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दीवाली-छठ पर मिलेगा कन्फर्म टिकट! रेलवे चला रहा 6,200 स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर AI कैमरों से हो रही भीड़ और संदिग्धों की निगरानी

नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली व पूरे एनसीआर क्षेत्र से अपने-अपने गृह राज्यों की ओर लौटने वाले लाखों यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने इस बार व्यापक तैयारियां की हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय से साथ ईटीवी भारत की हुई विशेष बातचीत के अनुसार त्योहारों के दौरान यात्रियों को कन्फर्म टिकट व सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

यात्रियों के सुगम आवागमन व प्लेटफॉर्म पर होने वाली भगदड़ जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस बार कई नए बुनियादी ढांचागत बदलाव किए गए हैं.

• 6,200 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स: सिर्फ उत्तर रेलवे द्वारा इस पर्व सीजन में 6,200 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है, जो पिछले वर्ष (4,600 ट्रिप्स) की तुलना में करीब 35 प्रतिशत अधिक है. • ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था: लगभग 25 प्रमुख रेगुलर ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे (कोच) जोड़े गए हैं, जिससे ट्रेनों की कुल क्षमता में वृद्धि की जा सके. • ट्रेन ऑन-डिमांड व्यवस्था: यदि किसी विशेष रूट पर अचानक यात्रियों का दबाव अधिक बढ़ता है, तो घोषणा होने के 10 से 15 मिनट के भीतर 'ट्रेन ऑन-डिमांड' बनाकर उसे प्लेटफॉर्म पर प्लेस कर दिया जाएगा. • स्टेशनों का दिशा-वार विभाजन: नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए ट्रेनों का स्टेशन-वार विभाजन किया गया है. दक्षिण व मध्य भारत की ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन से चल रही हैं. राजस्थान व गुजरात की दिल्ली सराय रोहिल्ला से, उत्तर भारत: जाने वाली ट्रेनें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, शाहदरा व किशनगंज से चल रही हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल जाने वाली ट्रेनें पुरानी दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से चल रही हैं.

त्योहार के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या (फुटफॉल) रोजाना 8 लाख से बढ़कर 10 से 11 लाख तक पहुंच जाती है. ऐसे में रेगुलर ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट से राहत देने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं.

• सेमी-होल्डिंग एरिया: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (अजमेरी गेट साइड, प्लेटफॉर्म 16 के पास) व आनंद विहार टर्मिनल पर स्थायी/सेमी-पक्के होल्डिंग शेड तैयार किए गए हैं. प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले यात्रियों के टिकट चेकिंग व बैगेज स्कैनिंग की प्रक्रिया इसी होल्डिंग एरिया में पूरी की जा रही है.

• ग्राउंड लेवल प्लेटफॉर्म (प्लेटफॉर्म 16): पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश स्पेशल ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से किया जा रहा है. यह प्लेटफॉर्म ग्राउंड लेवल पर स्थित होने के कारण यात्रियों को सीढ़ी, लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग किए बिना सीधे प्रवेश की सुविधा देता है.

1,300 आरपीएफ जवान व एआई-सक्षम सीसीटीवी से 24x7 निगरानी

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तर रेलवे ने सुरक्षा बलों की भौतिक तैनाती के साथ-साथ उच्च तकनीक का समावेश किया है.

• 1,300 अतिरिक्त आरपीएफ जवान: अकेले दिल्ली रेल मंडल में 1,300 से अधिक आरपीएफ जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिनमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु महिला आरपीएफ कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है.

• एआई-आधारित हेडकाउंट सिस्टम : नई दिल्ली सहित प्रमुख स्टेशनों पर लगाए गए एआई-सक्षम कैमरे रियल-टाइम में किसी भी परिसर या प्लेटफॉर्म में मौजूद लोगों का लाइव हेडकाउंट करते हैं. यदि किसी हिस्से में भीड़ एक तय सीमा से अधिक होती है, तो कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिलता है.

• एफआरएस से भी मदद: सीसीटीवी कैमरों को 'फेस रिकग्निशन' से लैस किया गया है. यदि किसी संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का चेहरा डेटाबेस से मैच होता है, तो सुरक्षा तंत्र तुरंत अलर्ट हो जाता है.

• विशेषताओं के आधार पर ट्रैकिंग: यदि भीड़ में कोई बच्चा, बुजुर्ग या यात्री बिछड़ जाता है, तो एआई कैमरे कपड़ों के रंग या सामान के आधार पर पूरी सीसीटीवी फुटेज को सेकंडों में स्कैन कर व्यक्ति की सटीक लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं.

• 24x7 वॉर रूम व RPF कंट्रोल: RPF कंट्रोल रूम व रेलवे अधिकारियों का वॉर रूम चौबीसों घंटे लाइव सीसीटीवी फीड की समीक्षा कर रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत त्वरित कार्रवाई की जा सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय (ETV Bharat)

रेलवे की यात्रियों से महत्वपूर्ण अपील

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है.

• ज्वलनशील व खतरनाक सामग्री न ले जाएं: पटाखों, गैस सिलेंडर, पेट्रो-केमिकल या किसी भी विस्फोटक पदार्थ के साथ यात्रा न करें. यह सह-यात्रियों के साथ-साथ स्वयं आपकी जीवन-सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है.

• समय प्रबंधन: प्रवेश व निकास द्वारों पर बनाए गए सेग्रीगेशन तथा गहन चेकिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यात्री स्टेशन पर थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर पहुंचें.

• सफाई में सहयोग: स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म व ट्रेनों के भीतर कचरा न फैलाएं तथा स्वच्छता बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें.