
अलग-अलग समय पर प्रस्तावित टूल डाउन प्रोटेस्ट के दौरान ट्रेन ऑपरेशन संभावित असर के बारे में पूछे जाने पर आलोक चंद्र प्रकाश ने कहा कि इसका असर उन जगहों पर महसूस किया जाएगा जहां ऑपरेशन में बदलाव की जरूरत है. ऐसी स्थितियों में, ट्रेन ऑपरेशन को मैनुअली हैंडल करना पड़ सकता है.
अगर संबंधित सिग्नलिंग सिस्टम दो घंटे तक प्रभावित रहता है, तो उन दो घंटों के लिए ट्रेनों को मैनुअली ऑपरेट करना होगा. उन्होंने कहा कि इसका असर जगहों और जरूरी ऑपरेशनल बदलावों की हद पर निर्भर करेगा.
इस मुद्दे पर अपनी राय बताते हुए, भारतीय रेलवे एसएंडटी अनुरक्षक संघ (IRS&TMU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "प्रस्तावित 'टूल डाउन' उनके तय ब्रेक पीरियड के दौरान किया जाएगा. ऐसे ब्रेक का समय अलग-अलग हो सकता है, जो अलग-अलग स्थितियों में लगभग दो से तीन घंटे का हो सकता है. हालांकि, बातचीत में सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा समय तय नहीं हुआ."
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